Ramadan-Trinkverbot für Fünftklässler in Frankfurt: Übererfüllung der Unterwerfungsnormen

Kaum hat der islamische Fastenmonat Ramadan begonnen, übertrifft der fast vollständig weiblich und links dominierte Bildungsbereich sich schon mit neuen Unterwerfungsgesten. Dass ihre Stadt als erste in Deutschland eine große Ramadan-Beleuchtung veranstaltet, war zwei Lehrerinnen an einer Gesamtschule in Frankfurt am Main noch nicht genug der devoten Selbsterniedrigung: Sie verboten Fünftklässlern, im Unterricht zu trinken – aus Rücksicht auf ihre fastenden muslimischen Mitschüler. Gegenüber „Nius“ erklärte der Vater einer von diesem Irrsinn betroffenen Tochter: „Beim Abendessen reden wir immer darüber, wie der Tag gewesen ist. Ich fragte meine Tochter, was es Neues in der Schule gibt. Sie erzählte uns dann, dass zwei Lehrerinnen den Schülern untersagt hätten, im Unterricht zu trinken, da drei der 27 Kinder fasten.“

Gewöhnlich stünden die Wasserflaschen auf den Schultischen der Kinder und sie dürften im Unterricht trinken sowie die Flaschen an einem Wasserspender auf dem Gang auffüllen. Das nun verhängte Trinkverbot habe man als „befremdlich“ empfunden. Erstens seien die Kinder in der fünften Klasse zwischen 10 und 11 Jahre alt. Selbst für religiöse Muslime gelte das Fastengebot jedoch erst ab 14 Jahren. Dass 24 Kinder bei körperlichen Grundbedürfnissen Rücksicht auf drei Kinder nehmen sollten, sei „schon ein komischer Eingriff“. Er und seine Frau hätten ihrer Tochter mitgegeben, dass sie trinken solle, wenn sie durstig sei.

Nicht einmal im Islam müssen 11-Jährige fasten

Offenbar handelt es sich dabei nicht um eine offizielle Vorgabe der Schule, sondern nur um eine proaktive Anbiederungsaktion der beiden Lehrerinnen, die jedoch skandalös genug ist. Dabei können die betroffenen nicht-muslimischen Schüler froh sein, dass sie mit 24 zu drei noch die Mehrheit in der Klasse bilden. Vielerorts ist das Verhältnis genau umgekehrt, und die muslimische Mehrheit erzwingt die Einhaltung ihrer religiösen Vorschriften für alle auch ohne Zutun übereifriger Lehrkräfte. Erst kürzlich sorgte ein Fall aus dem nordrhein-westfälischen Neuss für Aufsehen, wo vier muslimische Schüler sich als Scharia-Polizei gerierten, um als islamische Sittenwächter zu fungieren. Lehrerinnen wie in Frankfurt beschleunigen den Trend zur Unterwerfung unter den Islam, der ohnehin überall im Gange ist.

Dass nicht einmal alle Muslime im Ramadan fasten, ist ihnen dabei egal, es geht ihnen, in ihrem typisch deutsch-pervertierten Toleranzverständnis um die freiwillige Abschaffung alles Eigenen. Dabei sind sie sogar bereit, 10- und 11-jährigen Kindern den völlig absurden Fastenzwang aufzubürden, vermutlich ohne zu wissen, ob die drei muslimischen Schüler ihn überhaupt selbst praktizieren. Wenn in diesem Staat noch ein Rest von Vernunft herrschen würde, müsste man sie aus ihren Positionen entfernen. In einer Stadt, die sich selbst als Vorreiterin der freiwilligen Selbstislamisierung begreift, werden sie aber wahrscheinlich sogar noch für ihre „Weltoffenheit“ belobigt werden.