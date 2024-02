Power sucht Frau: Sock:innenschuß in der “Elle”

Die “Elle” ist ein Magazin für Weibspersonen. Da ist verständlich, daß es wieder die armen Frauen in den westlichen Industrieländern sind, die von der Power schnöde ignoriert werden. So ein Weibspersonen-Magazin muß sich schließlich verkaufen. Eine männliche Polemik über den feministischen Sock:innenschuß. Wenn es eine literarische Figur gibt, deren zersetzende Gefährlichkeit seit über sechzig Jahren mit Originalität und Emanzipiertheit verwechselt wird, dann handelt es sich dabei um Pippi Langstrumpf, die Urmutter aller modernen Feministinnen.

2 x 3 macht 4

Widdewiddewitt

und Drei macht Neune !!

Ich mach’ mir die Welt

Widdewidde wie sie mir gefällt ….

Hey – Pippi Langstrumpf

trallari trallahey tralla hoppsasa

Hey – Pippi Langstrumpf,

die macht, was ihr gefällt.

Es muß sich um das Lieblingslied jener Judith Fischer handeln, die in der “Elle” ihren naseweisen Artikel über die gar so erschröckliche Benachteiligung der armen Frauen verfasst hat. Da ist das göttliche Rippentuning wieder einmal furchtbar daneben gegangen. Wie meinen? Der Herr macht keine Fehler? Dann muß der Schwachsinn ihrer Jammerarie wohl andere Ursachen als Adams Rippe haben.

Logik als patriarchales Konstrukt zur Unterdrückung

“Frauen werden benachteiligt – das dürfte mittlerweile allen klar sein. ‘Nur, in welchem Ausmaß und in welchen Bereichen des Alltags (Spoiler: in allen) – das war und ist den allermeisten Frauen auch heute noch nicht bewusst’, meint Alexandra Zykunov.” – und das stimmt. Sie meint das tatsächlich. Es ist halt eine Frauenmeinung. Wenn es um die edelste aller Gerechtigkeiten geht, die sogenannte Geschlechtergerechtigkeit, sind feministische Frauenmeinungen im Verhältnis zur Realität in etwa das, was Frauenfußball im Verhältnis zu Fußball ist: eine mindere Form von Meinung. Feministische Weibspersonen meinen schließlich auch, daß Logik ein patriarchales Konstrukt zur Unterdrückung des gleichberechtigten Schwachgeschlechts sei.

Und das Schlimmste ist, daß sie das ernstmeinen. Dabei ist es so: Wenn nach über einem halben Jahrhundert permanenten feministischen Weibsgenöles “den allermeisten Frauen auch heute noch nicht bewusst” wäre, daß sie in allen Bereichen des Alltags die Gelackmeiert:innen sind, dann müsste man heilfroh darüber sein, daß sie benachteiligt sind. Wenn sie es wären, natürlich nur. Sind sie aber nicht. Sehen Sie, wie die Logik ein patriarchales Konstrukt ist, mit dem die feministischen Klageweiber auf Kriegsfuß stehen? Ja hallo? Mehrere Jahrzehnte feministisch-medialer Dauerbeschuß der Gehirne einer Gesamtbevölkerung – und ausgerechnet “die allermeisten Frauen” wollen nicht und nicht begreifen, daß sie die Arschkarte gezogen haben? Da müsste doch sogar die vollsubjektivistischste Feministenschreibse draufkommen, daß “die allermeisten Frauen” nicht die hellsten sein können. Warum kommt sie nicht drauf? Wahrscheinlich, weil sie eine von den “allermeisten Frauen” ist.

Ruhe auf den billigen Plätzen!

Das ist nicht frauenfeindlich von mir, sondern frauenrealistisch! Und logisch ist es auch noch. Meinereiner ist absoluter Frauenfreund! Und weil er das ist, weiß er auch, daß es eine Minderheit ausnehmend kluger und liebenswürdiger Frauen gibt, die genau wissen, wo ihre Stärken und wo ihre Schwächen liegen und daß das Abfassen feministischer Blödartikel für die “Elle” nicht zu ihren Stärken zählt. Wer sich dafür interessiert, wie das mit der edelsten aller Gerechtigkeiten wirklich ist, der liest nicht die “Elle”, sondern der besucht die Seite von “manndat“ oder er besucht die größte diesbezügliche Online-Enzyklopädie zum Thema, “wikiMANNia.org“. “Dort werden Sie geholfen”, wie Verona Feldbusch gesagt hätte. Feministen jedweden Geschlechts, auch die diversen, hassen “manndat” und “wikimannia” wie die Pest. Weil dort kluge Männer zuerst etwas gedacht haben, bevor sie es niederschrieben. Auf subjektivistisch-feministisches, faktenbefreites Gemeine & Gefinde hat dort noch nie einer etwas gegeben.

