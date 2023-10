Oralsex statt Bildung: Augsburger Studenten fordern Glory Holes im Hörsaal

Auf welchem Nullpunkt an Dekadenz Deutschland angekommen ist, zeigt die Forderung von Studenten der Augsburger Universität, sogenannte „Glory holes“ (“Ruhmeslöcher”) für anonymen Sex auf dem Campus zu installieren. Diese Löcher etwa unter Hüfthöhe ermöglichen es, anonyme orale oder anderweitige Befriedigung – üblicherweise durch Hindurchstecken des erigierten Penis – vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Wo einstmals Wissensvermittlung und Forschung im Mittelpunkt standen, geht es heute also um queer-woke sexuelle Infrastruktur, die man früher nur in Szene- oder Untergrundbars vorgefunden hätte.

„Drei Gloryholes sollen im Hörsaalzentrum gegenüber des Eingangs, wo momentan die Informationstafeln vorzufinden sind, gebaut werden“, hieß es in einem am Mittwoch bei der ersten Sitzung des Studentischen Konvents im neuen Semester gestellten Antrag. Weiter wurde gefordert, dass auch Kondome, Lecktücher, Gleitmittel und Desinfektionsmittel und -tücher kostenlos bereitgestellt werden. Der Ort solle schall- und blickdicht sein, mit Wandgriffen ausgestattet, so barrierearm wie möglich und über dimmbares Licht verfügen. Zudem sollen die Löcher regelmäßig vom Gebäudedienst gereinigt werden. „Ein Gloryhole würde zur Diversifizierung am Campus beitragen, da Kink so auch an der Uni er- beziehungsweise gelebt werden könnte. Außerdem kann Sex eine entspannende Tätigkeit sein, was im oft anstrengenden Universitätsalltag sehr sinnvoll sein kann. Die damit verbundene Stressreduktion würde für eine positivere Arbeitsatmosphäre am Campus sorgen“, hieß es weiter allen Ernstes.

“Absurd und unverantwortlich”

Der Wunsch sei zehnmal auf der Wünschewand des AStA aufgetaucht. Immerhin: Der Konvent lehnte den Antrag ab – was heutzutage schon überraschend ist. Zuvor hatte es heftige Proteste gegeben. In einem offenen Brief an die Universitätspräsidentin hatte der Ring Christlich-Demokratischer-Studenten (RCDS) kritisiert, die Forderung sei nicht nur unangebracht, sondern auch höchst skandalös und inakzeptabel.” Die Installation der Wandlöcher an der Universität, „einem Ort, der Bildung, Forschung und persönliche Entwicklung fördern sollte, wäre absurd und unverantwortlich”, hieß es. Die Uni selbst geht von einem „satirisch zu verstehenden Antrag“ aus.

Selbst wenn das wirklich der Fall gewesen sein sollte (Forderungen nach Darkrooms und ähnlichem an anderen Hochschulen lässt daran zweifeln!), zeigt der Vorgang einmal mehr den Niedergang des akademischen Lebens. Die Zulassung von immer mehr völlig ungeeigneten Abiturienten zum Studium und die völlige links-woke Dominanz führen offenkundig zu einem stetig zunehmenden Verlust des intellektuellen Niveaus und einer immer extremeren Infantilisierung der meisten Studiengänge. Solche Anträge sind die unvermeidliche Folge dieses überall zu beobachtenden Verfalls.