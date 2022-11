Querdenker und Delegitimierer: In China hui, in Deutschland pfui

In China erfüllt sich derzeit der feuchte Wunschtraum, den Karl Lauterbach, Melanie Brinkmann, Alena Buyx und der – wohl aus gutem Grund völlig in der Versenkung verschwundene – Christian Drosten noch vor gut einem Jahr auch für Deutschland gerne weitergeträumt hatten, als sie dem „Zero-Covid”-Wahn viel Gutes abgewinnen konnten: Das, was dort seit über einem halben Jahr stattfindet – ein vom Motiv eines Gesundheitsschutzes längst völlig entkoppeltes Pandemie-Regime als totalitärer Selbstzweck – hätten sie allzu gerne auch in Deutschland etabliert, und wir würden, wenn es nach Lauterbach ginge, wohl noch heute im totalen Lockdown verharren. Als wohl letztes Land der Welt, hält das Reich der Mitte an einer strikten, geradezu barbarischen „Zero-Covid“-Politik fest, die das Milliardenvolk einem unerbittlichen Test-, Quarantäne-und Lockdown-Regime unterwirft.

In Deutschland waren es auch die Corona-Proteste, die einen nicht zu unterschätzenden Anteil am Ende des perversen Corona-Kurses, an diesem monströsen Fehlalarm hatten. Dieselben Medien, die damals die Proteste als Verschwörungs- und rechtsextreme Aufmärsche diskreditierten und am liebsten flächendeckende Demonstrationsverbote gesehen hätten, die wohlwollend schwiegen, als deutsche Polizisten die Knüppel schwangen und auf wehrlose friedliche Demonstranten eindroschen, zeigen sich jetzt, unter ganz umgekehrten Vorzeichen, solidarisch mit den immer heftigeren Protesten in China gegen das dortige Regime – obwohl die Gründe, warum die Menschen auf dort auf die Straße gehen, identisch sind mit jenen der hiesigen Corona-Demonstranten von einst. So etwa Marietta Slomka vom ZDF:

Oder auch diese zeitgeschichtliche Perle, dankenswerterweise gepostet und treffend kommentiert vom genialischen Twitter-Account Argonerd:

Die aktuellen Proteste in China sind die heftigsten, die es der Demokratiebewegung von 1989 gab. Wenn sie auch eine Herausforderung der Macht von Diktator Xi Jinping bedeuten, weil dieser seine Herrschaft eben über das Corona-Kontrollregime massiv ausgeweitet hat, so liegt doch ein riesiges Missverständnis westlicher Beobachter vor: Um „Menschenrechte“ oder „Bürgerrechte” oder „Freiheit“ im westlichen Verständnis geht es den Menschen hier weniger, eher darum, wieder ihrem Alltag nachgehen zu dürfen und die Dauerquarantäne zu beenden.

Noch sind die Reaktionen der Pekinger Führung dieselben, die auch bei uns während Corona gegen Grundrechtsdemonstranten zur Anwendung kamen: Massives Polizeiaufgebot, der Versuch, weitere Demonstrationen zu verhindern, Totschweigen oder Kleinreden in den staatlichen Medien. Von ausländischen Medienvertretern hiermit konfrontiert, behauptete ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums: „Was Sie ansprechen, spiegelt nicht wider, was in Wirklichkeit passiert ist.” Stattdessen sonderte er die offiziellen Phrasen ab, man sei überzeugt, dass der Kampf gegen Corona erfolgreich sein werde – „unter der Führung der Kommunistischen Partei und mit der Unterstützung des Volkes“. Allerdings bemüht man sich in der Regierung offenbar nach Kräften, nicht noch mehr Unmut zu schüren.

Propaganda aus vollen Rohren

Gleichzeitig läuft die Propaganda des Regimes, auch und gerade hinsichtlich der Corona-Masken, ungebrochen aus vollen Rohren weiter – und auch hieran hätte ein Karl Lauterbach seine helle Freude. Sie erstreckt sich inzwischen sogar auf die Berichterstattung über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar: Die meisten Zuschauer in den Stadien tragen keine Masken, bei der Einreise müssen weder Impfnachweise noch negative Tests vorgelegt werden. Wohl um den Eindruck zu erwecken, dass auch außerhalb Chinas eine ähnlich drakonische Corona-Politik praktiziert wird, betreibt China daher eine Zensur der Fernsehbilder. Bill Birtles, dem Ostasien-Korrespondenten des australischen Senders ABC, fiel auf, dass im chinesischen Fernsehen Bilder maskenfreier Fans, etwa beim Torjubel, nicht gezeigt und stattdessen nur Großaufnahmen von Spielern, Trainern oder Schiedsrichtern eingeblendet werden. Dies wurde auch durch Recherchen des „Stern” bestätigt.

Im Internet kursieren deshalb bereits ironische Fake-Videos, die sich über die chinesische Zensur lustig machen. Eines zeigt etwa jubelnde Spieler, die selbst während des Spiels Maske tragen und Fanmassen auf den Tribünen, die ebenfalls allesamt maskiert sind – mit billigen digitalen Tricks ins Video einkopiert. Die meisten chinesischen Internet-Nutzer können solche sarkastischen (und damit subversiven) Clips ebenso wenig sehen wie sonstige regierungskritische Inhalte oder Videos – weil im Reich der Mitte Twitter und Instagram konsequent von der Zensur blockiert werden. Wie weit Xi Jinping mit seiner Corona-Dystopie zu gehen bereit ist und ob die Proteste tatsächlich das Potential haben werden, das Machtmonopol der Kommunistischen Partei ins Wanken zu bringen, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen.