Özoğuz kann ihre Israelfeindlichkeit nicht zügeln

Kaum hatte der iranische Großangriff des Iran auf Israel mit über 300 Raketen und Drohnen begonnen, da setzte in Deutschland auch schon die übliche politisch mediale Relativierung und Täter-Opfer-Umkehr ein. Aydan Özoğuz (SPD), die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, hatte angesichts der dramatischen Ereignisse nichts Eiligeres zu tun, als in einem inzwischen wiederzurückgezogenen Beitrag auf Twitter/X zu verkünden: „Zu viel Kriege, zu viele Menschen gefährdet, Geiseln nicht befreit, Menschen in Hungerkatastrophe. Mache mir um alle Menschen Sorgen in Ukraine, Israel, Gaza. Warum musste diese Situation noch provoziert werden? Bombardierung der iranischen Botschaft hat Nahost weiter gefährdet.“ Klar- und Subtext dieses neuerlichen “Debattenbeitrags” von Özoğuz, die sich einmal mehr als Zumutung im protokollarisch zweithöchsten Staatsamt der BRD erweist: Israel ist letztlich selbst schuld.

Hier zeigt sich wieder einmal die Prägung von Menschen, die den Hass auf Israel mit der Muttermilch eingesogen haben und im Zuge ihrer politischen Sozialisation (und in diesem Fall SPD-Karriere) allenfalls gelernt haben, diesen zu camouflieren – was der türkischstämmigen Özuguz hier dennoch kaum gelingen will. Denn eben solche Ressentiments, und nur sie, sind der wahre und einzige Grund für Özoğuz’ vorgeschobene „Sorgen“. Israel wird vorgeworfen, seine eigenen, von der Terrororganisation Hamas entführten Geiseln nicht befreit und einen Staat angegriffen zu haben, der der weltweit größte Unterstützer von Terrorismus ist, Israel von allen Seiten bedroht, dessen Auslöschung als erklärtes Ziel anstrebt und den jüdischen Staat erstmals von eigenem Territorium aus angegriffen hat. Mit dieser Bias ist Özoğuz kein Deut besser als Sawsan Chebli, die ebenfalls notorisch darin versagt, ihre unterschwellige Hamas-Propaganda und antiisraelische Täter-Opfer-Umkehr subtil zu transportieren – was kein Zufall ist, sind doch beide SPD-Frauen Musterbeispiele für ein faktisches Integrationsversagen, denn auch wenn sie ständig anderslautende Lippenbekenntnisse abgeben, blitzt eben immer wieder durch, wes Geistes Kind sie sind.

Antisemitismus als “Familientradition”

Zum aktuellen Nahostkonflikt hatte Özoğuz inhaltlich kein einziges Wort zu sagen und hätte sich schon von daher besser in Schweigen hüllen sollen (womit sie weiser geblieben respektive so gewirkt hätte); stattdessen aber spielt sich sich einmal mehr als Schulmeisterin Israels auf – in gewohnt zynischer Ausblendung der Tatsache, dass Stabilität und Frieden im Nahen Osten ursächlich ausnahmslos durch judenhassende, zu keiner Koexistenz mit irgendwelchen “Ungläubigen” fähige islamische Fanatiker gefährdet wird. Nach der schnell einsetzenden Empörung löschte Özoğuz ihren Tweet wieder – nicht jedoch ohne einen selbstmitleidigen Nachsatz hinzuzufügen: „In einer solchen aufgeheizten Situation zeigen die ganzen Kommentare, dass auch hier alle aufeinander losgehen. Deshalb habe ich meinen Post gelöscht. Der Krieg ist schlimm genug“.

