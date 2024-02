Nach Pariser SUV-Parkgebührenverteuerung: Deutschlands grüne Autohasser wittern Morgenluft

Anne Hidalgo, der sozialistischen Bürgermeisterin von Paris, ist es gelungen, in ihrem fanatischen Feldzug gegen das Auto einen weiteren Erfolg zu verbuchen. In einer Volksabstimmung am Sonntag votierten 54,55 Prozent für eine massive Erhöhung der Parkgebühren für SUVs. Allerdings hatten sich nur 5,9 Prozent (!) an der Abstimmung beteiligt. Inhaber eines Anwohnerparkscheins, Pflegedienste, Handwerker und Behinderte sind von der Erhöhung befreit; für alle anderen jedoch werden die Parkgebühren im Pariser Zentrum ab September auf 18 Euro pro Stunde erhöht, für einen Tagesbesuch von sechs Stunden sollen also 225 Euro (!) anfallen. Auch Lieferanten müssen mit riesigen Zusatzkosten rechnen. Und das alles nur, um die ideologischen Bedürfnisse einer linken Ideologin zu befriedigen, die bei der letzten Präsidentschaftswahl eine vernichtende Niederlage einstecken musste und dies offenbar kompensiert, indem sie ihren Kampf gegen das Auto noch einmal intensiviert.

Da ist es kein Zufall, dass Hidalgo hängt auch dem Great-Reset-/WEF-konformen Alp-(Traum) von der „15-Minuten-Stadt“ an, jener lockdownfreundlichen Dystopie, in der sich alle Ziele, die die Politik ihren Bürgern als legitime Gründe zugesteht, noch die Wohnung zu verlassen, in einem Radius von 15 Minuten zu Fuß erreichbar sind. Paris soll so zur “klimaneutralen” Musterplanstadt mit möglichst wenigen Autos, dafür aber massenhaft Grünflächen werden.

Sofort auch für Deutschland gefordert

Kein Wunder, dass das Pariser Beispiel im ideologieverseuchten Deutschland sogleich wird von der grünen Verbotssekte orgiastisch gefeiert und umgehend zur Nachahmung empfohlen wird. Verbände, Politiker und vor allem die Volkserziehungsmedien meldeten sich sogleich zu Wort: „Es ist bekannt: SUVs verpesten die Luft und gefährden die Klimawende. Sie verstopfen enge Straßen und nehmen doppelt so viel Parkraum ein wie andere. Sie sind gefährlich für Fußgänger. Wenn Sie von einem guten alten Golf angefahren werden, kommen sie vielleicht mit einem gebrochenen Arm davon. Bei einem SUV nicht unter einem Schädel-Hirn-Trauma oder Sie landen gleich auf dem Friedhof“, hieß es etwa im „Tagesspiegel“. Deshalb würden die Berliner „von einem Bürgermeister träumen, der mutige Entscheidungen trifft. So wie Anne Hidalgo“.

Natürlich durften auch die üblichen Verdächtigen der sogenannten “Umweltverbände” nicht fehlen: „Dies ist ein Weckruf für deutsche Städte, nach Pariser Vorbild ebenfalls höhere Parkgebühren in ihren Innenstädten für Stadtpanzer, Pick-ups und andere übergroße Fahrzeuge einzuführen“, ließ der Abmahnverein „Deutsche Umwelthilfe“ verlauten. Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) forderte höhere Parkgebühren – damit abgestellte Autos die Nutzung des öffentlichen Raums zu anderen Zwecken nicht unnötig behindern würden. „Diese Entscheidung ist das überfällige Signal an die Autoindustrie, dass die hohen ökologischen Kosten tonnenschwerer Stadtpanzer nicht länger auf die Gesellschaft als Ganzes abgewälzt werden können“, faselte Greenpeace-„Mobilitätsexpertin“ Clara Thompson. Und auch Belit Onay, der grüne Oberbürgermeister von Hannover, der in seiner Stadt einen ganz ähnlichen Krieg gegen das Auto führt wie Hidalgo, erklärte, er hege „große Sympathien für eine Preisstaffelung der Parkgebühren nach Länge der Fahrzeuge“. Der Pariser Volksentscheid zeige „einmal mehr, dass die Debatte um den knappen öffentlichen Raum und eine angemessenere Bepreisung fürs Parken geführt werden muss“.

Exzesse einer freiheitsfeindlichen Kaste

Allerdings brauchte es nicht erst die Pariser Entscheidung, um den deutschen Klimafanatikern in ihrem von Sozialneid und autoritären Gelüsten befeuertem Autohass neuen Auftrieb zu gebenL Längst entstehen im ganzen Land bizarre „Fahrradstraßen“, auf denen in der Regel nur Fahrräder und E-Scooter mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h fahren dürfen. Selbst wenn Autos zugelassen sind, haben Radfahrer immer Vorfahrt. Zudem droht auch noch die Einrichtung von immer mehr Tempo-20-Zonen bundesweit. Parkplätze in Städten werden aus rein ideologischen Gründen immer weiter eingeschränkt – mit dem Effekt, dass die zermürbten Autofahrer auf der Suche nach Parkmöglichkeiten noch viel länger umherirren und zum erst recht die Luft verpesten. Die als Alternative angepriesenen öffentlichen Verkehrsmittel sind hingegen nicht nur oft unzuverlässig, man muss auch noch damit rechnen, darin von dem migrantischen Gästen der Ampel-Regierung bedrängt und um Eigentum oder gar Leben gebracht zu werden.

Bei alledem handelt es sich um völlig sinnlose Maßnahmen, bei denen es nur um das Verbot als Selbstzweck geht. Die Macht der Klimafanatiker soll demonstriert, die Autofahrer sollen gegängelt und als ewiggestrige Klimakiller oder am besten gleich als „Nazis“ diffamiert und zu Unmenschen erklärt werden. Hinzu kommen in diesem Jahr auch noch eine Flut neuer EU-Vorschriften über die Installierung diverser Fahrassistenten, die vor Geschwindigkeitsübertretungen und anderem warnen. Damit ist faktisch nur noch rundum betreutes Fahren möglich, bis hin zur mögliche Komplettabschaltung des Fahrzeugs aus der Ferne. Fahren soll allenfalls noch als hin und wieder unvermeidliches Übel gelten, keineswegs aber Freude bereiten. Eine freiheitsfeindliche Kaste aus linken Politikern, Medien und selbsternannten Klimarettern maßt sich an, die Mobilität von Millionen von Menschen einzuschränken. Das alles im Namen einer irren Klimaideologie, die such dem Wahn hingibt, Deutschland oder Europa können die Welt vor dem gar nicht drohenden Klimakollaps bewahren, indem man sich ins vorindustrielle Zeitalter zurückkatapultiert. Der Rest der Welt schüttelt allenfalls den Kopf über diese Wohlstandshysterie, die genau das gute Leben abschafft, durch das eine solche Dekadenz und Verblendung überhaupt erst möglich wurde.