Neue US-Studie: CO2-Einfluss auf Erderwärmung weit geringer als angenommen

Eine neue Forschungsstudie vom 16. September 2023 der University of Alabama in Huntsville (UAH) befasst sich mit einer zentralen Frage der Klimawandelforschung: Wie viel Erwärmung ist zu erwarten, wenn durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe und andere Aktivitäten Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt und wenn der Lebensstandard und somit die CO2-Emissionen weltweit weiter so ansteigen wie bisher ? Roy Spencer, Forschungswissenschaftler am Earth System Science Center (ESCC) an der UAH, und Dr. John R. Christy, Direktor des ESCC und offizieller Klimatologe des Staates Alabama, haben zehn Jahre lang ein eindimensionales Klimamodell entwickelt, um diese schwer fassbare Frage zu beantworten.

Spencer (damals noch NASA/Marshall-Wissenschaftler) und Christy entwickelten 1989 einen globalen Temperaturdatensatz aus Mikrowellendaten, die seit 1979 von Satelliten ermittelt und vom ESCC an der UAH kontuinierlich ausgewertet wurden. Für diese Leistung wurde das Spencer-Christy-Team 1991 mit der NASA-Medaille für außergewöhnliche wissenschaftliche Leistungen ausgezeichnet. 1996 wurden beide Forscher von der American Meteorological Society mit einem Sonderpreis ausgezeichnet – „für die Entwicklung einer globalen, präzisen Aufzeichnung der Erdtemperatur anhand betriebsbereiter polumlaufender Satelliten.” Die neueste Forschungsstudie der beiden Wissenschaftler wurde gerade in der Ausgabe September 2023 der Springer-Fachzeitschrift “Theoretical and Applied Climatology” veröffentlicht.

Große Schwankungsbreite

Das Klimamodell von Spencer und Christy, das auf objektiven Messdaten basiert, stellte fest, dass Kohlendioxid im Vergleich zu anderen Klimamodellen bei weitem keinen so großen Einfluss auf die Erwärmung der Atmosphäre hat, wie allgemein angenommen. „Seit über dreißig Jahren konnten sich Dutzende hochentwickelte computergestützte Klimamodelle, die auf Theorien basieren, nicht auf eine Antwort einigen”, heißt es dort. Das von Spencer & Christy eigens entwickelte eindimensionale, satellittenbasierte Klimamodell soll Antworten auf bisher ungelöste Fragen zu geben; denn aktuelle Klimamodelle schwanken in der Größenordnung der Erwärmung, die als Reaktion auf eine Verdoppelung des atmosphärischen Kohlendioxids entsteht, um den Faktor 3 – und zwar zwischen 1,8 und 5,6 Grad Celsius. Das ist fernab jeder seriösen wissenschaftlichen Aussagekraft.

Diese Erwärmungsreaktion auf die Verdoppelung des Kohlendioxids wird als “Effektive Klimasensitivität” (“EffCS“) bezeichnet. Die Bestimmung der Größenordnung war jahrzehntelang unklar – wegen nicht validierter Unterlagen und unvollständiger Daten war stets auf unpräzise Schätzungen angewiesen. Anhand der Auswertung der vorliegenden UAH-Satelitten-Temperaturdatensätze, die vor allem die realen planetaren Temperaturen zutreffend erfassen und die auch von Vergleichsstudien bestätigt werden (siehe etwa hier), steht nun einer zutreffenden Bestimmung nichts mehr im Wege.

Satellitengestützte Daten statt Schätzungen

Im Vergleich zu anderen aktuellen Klimamodellen näherten sich die Forschungsergebnisse des eindimensionalen Klimamodells von Spencer & Christy dem unteren Ende des Bereichs – nämlich 1,86 Grad Celsius global , 2,03 Grad Celsius für Globus-Land und 1,78 Grad Celsius für Globus-Ozean

Die ingesamt niedrigen UAH-Messwerte weisen darauf hin, dass die Klimaauswirkungen steigender Kohlendioxidkonzentrationen deutlich geringer sind als bei anderen Klimamodellen.

Was dieses an der UAH entwickelte Modell von anderen unterscheidet, ist vor allem, dass es auf tatsächlichen Satellitenbeobachtungen der Erwärmung basiert und nicht auf theoretischen Annahmen darüber, wie das Klimasystem auf steigende Treibhausgase reagieren könnte. Das eindimensionale Klimamodell verwendet eine Vielzahl von UAH-Satelliten-Beobachtungsdatensätzen zur Beurteilung der Erwärmung der Tiefsee und des Landes zwischen 1979 und 2022. „Der 43-jährige Zeitraum seit 1979 ist entscheidend. Er stellt die Periode der schnellsten Erwärmung dar, wobei die Beobachtungsdaten der Tiefseeerwärmung das größte Vertrauen haben“, erklärt Spencer. Die Ergebnisse der Forschung von Spencer und Christy zeigten auch Perioden mit dem schnellsten Wachstum des atmosphärischen Kohlendioxids. Dies liegt daran, dass ihr Klimamodell die Wärmespeicherung in tieferen Landschichten berücksichtigt – was andere Klimamodelle ignorieren.