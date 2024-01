Olaf Scholz 2024: Unsere Politik ist ohne Fehler

Was man schon lange vermutet hatte, wird nun Gewissheit. Die Ampel hat kein Problembewusstsein, unbeirrt erhebt sie sich immer weiter über gesellschaftliche Schranken und Tabus, und diktiert den Untertanen in eiskalter Manier, wie sie zu denken, fühlen und leben haben. So, wie das in einem durch und durch “antifaschistischen” Staat eben so konkret zu laufen hat. Nahezu stündlich wird medial mehr gegen die einzige Opposition gehetzt und rücksichtslos vom Leder gezogen, dabei ist jedes Mittel recht. Heimtücke, Gemeinheiten und Niedertracht als zielführende Strategien – das kennt man aus der Geschichte bereits und darüber wurde hier und auch an anderer Stelle bereits ausführlich berichtet.

Neu ist dabei die unglaubliche Selbstsicherheit, die dreiste Selbstkritiklosigkeit und atemberaubende Unbekümmertheit eines Kanzlers, der von nicht wenigen Menschen als der Schwächste aller Zeiten wahrgenommen wird: Nicht nur, dass Olaf Scholz sich selbst und die vollkommen desaströse Ampelpolitik ständig über den grünen Klee lobt; nein: Er geht auch wie selbstverständlich fest von seiner Wiederwahl in knapp anderthalb Jahren aus.

Der Tanz der angstgetriggerten Lemminge hat begonnen

Vielleicht noch nicht einmal ganz zu unrecht, möchte man meinen – denn die Wagenburg der Anti-AfD-“Musterdemokraten” umfasst inzwischen alles, was nicht blau ist, von CDU/CSU bis Linkspartei. Und die Reihen der Sozis sind dicht geschlossen – man bleibt dem rotgrünen Wahn treu bis zum endgültigen Systemkollaps. Weil ein noch so enger Schulterschluss der faktischen neuen sozialistischen Einheitspartei angesichts dann doch eher unterdurchschnittlicher Umfragewerte für die Genossen und deren grünes Anhängsel immer noch nicht ausreichten könnte um einen Wahlsieg 2025 zu bewerkstelligen, verfolgt man zur Sicherheit eine zusätzliche Strategie – und versucht, die Opposition ganz einfach komplett abzuschalten, ihr den Stecker zu ziehen und vollendete Tatsachen zu schaffen.

Das ist der Grund für die taktisch überaus klug ausgerollte Schmutzkampagne regierungsnaher und korrumpiertbarer Systemmedien, steuerfinanzierter “Correctiv“-Aktivisten und anderer staatshöriger NGOs, die einen in der bundesdeutschen Geschichte nie gekannten geistigen Terror gegen den politischen Gegner vom Zaun brachen, der europaweit in dieser Form sicher einmalig ist. Alle politischen Interessen im Lande dienen inzwischen nur noch einem Zweck: Der völligen und vollständigen Vernichtung der AfD und Neutralisierung ihrer Wähler.

Das Grundgesetz “passend machen”

Nach dieser Vorarbeit beginnt man nun seinerseits damit, eine Gesetzeslage zu etablieren, die ein künftiges “störungsfreies” Durchregieren des Linksblocks ermöglichen soll. “Focus” berichtete, was hierzu alsbald beschlossen werden soll: Nämlich eine umfangreiche Grundgesetzänderung, mittels derer die AfD im Falle einer Regierungsbeteiligung ausgehebelt werden soll. Ein nachgerade genialer Schachzug: Die Verfassung einfach so ändern, damit der eigene Machterhalt gesichert und gleichzeitig die politischen Mitbewerber kontrolliert werden können. Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben, gemäß Walter Ulbricht.

Solch ein Vorgehen ist in der Tat an Bösartigkeit und Perfidie kaum noch zu übertreffen und jeder echte Demokrat in diesem Land kann nur noch hoffen, dass die Pseudodemokraten um Kanzler Scholz noch gestoppt werden können, bevor sie das ganze Land in einen sozialistisch grundierten Öko-Alptraum verwandeln. Denn sollten sie mit ihren Plänen durchkommen, dann wird es bei der AfD nicht aufhören. Dann ist keine reale Opposition in diesem Land mehr möglich. Die Aktion gegen die AfD wäre dann eine Blaupause, um als nächstes dann zum Beispiel Friedrich Merz und dessen Entourage als “rechts” und “gefährlich” zu framen. Und danach womöglich auch noch die zunehmend unbequeme FDP, sollte diese politisch überleben und eines Tages ausscheren.

Denkmuster anstelle von seriöser Politik

Während in Berlin schon eine designierte Islam-Scharia-Partei in den Startlöchern steht, bekämpft man seitens der Ampel – neben der so verhassten AfD – lieber die verhassten Besitzenden, das ungeliebte, als einziges noch wertschöpfende Bürger- und Unternehmertum in diesem Land und letztlich eigentlich alle, die nicht explizit grün oder links ticken.

Für den Fall, dass sich tatsächlich als zutreffend herausstellen sollte, was “Tichys Einblick” zum Wochenende publiziert hat, und der Verfassungsschutz frühzeitig in den Agitprop-Coup von “Correctiv” zu Potsdam involviert gewesen sein, wird man innerhalb der Regierung sicherlich schon entsprechende Vorbereitungen getroffen haben, um derartige Verwicklungen von Inlandgeheimdienst und einer linksextremen NGO zu erklären. Man wird uns wieder erzählen, das alles sei notwendig gewesen, um – Sie ahnen es sicher schon – “unsere Demokratie zu schützen”.