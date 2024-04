Personalabbau bei der “Süddeutschen”: Linke Realitätsverleugnung ist wirtschaftlich nicht überlebensfähig

Die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) muss derzeit die Erfahrung machen, dass links-woke Hetzpropaganda als Journalismusersatz sich nicht auszahlt. Wie der „Bayerische Rundfunk“ (BR) vermeldet, sollen in der Redaktion 30 Stellen wegfallen. Der Mutterkonzern, die Südwestdeutsche Medienholding (SWMH), bestätigte den Stellenabbau, nicht aber die genaue Zahl. Als Gründe wurden wachsende Herausforderungen im Printgeschäft genannt. Zwar wachse die Zahl der Digitalabos kontinuierlich, die gedruckte Auflage sei zuletzt jedoch stärker als erwartet zurückgegangen. Deshalb müsse Personal abgebaut werden. Dies solle dadurch geschehen, dass in den nächsten Monaten auslaufende Verträge von Redakteuren nicht verlängert würden sowie durch natürliche Fluktuation oder Angebote zur Altersteilzeit. Betriebsbedingte Kündigungen seien derzeit nicht geplant.

Der SZ-Betriebsrat sprach von einem neuen „Schlag ins Kontor für die Redaktion der SZ“. Die Anzahl von 30 Stellen, die gestrichen werden sollen, kam von ihm. Zwar habe es schon länger Gerüchte über den Personalabbau gegeben, der Betriebsrat sei dann allerdings „eher so en passant” informiert worden. Von Journalistenverbänden kam ebenfalls schwere Kritik, wobei vor allem Sorge um die „publizistische Qualität“ der SZ geäußert wurde. Noch- und Ex-Leser der SZ werden darüber allenfalls noch lachen können. Denn die einst hochkarätige, als intellektueller Lesegenuss gefeierte selbsternannte „Qualitätszeitung“ ist längst nur ein primitives linkes Propagandablatt. In den letzten Monaten fuhr sie erbärmliche und letztlich negativ auf sie selbst zurückfallende Hetzkampagnen – zuerst gegen den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, den sie wegen eines über 30 Jahren alten Flugblatts zum Nazi erklären wollte, und dann gegen AfD-Chefin Alice Weidel, der sie Plagiatsvorwürfe in ihrer Dissertation vorwarf, die sich schnell in Luft auflösten. Auch die Kabarettistin Monika Gruber und ihr Publikum wurden von der SZ aufs Übelste beleidigt.

Moralisierender Beipackzettel-Journalismus

Kürzlich wurde jedoch die stellvertretende SZ-Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmid selbst einer riesigen Anzahl von Plagiaten in ihren Artikeln und ihrer Doktorarbeit beschuldigt. Die Universität Salzburg bescheinigte ihr dennoch, dass „kein relevantes wissenschaftliches Fehlverhalten” vorliege, was in Anbetracht der gegenteiligen Beweise – und erst recht bei Anlegung der Verdachtsmaßstäbe, die die SZ bei Weidel definierte, völlig absurd ist. Die SZ-Chefredaktion hatte zudem ihre eigene Redaktion bespitzeln lassen, um zu verhindern, dass Informationen nach außen dringen.

Allerdings konnte sich der .- längst ebenfalls auf links gedrehte – BR natürlich den dümmlichen Vermerk nicht verkneifen, dass die Untersuchung von Föderl-Schmids Doktorarbeit im Auftrag des „rechtspopulistischen Portals ‘Nius’” erfolgt sei. Genau dieses Framing, dieser “Journalismus” des warnenden Beipackzettels durch Stigmatisierung und Etikettierung Andersdenkender sind es, die SZ und viele andere Medien immer mehr Leser und Zuschauer kosten. Wie überall, ist auch in Deutschland diese Art von Agitation nur noch mit direkten und indirekten staatliche Subventionen oder GEZ-Abpressung von Gebühren überlebensfähig. Ohne Zwangsfinanzierung müsste man sich auch bei ARD und ZDF auf einen massiven Stellenabbau gefasst machen.