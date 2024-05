Politik aus der Brechtüte

Die im Zuge der woken Ideologie voranschreitende Pervertierung des Normalen und Normalisierung des Perversen färbt offenbar immer mehr auf die Politik ab – und zwar nicht nur in Form idiotischer und gefährlicher Gesetze, wie dem „Selbstbestimmungsgesetz“, sondern auch auf das persönliche Verhalten von Politikern. In Deutschland waren es diese Woche Videos des 45-jährigen Aalener FDP-Lokalpolitikers Martin Neumaier in den sozialen Medien, die für angewiderte Fassungslosigkeit sorgten: Eines zeigt ihn, wie er ein Pissoir in einer öffentlichen Toilette ableckt, auf weiteren Aufnahmen leckte er an Klobrillen und -bürsten. Auf einem Nacktbild war sein Körper mit Fäkalien beschmiert zu sehen. In einem inzwischen gelöschten Video soll sich Neumaier zudem einen Schnurrbart aus Exkrementen aufgemalt und Adolf Hitler nachgeahmt haben. Zudem soll er die erste Strophe des Deutschlandliedes („Deutschland, Deutschland über alles“) gesungen und zu allem Überfluss auch noch einen Hardcore-Porno auf einem Koran-Exemplar gedreht haben.

Die FDP reagierte entsetzt. Neumaiers FDP-Verband Aalen-Ellwangen erklärte, man habe „keinerlei Toleranz und Verständnis für die dargestellten Handlungen oder Äußerungen“. Solche Verhaltensweisen würden „den grundlegenden Werten und Prinzipien unserer Partei“ widersprechen, weshalb man entschieden habe, „die Unterstützung für den betreffenden Kandidaten mit sofortiger Wirkung zu beenden“, hieß es weiter. Der Vorfall soll nun untersucht und ein Parteiordnungsverfahren eingeleitet werden. Jedoch hat Neumaier zwischenzeitlich offenbar selbst seinen FDP-Austritt und den Verzicht auf seine Kandidatur für die Kommunalwahl erklärt. Es werde nun geprüft, ob er von der Wahlliste genommen werden könne: „Sollte dies – so auch unsere Erwartung – rechtlich leider nicht möglich sein, hat der Kandidat uns gegenüber erklärt, dass er im Falle der Wahl in ein kommunales Gremium auf ein eventuelles Mandat verzichten und es nicht antreten wird.“ Es sei „äußerst frustrierend, dass die ehrenamtliche Arbeit unserer Mitglieder und Unterstützer im Kommunalwahlkampf durch die jetzt bekannt gewordenen Vorkommnisse aus dem Privatleben eines Kandidaten so sehr beschädigt wird“, ließ die zerknirschte FDP verlauten. Neumaiers Social-Media-Kanäle sind mittlerweile gelöscht.

Auch in Spanien bizarre Vorfälle

Die irre Freak-Show histrionischer Extrempersönlichkeiten und zutiefst kaputter Figuren, die in Deutschland Richtung Politik streben und neben Studienabbrechern und Zivilversagern ohne Berufserfahrung eine weitere Rekrutierungsgruppe des dortige Personals bilden, ist allerdings kein deutsches Phänomen. Erst letzten Monat hatte ein ähnlicher Fall in Spanien für Aufsehen gesorgt: Dort musste der homosexuelle Stadtrat Daniel Gómez del Barrio aus Illescas von der regierenden sozialistischen Partei des Ministerpräsidenten Pedro Sanchez zurücktreten, nachdem Fotos von ihm veröffentlicht wurden, die ihn beim Verzehr der eigenen Exkremente zeigten. Zudem bot sich der Politiker für sexuelle Zwecke an und beschrieb sich selbst als „entblößt, gedemütigt und erniedrigt“. Dabei hielt er auch nicht mit seinem Wunsch hinter dem Berg, „Schwänze zu lutschen, eine Hure zu sein und als Urinal benutzt“ zu werden. Zudem bezeichnete er sich selbst als „sexuellen Sklaven“. Gómez hattes jedoch nicht so eilig zurückzutreten wie Neumaier: Auch nachdem die Fotos bereits im Februar bekannt geworden waren, nahm er weiterhin unbekümmert an Ratssitzungen teil. Erst als Im März dann weitere ekelerregende Aufnahmen veröffentlicht wurden, sah er sich zum Rücktritt genötigt und wurde von Bürgermeister José Manuel Tofiño aus seinem Amt als Leiter des Bereichs Jugend, Kinder und Familien der Stadtverwaltung entlassen. Wie auch Neumaier, hätte Gómez in Deutschland vermutlich die besten Referenzen, bei einem der zwangsgebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Nischenprogramme à la “funk” anzuheuern.

In zunehmendem Maß zeigt sich, wie die Dekadenz einer psychopathischen, zumindest aber hochneurotischen Gesellschaft auf den politischen Betrieb abfärbt, der sie zugleich auch wieder fördert. Dieses perverse Wechselspiel breitet sich immer weiter aus: Verhaltensweisen, die bis vor kurzem buchstäblich noch unvorstellbar waren, verwundern inzwischen kaum mehr. Und dieselben Parteien, die all dies auf gesetzlichem Wege in der Gesellschaft verankern, distanzieren sich am Ende dann entsetzt von solchen Figuren, die ihren Weg, den sie ihnen selbst erst eröffnet und geebnet haben, nur konsequent weitergehen.