Nach Wahlbeobachtung bei Russen-Referendum: Hessischer Energiemanager gefeuert

Es wird immer skurriler in Buntland, ehemals Deutsch-Land genannt: Der Geschäftsführer des Energieversorgers EWF aus dem nordhessischen Waldeck-Frankenberg, Stefan Schaller, war mit zwei weiteren Teilnehmern als Wahlbeobachter ins russisch besetzte ukrainische Gebiet Saporischschja gereist, um das umstrittenen Referendum über eine künftige Zugehörigkeit zu Russland zu überwachen. Russland hatte hierzu etliche internationale Beobachter eingeladen. Als in Schallers hessischer Heimat darüber ein Empörungssturm einsetzte und sein dienstvorgesetzter Landrat vor der Presse wütete, brachen sie den Trip ab. Doch zu spät: Gestern wurden sie dafür gefeuert. Nicht einmal Schallers Versuch, „Reue“ und „Einsicht“ zu zeigen und die Reise zu bedauern, konnte ihm noch helfen.

Dabei handelte es sich doch eigentlich ja um eine wünschenswerte Aktion – wurden und werden ansonsten doch unabhängige ausländische Wahlbeobachter bei sämtlichen Wahlen in Staaten oder Regionen, in denen berechtigterweise Manipulationen befürchtet wurden, international stets gefordert und sogar offiziell organisiert. Doch nun werden Personen, die genau dies in Privatinitiative leisten wollen und sich anschicken, in den russisch besetzten Regionen die Einhaltung demokratischer Standards zu überwachen, dafür bestraft. Welch ein Treppenwitz!

Verhinderung neutraler Beobachtung

Hatte man etwa Angst, dass ein unerwünschtes Ergebnis herausgekommen wäre, dass Meinung der Menschen nicht dem eigenen Wunsch entsprechen könnte? Diese Befürchtung würde auch den großen Aufschrei der Regierungspresse bezüglich der Reise erklären. Wollte man auf keinen Fall riskieren, dass die bereits zuvor feststehende Gewissheit in Wanken geraten könnte, Russland zwinge die Menschen mit Waffengewalt zur Teilnahme und das Ergebnis stünde bereits fest? Durfte das Diktum der „Scheinreferenden“ im Sinne der Ukraine nicht hinterfragt werden? Durch die Verhinderung solcher Beobachtungen werden wir es nie sicher erfahren. Es wäre bei der Wahlbeobachtungsreise nicht um die Frage nach der grundsätzlichen Legitimität der Abstimmungen gegangen, sondern nur um die Überprüfung ihres korrekten Ablaufs.

Die Haltung der Menschen interessiert Altparteien und Regierungsmedien nur dann, wenn sie dem eigenen Weltbild entspricht: Dies muß hier doch jedem noch klar denkenden Menschen sofort in den Sinn kommen! Ich bin jedenfalls gespannt, ob unsere drei Russlandrückkehrer noch etwas Aufschlussreiches berichten können. Und wahrscheinlich hat gerade die Mainstreampresse Angst davor, dass sie der einseitigen Berichterstattung bezüglich den Zuständen in der Ukraine überführt wird, was ihr bereits massiv angekratztes Image weiter beschädigen würde. Deshalb war auch der Abbruch der genannten Reise eigentlich zu bedauern. Mut zur Wahrheit heißt gerade auch dort hinzusehen, wo es uns unsere politischen Gegner verbieten wollen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf beischneider.