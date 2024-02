Nawalny-Instrumentalisierung: Will Merz den großen Schlagabtausch mit Russland um jeden Preis?

Noch am Donnerstag schloss sich CDU-Chef Friedrich Merz dem Chor derer an, die den Tod des Putin-Kritikers Alexej Nawalny sofort als “Mord” einstuften. Im Bundestag sagte er: „Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass er einem politisch motivierten Mord zum Opfer gefallen ist.“ Den AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla beschimpfte Merz dabei als „nützlichen Idioten“, weil dieser es als „unerträglich“ bezeichnet hatte, dass bereits jetzt die Verantwortung an Nawalnys Tod wild verteilt werde. „Man redet von Mord, von sonstigen Dingen, obwohl man nichts weiß, obwohl man noch nicht mal die Ermittlungen abgewartet hat“, hatte Chrupalla kritisiert. In der Tat: Während der deutschen Öffentlichkeit bis heute zugemutet wird zu glauben, es sei weiterhin unklar, wer letztlich die Sprengung von Nord Stream verschuldet habe, soll im Fall des im Westen heillos verklärten ultranationalistischen und rassistisch tickenden Regimekritikers plötzlich Putins Schuld glasklar erwiesen sein – obwohl eben nichts genaues dazu feststeht.

Die Forderung Chrupallas, erst einmal die Untersuchung abzuwarten, bevor außenpolitisch weiter Öl ins Feuer gegossen wird, nannte Merz seinerseits wiederum „geradezu schäbig“ und „menschenverachtend“. Damit schoss sich der Unionschef jedoch derbe ins Abseits: Denn ausgerechnet die Ukraine, der es ansonsten gar nicht russenfeindlich genug zugehen kann, trat auf die Bremse und fiel den konfliktgeilen Propagandisten unter ihren “wertewestlichen“, namentlich deutschen Verbündeten in dem Arm: Denn inzwischen hat sogar der ukrainische Geheimdienstchef Kyrylo Budanov höchstpersönlich und öffentlich erklärt, dass Nawalny allen vorliegenden Erkenntnissen zufolge nicht durch Fremdeinwirkung, sondern tatsächlich an einem Blutgerinnsel gestorben sei – ganz wie es in der offiziellen russischen Version heißt. Das sei, so Budanov, „mehr oder weniger bestätigt“ und „nicht aus dem Internet genommen“.

Dümmliches Geplapper auf allen Kanälen

Ob tatsächliche geheimdienstliche Erkenntnisse für diese Putin entlastende Erklärung ursächlich waren oder ob Budanov damit möglicherweise von einer Beteiligung seines eigenen Dienstes in Nawalnys plötzliches Dahinscheiden ablenken wollte, mag dahinstehen; Fakt ist jedoch, dass Merz damit maximal blamiert war. Denn seine vorschnellen Schuldzuweisungen zeigten erneut, dass insbesondere die deutschen Ukraine-Scharfmacher in ihrer Eskalationslust inzwischen sogar weiter als die Ukraine selbst gehen, die doch das eigentliche und größte Interesse daran haben müsste, Nawalnys Tod für ihre Zwecke zu nutzen. Offenbar versucht Merz hier zur FDP-Kampfdrohne Strack-Zimmermann aufzuschließen, deren gefährliches und dümmliches Geplapper auf allen Kanälen Deutschland bereits tagtäglich näher an einen Krieg mit Russland bringt.

Doch nicht nur Merz, auch US-Präsident Joe Biden und eine Reihe anderer westlicher Politiker hatten sofort den russischen Präsidenten Wladimir Putin mehr oder weniger explizit des Mordes an Nawalny beschuldigt. Ein natürlicher Tod war hier jedenfalls quasi kategorisch ausgeschlossen worden. Biden kündigte als Reaktion sogar 500 neue Sanktionen gegen Russland an – und dies alles aufgrund aus der Luft gegriffener Anschuldigungen, die zumeist schon zeitgleich mit dem ersten Bekanntwerden von Nawalnys Tod erhoben wurden. Dass sich der überzeugte Transatlantiker Merz da ebenfalls keinerlei Zurückhaltung auferlegt, beweist, dass auch unter einer von ihm geführten Bundesregierung garantiert keinerlei Mäßigung in der Ukraine-Politik zu erwarten wäre.

