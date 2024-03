Neulich, beim Fototermin der Bundesregierung…

So, Kinder! Alle mal herkommen! Nicht drängeln! Jeder… Ruhe jetzt mal, verdammt… jeder bekommt einen! Hubertus, komm ran! Ja, du auch! Hab ja gesagt, wir stellen fürs Foto kurz von Dreier- auf Viererkette um! Höhö. Und mach die Jacke auf! Um die Taille kümmern wir uns in der Nachbearbeitung. So. Hinstellen und Ruhe! Es muss aussehen, als ob wir alle fest im Griff hätten. Nancy, kann doch nicht sein!! Gerade sag ich’s noch: Wenn er dir immer runterfällt, nimm einfach beide Hände! Schön fest zudrücken. Denk einfach an Schönbohm oder sowas. Und hör jetzt auf zu heulen. Das Verquollene macht hinterher viel mehr Arbeit als Adipositas. Ja doch, dein Vorschlag mit dem Regenbogendekor war… äh… total innovativ! Aber eben auch gefährlich. Alle hätte den doch die ganze Zeit mit dem Fuß getreten.

Kapierst Du? Gott sei Dank hat der Kühnert das noch rechtzeitig bemerkt. Hast Du eigentlich einen blassen Schimmer, was die Populisten daraus gemacht hätten?!? So! Eben! Haste jetzt? Na also! Es ist jetzt zwar kein Regenbogen drauf …aber immerhin… Rot und Grün und Gelb. Jede Farbe für sich. Es ergeben sich Räume. Wie im Fußball. Versteht ihr? Man muss nicht mit, sondern gegen den Ball arbeiten! Gottchen… was rede ich hier… Perlen vor die Säue… geworfen.

Deutsche universelle Führungsstärke

Also! Was ich meine…Kinder…ist….dass, man aufm Ball die Ampel auf den ersten Blick gar nicht erkennt. Ansonsten ist ja alles Schwarz-Weiß. Also alles wie immer. Blau? Siehst Du irgendwo Blau, Claudia? Aufm Ball? Ja, eben! Siehste! Is weg! Gibbet einfach nich! So macht man das! Das Adidas-Logo? Äh… hm… doch ja… stimmt. Die Trottel vom DFB! Hätte man ja wohl auch irgendwie in Pink hingekriegt. Jetzt isset, wie es is. Drehen wir nach hinten. Nach hinten, Claudia, nach hinten! Nein, nicht Du! Als ob Du jemals zurücktreten würdest… Das Logo, Claudia… das verdammte Logo!

So… Ruhe, Kinder. Ich rede jetzt! Annalena, Klappe halten! Nimm den Ball… jawoll… mit einer Hand… und… äh… ja… gut so… drehen lassen… sehr gut …haha… erinnert total an deutsche universelle Führungsstärke! Alles dreht sich um uns. Sehr cool. Der Glo-Ball… haha… geile Assoziation! Ich finde ja, Parlamentsfotografen verdienen eigentlich noch viel zu wenig. Haste gehört, Christian? Viel zu wenig! So… alle tun jetzt mal so, als ob sie konzentriert was miteinander besprechen. Ja! Miteinander! Sodele! Olaf? Wo steckt…? Olaf, nach vorne bitte! In die Mitte. Am besten vor den Sommer in Orange. Wie, Du willst nicht? Hast Du sie noch alle? Du bist da hinten kaum zu sehen! Du bist hier nicht auf Arbeit, sondern beim Public Relation! Mensch, Scholz, Alter! Bratwürste, Gummistiefel, Sandsäcke und Fußbälle entscheiden Wahlen! Wie oft soll ich das noch erklären! Hör mir auf! Parlamentsfotografen verdienen einfach viel zu wenig…! Gleich geschafft, Kinder! Gleich geschafft! Meine Fresse… was ein Haufen…