Antisemitismus hat in der Familie Özoğuz allerdings Tradition: 2016 machten ihre Brüder aus ihrem islamischen Fanatismus und Israelhass keinen Hehl. Und am 7. Oktober, dem Tag des Hamas-Massakers, ließ ihr Neffe Huseyin verlauten: „Das Ende dieses israelischen, westlichen Kolonialprojektes namens Israel im Herzen der islamischen Welt, in dem man ein Apartheids-Regime und eine Unterdrückungs-Macht seit Jahrzehnten aufbaut und mit vielen Milliarden durchfüttert, insbesondere Deutschland, wäre sehr gut.“ Den Hamas-Überfall bezeichnete er als „historisches Ereignis im palästinensischen Widerstand gegen die Apartheid und die Besatzung durch Israel“. Damit nicht genug, moderiert er auch noch das islamistische, vom Verfassungsschutz beobachtete Internetportal „Muslim-Markt“ – gemeinsam mit seinem Vater (und Özoğuz’ Bruder) Yavuz und dessen Frau Fatima. Offiziell behauptet Özoğuz zwar, die Positionen ihrer Verwandtschaft nicht zu teilen; in Wahrheit fungiert sie jedoch als politische Kontaktperson für radikalislamische Verbände und sprach sich auch schon gegen ein Verbot der Kinderehe aus. Die deutsch-türkische Journalistin und Feministin Necla Kelek bezeichnete Özoğuz als „einflussreiche Netzwerkerin und geschickte Lobbyistin der Migranten, vor allem aus der Islamistenszene“.

Auch bei der ARD unsägliche Täter-Opfer-Umkehr

Aber nicht nur Özoğuz, auch der mit Milliarden an Zwangsgebühren gemästete öffentlich-rechtliche Rundfunk blieb sich treu; nicht nur, dass er es – als wohl als einzige Senderbetrieb der Welt – nicht für nötig hielt, in der Nacht mit Sondersendungen über den iranischen Angriff auf Israel zu berichten und stattdessen lieber Dienst nach Vorschrift tat (was selbst den eingefleischten WDR-Antifanten Georg Restle zu einer ironischen Bemerkung veranlasste); „Tagesthemen“-Moderator Ingo Zamperoni begann überdies seinen Beitrag zum Thema auch noch mit den Worten: „Es muss den Verantwortlichen in Israel sehr klar gewesen sein, dass dieser Zwischenfall nicht ohne Folgen bleiben würde“ – und meinte damit mutmaßlichen israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus am 1. April, bei dem zwei Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden ums Leben gekommen waren. Auch hier also wieder der gewohnte Tenor: Israel ist selbst schuld!

Bereits in der „Tagesschau“ wurde der beispiellose iranische Raketenangriff auf Israel quasi als Petitesse abgetan: USA-Korrespondentin Marion Schmickler erklärte, das große Problem seien nicht die Drohnen, denn man gehe davon aus, sie gut abfangen zu können. Die „große Sorge“ sei vielmehr: „wie reagiert Israel?“ Hier fühlte man sich einmal mehr an die schon legendäre „Focus“-Schlagzeile aus dem Jahr 2015 erinnert: „Israel droht mit Selbstverteidigung“.Tatsache indes ist, dass niemand für mehr Instabilität und Unfrieden in der Region sorgt als der iranische Mullahstaat – und dass es soweit kommen konnte, ist nicht zuletzt den USA und Europa mit ihrer jahrelangen Appeasement-Politik, unter anderem mit dem unseligen Atom-Abkommen, zu verdanken – in deren Folge der Iran nun kurz davor steht, Nuklearwaffen zu entwickeln. Die Bedrohung durch den Terrorstaat Iran für die Stabilität der Großregion und den Weltfrieden sehen inzwischen sogar viele arabische und sonstige islamische Staaten: Jordanien kam Israel aktiv beim Abfangen der iranischen Raketen zur Hilfe, und auch in Ägypten und Saudi-Arabien wird der iranische Angriff äußerst kritisch gesehen. Über kurz oder lang wird dem Westen, aber auch der arabischen Staatengemeinschaft nichts anderes übrig bleiben, als das Mullahregime zu stürzen. Vor dieser zwingenden Notwendigkeit verschließen die moralbesoffenen deutschen Politiker und Medien natürlich wie immer die Augen (auch wenn sie es nicht so offen sagen oder so plump durchblicken lassen wie die politischen Quoten- und Vorzeigefiguren mit “Mihigru” in der SPD): Bei ihnen ist immer Israel an allem schuld und der einzige wirkliche Unruhefaktor im Nahen Osten. Das vergangene Wochenende hat wieder einmal den desolaten Zustand des politisch-medialen Komplexes wie unter dem Brennglas gezeigt.