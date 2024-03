Notizen aus einem kranken Land

Als alter weiße Mann möchte ich heute mit einigen Fragen eröffnen: Wie läuft das eigentlich mit der Bezahlkarte für Transfer-Touristen aus aller Welt? Klappt das? Und spürt man schon was von der Remigration? Und wann schaltet eigentlich mal jemand in Köln diese Rammelda-Beleuchtung ab? Oder in Frankfurt, wo vor einer Woche die feierliche Inbetriebnahme der Ramadan-Lichter unter begeisterten Allahu-Akbar-Rufen stattfand?

Der “Kölner Express” wollte ein Umfrage auf der Straße zur Dauerbeleuchtung während des muslimischen Fastenmonats in Köln-Ehrenfeld durchführen – wegen der heftigen Reaktionen seiner Leser. Das ging wohl leider schief: Eisernes Schweigen. Keiner traut sich, den Mund aufzumachen. Ein Ladenbesitzer sagte dann doch einen entscheidenden Satz, der im Grunde genommen alles über diese kranke Situation in unserem Land zum Ausdruck bringt: “Am besten, man sagt und tut nichts, dann passiert auch nichts!” Wie tief kann man sinken? Geschenkt, dass Terroristen weltweit mit Gewalt zum Ramadan drohen. Geschenkt, dass ein Hamas-Sprecher unverhohlen mit einer Eskalation während des Fastenmonats im nahen Osten droht. Da ist sie wieder, die ach so friedliche Religion!

Schokopudding alle?

Aber wir können davon ja nicht genug bekommen… Apropos: In einer Flüchtlingsunterkunft am ehemaligen Flughafen Berlin-Tegel brannte diese Woche ein Großzelt ab, in dem Hunderte Ukrainer untergebracht. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist laut Behörden “unklar“. Ich hätte da zwei mögliche Erklärungen: Entweder waren es Rechtsradikale der vom Verfassungsschutz überwachten AfD. Oder der Schokopudding war alle, was einen anschließenden psychischen Ausnahmezustand (Traumatisierung!) auslöste. Und jetzt wieder alle hyperventilieren!

P.S. Hundert Ukrainer? Wieso sind die nicht an der Front, oder nähen wenigstens weiße Fahnen im Auftrag des Vatikans?