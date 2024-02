Nach Regensburger Vergewaltigung: Schule schreibt verzagten Elternbrief

Trotz der immer sichtbarer werdenden grauenhaften Folgen der Massenmigration schreitet die moralische Kapitulation von Staatsapparat und Gesellschaft unerbittlich voran; man arrangiert sich nur noch mit den von einer gewissenlosen Clique vorsätzlich herbeigeführten Verfallserscheinungen, statt aufzubegehren. So auch in Regensburg: Vor einer Woche wurde im dortigen Fürst-Anselm-Park am helllichten Tag eine 27-Jährige von zwei Männern mit laut Polizeibericht „arabischem Aussehen“ vergewaltigt, nachdem beide sie zuvor verfolgt hatten. Der Park ist in den letzten beiden Jahren zu einem Hot-Spot für Sexual-, Raub-, Körperverletzungs- und Drogenkriminalität mutiert; vor allem Frauen sind dort längst zum Freiwild geworden. Woher diese Kriminalitätsexplosion kommt und wer die Täter in fast allen Fällen sind, weiß und sieht zwar jeder, doch es wird von offizieller Seite und den meisten Medien geflissentlich unterschlagen.

Was stattdessen unternommen wird, ist das übliche Arrangieren mit dem Wahnsinn: Statt etwas gegen die Ursachen zu unternehmen oder diese auch nur zu benennen, hat die Regensburger St. Marien-Schule als Reaktion auf die multikulturelle Zwangsbegegnung diese Woche einen Elternbrief versandt, in dem sie empfiehlt, Mädchen sollten sich am besten nur gruppenweise auf den Schulweg machen und sich dabei möglichst nur auf beleuchteten Straßenabschnitten bewegen. Dunkelheit sollte „in jedem Fall gemieden werden“. Eltern sollten ihre Kinder anhalten, die Bahnhofsgegend und den Fürst-Anselm-Park trotz der erhöhten Polizeipräsenz zu meiden, da beide nach wie vor „tagsüber Kriminalschwerpunkte“ seien. Außerdem sollten sie ihre Kinder vom Schulball am Mittwoch abholen. Zwar sei dafür ebenfalls erhöhte Polizeipräsenz vorgesehen, Zugang zu der Veranstaltung erhalte man jedoch nur mit Eintrittskarte.

Ja keine Zweifel an der “Weltoffenheit”

Kein Wort dazu, wer die Verantwortlichen dieser Kriminalität sind, kein kritischer Appell an die Politik, die mit einer rechtswidrigen Einwanderungspolitik in Deutschland Drittweltzustände herbeiführt, endlich gegenzusteuern; man will ja keine Zweifel an der “bunten, toleranten Weltoffenheit” wecken! Stattdessen erklärt Schulleiter Hans Lindner, die Schule biete “Selbstverteidigungskurse” an, sei außerdem videoüberwacht und hätte die “mutmaßliche Vergewaltigung” auch „in einer sensiblen Form“ im Unterricht thematisiert (wie diese “Thematisierung” aussah, kann man sich leicht ausmalen; Kernaussagen dürften auch hier gewesen sein: Machen Deutsche auch, gab’s in Deutschland schon immer, Herkunft der Täter spielt keine Rolle, bloß keine Vorverurteilung, vielleicht war es auch einvernehmlich). Und dann folgt auch noch beschwichtigender Zweckoptimismus: Lindner betonte, es sei ja noch „nie was passiert – und das soll so bleiben“.

Nach Verbreitung des Rundbriefs versäumte der Schulleiter pflichtschuldigst ebenfalls nicht, seiner Empörung darüber Luft zu machen, dass der Elternbrief “im Internet kursiert” und von- na wem wohl – “rechten Kreisen missbraucht” werde. An dieser Anekdote zeigt sich wieder einmal die bestürzende Realitätsverweigerung und Feigheit des “offiziellen” Deutschland: Die Angst, in die „rechte Ecke“ gerückt zu werden, ist größer als die Sorge um schutzbefohlene Kinder. Statt zu fordern, dass der Park geräumt und von dem Problempublikum befreit wird, das man einst zurecht (bei weitaus geringerer Prävalenz von wesentlich harmloseren Bagatelldelikten) als “Gesindel” bezeichnet hätte, wird auch diese Schule zur Hochsicherheitszone umgebaut und den Eltern mitgeteilt, dass sie ihre Kinder besser nicht mehr unbeaufsichtigt vor die Tür lassen sollten – und das, weil pausenlos als “Schutzsuchende” und “Fachkräfte” verklärte Migranten in einst beschaulichen Städten die öffentliche Sicherheit gefährden und ihr Unwesen treiben. Dies das darf eben natürlich nicht ausgesprochen werden. Im Gegenteil: Man nennt gar keine Gründe für den Anstieg der Kriminalität und tut so, als handele es sich dabei um höhere Gewalt, die man eben einfach akzeptieren müsse. So dankt ein Land ab und liefert sich, mit moralisch aufgeplustertem Gewissen, dem eigenen Untergang aus.