Nicht einmal mehr der Anschein von Pazifismus

Eher im Gegenteil: Wahrscheinlich wäre sein Kurs als Regierungschef noch blindwütiger als der von Olaf Scholz, der in einem seiner wenigen lichten Momente zumindest der Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine eine klare Absage erteilt hat. Dies war wohl das erste Mal, dass er nicht gegen seinen Amtseid verstoßen und tatsächlich Schaden vom deutschen Volk abgewendet hat – anstatt ihn, wie gewöhnlich, zu verursachen oder zu verschärfen. Natürlich löste Scholz’ Entscheidung helles Entsetzen bei Kriegstreibern wie der FDP-Politikerin und Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, der besagten Strack-Zimmermann und den Grünen (!), aus – bei denen nicht einmal mehr der allergeringste Anschein von Pazifismus gewahrt wird. Auch Merz war natürlich für die Lieferung der Taurus-Raketen, mit denen die Ukraine auch russisches Territorium oder gar den Kreml angreifen könnte. Deutschland würde dann endgültig zur Kriegspartei.

„Wenn Russland die Waffen niederlegt, ist der Krieg zu Ende. Und dazu müssen wir die russische Armee und die russische Staatsführung bringen. Und vorher wird es keine Verhandlungen geben“, tönte Merz anlässlich des zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns realitätsblind, und meinte: „Wir haben zu spät, zu wenig getan.“ Damit liegt er auch ganz auf der Linie des CDU-Außenpolitikers Roderich Kiesewetter: Dieser hatte kürzlich erst gefordert, den “Krieg nach Russland zu tragen” und faselte nun wieder davon, dass die Deutschen auf Urlaub verzichten und weitere Wohlstandeinbußen hinnehmen sollen, damit noch mehr Schulden zur Unterstützung der Ukraine aufgenommen werden können.

Schlafwandlerische Eliten

„Wir als reichstes Land Europas müssen dazu in der Lage sein, auch aus dem laufenden Aufkommen Priorisierungen zu machen. Das muss der Bevölkerung erklärt werden. Und dann ist der individuelle Wohlstand vielleicht für einige Jahre etwas eingeschränkt und man hat nicht mehr zwei Mal Urlaub im Jahr, sondern vielleicht ein Mal etwas ausgedehnter. Also hier sind auch die Bürgerinnen und Bürger gefragt, hier ihren Beitrag zu leisten“, hatte Kiesewetter schwadroniert – in einer unerträglichen Arroganz und Verkennung ökonomischer Realitäten, die inzwischen sogar die Blindheit eines Robert Habeck in den Schatten stellt.

Was hier gerade passiert, haben die wenigsten begriffen: Eine in wohlstandsfetten Zeiten eines von außen garantiertem Friedens sozialisierte politische Clique durch und durch gewissenloser, geschichtsvergessener und unverantwortlicher Totaldilettanten und Opportunisten hetzt Deutschland immer tiefer in einen längst verloren Krieg hinein, noch schlafwandlerischer als die Eliten am Vorabend des Ersten Weltkriegs – ohne sich auch nur im Geringsten um die mittel- und langfristigen Folgen zu scheren. Während sich deutsche (Alp-)Traumtänzer am Rande des Abgrunds völlig von der Realität verabschieden, verbucht Russland immer neue und immer schnellere Geländegewinne. Falls die Eskalation jedoch auf die Spitze getrieben wird, droht ein Atomkrieg, auch wenn so getan wird, als könne man Atomwaffen wegen ihres finalen Zerstörungspotential aus der militärischen Kräftearithmetik quasi heraushalten, weil Russland im Zweifel eher kapitulieren würde als sie einzusetzen. Dieser tödliche Trugschluss könnte Deutschlands letzter gewesen sein.