Die Links habe ich hier aufgeführt, weil es mir zum Hals heraushängt, wie Sisyphos immer und immer wieder dieselben Fakten auszurollen, die jeder, der sich dafür interessiert, in unvergleichlicher Fülle bei “wikiMANNia” selbst finden kann. Nur eine Tatsache, ganz kurz: Die Differenz bei der statistischen Lebenserwartung in “allen Bereichen des Alltags” zwischen den allermeisten Männern und den allermeisten Frauen lag im Jahr 1920 bei etwa einem Jahr. Heute sind es fünf bis sechs Jahre – und die Suizidrate von Jungen und Männern übersteigt diejenige von Mädchen und Frauen in manchen Altersgruppen um das bis zu Neunfache. Die feministischen Weibspersonen allerdings sind die Allerletzten, die an den Ursachen dieses Phänomens interessiert wären. Es sei denn, sie könnten mit den Fingern auf Männer zeigen, um zu behaupten, ihre gottverdammten “Unterdrücker” seien selber schuld.

Zickenkrieg?

Die legendäre Weibs-Empathie brachte Hillary Clinton auf den Gipfel, als sie behauptete, die Hauptleidtragenden von Krieg und Vertreibung seien Frauen und Mädchen, weil sie ihre Väter, Ehemänner und Söhne verlieren. Daß die allerdings ihr Leben verloren hätten, bekümmerte sie nicht. Wahrscheinlich ist Hillary Clinton genauso wie Angela Merkel oder Ursula von der Leyen eine von jenen “allermeisten Frauen“, die bis heute trotz medialen Dauergenöles nicht begriffen haben, wie sehr sie von verschlagenen Männern zu deren eigenem Nutzen über den Tisch gezogen werden. Man kann nur hoffen, daß es nicht schon zum Zickenkrieg zwischen der Clinton, der Nuland und der Flak-Zimmerbrand gekommen ist. Die beiden letzteren Weibsen stehen nämlich total auf Krieg & Vertreibung zum Gefühlsnachteil der Frau Clinton. Über die Frau Baerbock noch kein Wort gesagt. Die erklärt Russland sogar im Alleingang den Krieg.

Aber bitte, die weibliche “Empathie” ausschließlich dem eigenen Geschlecht gegenüber ist legendär. “Keine Gewalt gegen Frauen” halten die “allermeisten Frauen” – also die, die absolut nichts mehr raffen – für eine besonders gefühlvolle Forderung. Meinereiner hätte sich mit einem allgemeineren “Keine Gewalt!” begnügt. Allerdings will ich – wegen der Objektivität und der Aufrichtigkeit – nicht verheimlichen, daß ich an einem schlechten Tag Gewaltphantasien bekomme – und zwar zuverlässig dann, wenn wieder eine dieser zerebral gehandicapten Bratzen von der Feministenfront versucht, mir ihren dümmlichen Seich auf die Pupillen oder in die Gehörgänge zu schmieren.

Im Übrigen ist es wohl so, daß hauptsächlich unansehnliche und dumme Weibspersonen zu feministischen Klageweibern werden. Andrea Dworkin (1946-2005) war auf jeden Fall eines davon.

Die “Dworkins” sind tatsächlich benachteiligt. Und zwar ihren eigenen, hübschen, schlanken und klugen Geschlechtsgenossinnen gegenüber, nicht Männern gegenüber. Weil sie es nie und nimmer hinbekommen, jene Biologie zu überwinden, die es ihren hübscheren, 25-jährigen Geschlechtsgenossinnen erlaubt, sich selbst 80-jährige Millionäre per Verströmung von Anmut & Liebreiz sowie schlecht gespielter Willigkeit als Nutztiere zu halten, die sich ausnehmen lassen. Das ist schon eine arge Benachteiligung, sapperlott. Und die Männer sind natürlich schuld daran. Dabei ist es auch nach über einem halben Jahrhundert feministischen Dauergemeckers folgendermaßen: Der Chefarzt heiratet die Krankenschwester. Niemals heiratet aber die Chefärztin den Krankenpfleger. Ausnahmen bestätigen die Regel.

Abgewunken

Es lohnt sich nicht, auf jede der schwachsinnigen Behauptungen einzugehen, die Frau Judith Fischer in der “Elle” vor lauter Begeisterung über Frau Alexandra Zykunovs Buch “Was wollt ihr denn noch alles?!” unreflektiert bejubelt. Sie sind allesamt mit Fakten zu widerlegen. Zykunovs Buchtitel wäre deshalb mit “Sock:innenschuß” ohnehin besser gewählt gewesen.

Hier noch ein Beweis für den ubiquitär herausgeplärrten Diskriminierungs-Schwachsinn von Feministinnen, die außer an “Geschlecht” nicht an viel anderes denken können. Im “Münchner Merkur” ging es am 8. April 2023 um das Fehlen weiblicher Crashtest-Dummies in der Fahrzeugentwicklung. Wahrscheinlich haben “die allermeisten Crashtest-Dummies” noch nicht begriffen, daß sie Männer sind (Zipfeldummies). Jedenfalls soll es bald einen weiblichen Crashtest-Dummie geben, der 62 Kilogramm wiegt (Mumudummie). Im Gegensatz zum bislang verwendeten, männlichen Crashtest-Dummie, der 78 Kilo schwer ist. Mit anderen Worten: Für Andrea Dworkin und Ricarda Lang ändert sich bei der Fahrzeugentwicklung auch dadurch nichts. Aber hey, vielleicht sollte man wenigstens Östrogen ins Betäubungsmittelgesetz aufnehmen? Mit einem solchen Schritt würde sich die Sicherheit nicht nur für einzelne Personen, sondern ganz bestimmt für alle “die Menschen” erhöhen lassen.