Nach Strafanzeige von DFB und Rüdiger: Julian Reichelt will sich nicht „unterwerfen“

Kaum jemand von Bedeutung bekam mit, dass Antonio Rüdiger am 11. März auf Instagram ein Foto anlässlich des beginnenden Fastenmonats Ramadan veröffentlichte, das den Fußballnationalspieler im weißen Gewand auf einem Gebetsteppich zeigte. Den Zeigefinger seiner rechten Hand wies in den Himmel. Er schrieb dazu: „Möge der Allmächtige unser Fasten und unsere Gebete annehmen.“

Am letzten Sonntag dann, knapp zwei Wochen später, kommentierte Julian Reichelt das Foto auf Twitter/X in klarsichtiger Schärfe: „Für alle, die beim Islamisten-Gruß von Antonio Rüdiger keinen Islamisten-Gruß erkennen wollen: Der Verfassungsschutz nennt diese Geste den ,IS-Finger’ und wertet den Zeigefinger als klares Zeichen für Islamismus.“

Dafür soll der Reichelt nun gleich zwei Strafanzeigen kassiert haben: Einmal von Rüdiger selbst, wegen „Beleidigung bzw. Verleumdung, verhetzender Beleidigung sowie Volksverhetzung“ und, laut “Bild”, auch vom Deutschen Fußball Bund (BND) – angeblich wegen „Hate Speech“ (was nicht sein kann, da das deutsche Strafrecht weder „Hate Speech“ noch „Hassrede“ kennt). Nun streitet Deutschland: War der Fingerzeig ein Glaubens- oder ein Terrorbekenntnis?

Meine Meinung dazu: Es ist unerheblich, ob der sogenannte „Tauhid“-Finger in früheren Zeiten einfach nur ein harmloses Glaubensbekenntnis war oder eben auch schon damals nicht. Fakt ist, dass islamistische Gruppen den „IS-Finger“ für Ihre Zwecke vereinnahmt haben. Was jeder gläubiger Moslem weiß. Was also auch Antonio Rüdiger gewusst haben muss.

Reichelts Stellungnahme auf X

Kurz nachdem “Bild” über die Anzeigen gegen seinen Chef Julian Reichert berichtete, meldete sich dieser auf X zu Wort: „Soeben habe ich aus den Medien erfahren, dass Antonio Rüdiger und der DFB mich angezeigt haben, weil ich hier darauf aufmerksam gemacht habe, dass Rüdiger auf einem Instagram-Post den Gruß der Islamisten zeigt. Diese Geste ist in den letzten zwei Jahrzehnten von Terroristen vollständig vereinnahmt worden. Er ist unstrittig zum Gruß von ISIS und islamistischen Mördern in aller Welt geworden, von Menschen, die auch in Berlin gemordet haben und Unheil und unermessliches Leid über die Welt bringen.”

Reichelt weiter: “Wer als erwachsener Mensch diesen Gruß zeigt und in der Vergangenheit mindestens einmal Posts von Islamisten geliked hat, weiß das sehr genau. Der deutsche Verfassungsschutz und seine Landesämter werten den erhobenen Finger als Zeichen islamistischer Radikalisierung. Die Innenministerin nennt die Geste ,inakzeptabel’. Wer öffentlich so posiert, zeigt ganz bewusst den Gruß von Fanatikern und nicht eine unschuldige, spirituelle Geste. Es ist eine Normalisierung einer schrecklichen Ideologie, die in diesem Land schon viel zu viel Raum erobert hat.”

Und: “Auch und gerade weil es um einen beliebten Nationalspieler geht, darf man sich nicht einschüchtern lassen. Man muss darauf hinweisen, dass diese politische Ideologie gegen alles steht, was unsere Werte sind. Was Antonio Rüdiger und der DFB hier anwenden, sind Einschüchterungsmethoden. Niemand soll es mehr wagen, Kritik daran zu äußern, wenn der Islamismus und seine Symbole voran marschieren. Man darf sich dem niemals unterwerfen. Der erhobene Zeigefinger des Islamismus, mit dem Terroristen auf der ganzen Welt ihre Morde feiern, gehört nicht zu Deutschland. Ich werde mir niemals verbieten lassen, das zu sagen.“ Gut – und richtig – gebrüllt! Und was die „Einschüchterungsmethoden“ angeht: Auch “Bild”-Chefredakteurin Marion Horn wurde von Rüdigers Anwälten belästigt. In einem Schreiben wurde vor „hetzerischen Äußerungen zum Nachteil unseres Mandanten“ gewarnt.

Rüdiger, ein „Wiederholungstäter“?

Rüdigers Anwaltskanzlei versucht seinen Mandanten als einen „friedliebenden Menschen“ darzustellen, der jede Art von Gewalt ablehne. Die Tauhid-Geste als „Islamisten-Gruß“ zu bezeichnen, sei „falsch, verkürzt und bewusst polarisierend“. Wirklich? “Bild” fragte beim Bundesinnenministerium nach – eine garantiert über den Verdacht der Islamophobie erhabene Quelle – und erfuhr: „Salafisten leiten aus dem islamischen ‚tauhid‘-Prinzip, der Lehre von der absoluten „Einheit und Einzigartigkeit Gottes“, ab, dass Allah der alleinige Souverän und die Scharia das von ihm offenbarte – und daher einzig legitime – Gesetz ist. Die Demokratie lehnen Salafisten folglich als ,unislamisch’ ab.”

Nicht nur von kritischen Bloggern der alternativen Medien (siehe etwa Anabel Schunkes sarkastischer Tweet unten), auch in der Politik wird Rüdigers Geste kritisch gesehen. Beatrix von Storch erklärte für die AfD: „Das Bild von Antonio Rüdiger mit dem erhobenen Tauhid-Finger, den der Islamische Staat (IS) inzwischen besetzt hat, wenn er christlichen Märtyrern die Kehle aufschneidet, in Kombination mit seinem damaligen Like eines widerwärtigen Islamisten-Postings ergeben ein klares Bild. Seine Entschuldigung war schon damals völlig unglaubwürdig- und damit jetzt endgültig! Der Mann hat in unserer Nationalmannschaft nichts verloren.” Auch Ali Ertan Toprak (CDU) betont nochmals, was im Grunde jeder denkt, der die Sache logisch betrachtet: „Rüdiger müsste als gläubiger Muslim wissen, dass IS dieses Zeichen als Machtanspruch nutzt.“

Auch Petr Bystron (AfD) meint, dass es nun an der Zeit sei, Antonio Rüdiger endgültig die rote Karte zu zeigen. Und Armin Petschner-Multari (CDU) kritisiert, dass Rüdiger Julian Reichert angezeigt hat: „Ich glaube nicht, dass Rüdiger sich damit einen Gefallen tut. Es wirkt nicht sonderlich souverän. Auch wird jetzt jeder das Bild zu Gesicht bekommen. Die Interpretation des Zeigefingers wird hierbei stark variieren. Sympathien sammelt man so eher nicht.“

Uneingeschränkte Solidarität mit Rüdiger zeigt dagegen – na klar – die üblichste Verdächtige unter all den üblichen Verdächtigen im Land: Sawsan Chebli! Und – und das kommt überraschend – der Politikwissenschaftler Hamed Abdel-Samar: „Antonio Rüdiger hat meine Solidarität. Ich finde es abscheulich, gegen ihn wegen einer harmlosen Geste zu hetzen, während man die wahren Islamisten im Lande in Ruhe lässt und sogar politisch hofiert. Entspannt euch ein bisschen!“

Der Islamwissenschaftler Abdel-Hakim Ourghi hält indes dagegen: „Seit dem Aufstieg des IS wird diese Geste von Anhängern des politischen Islam öffentlich präsentiert, von den Dschihadisten für Propagandazwecken missbraucht. Heutzutage ist ein in der Öffentlichkeit erhobener Zeigefinger ein Symbol für die Identifikation mit dem politischen Islam bzw. mit dem Islamismus. Eine öffentliche Person muss wissen, dass ein ausgestreckter Zeigefinger nun häufig mit dem Islamismus in Verbindung gebracht wird.“

Und die islamkritische Ethnologin Susanne Schröter konstatiert: „Der dem Gegenüber demonstrierte Zeigefinger ist in den vergangenen Jahren eindeutig zu einem Erkennungszeichen von Salafisten geworden – und so muss man Rüdigers Inszenierung wohl auch verstehen. Es gab vor drei Jahren schon einmal einen Skandal wegen eines islamistischen Likes auf Twitter, für das er sich dann entschuldigt hatte. Das war damals offenbar nicht ernst gemeint, sondern nur eine Täuschung, um seine Karriere nicht zu gefährden.“

Wie wir’s also auch drehen und wenden: Antonio Rüdiger hat der deutschen Fußballnationalmannschaft wieder einmal einen Bärendienst erwiesen. Er hat aus dem Fall Özil nichts gelernt. Dabei wollte Bundestrainer Bundestrainer Julian Nagelsmann vor der Europameisterschaft im Juni doch eigentlich jegliche Nebenkriegsschauplätze ausmerzen; wie sagte er doch neulich noch im “Spiegel”? „Ich würde mir wünschen, dass man das Team aus allen (politischen – Anm. d. Autors) Debatten heraushält.“