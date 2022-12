Rassismuswahn – auch bei den britischen Royals

„Woher kommen Sie?” Was früher eine völlig normale Frage war, die von unbefangener Neugier und aufrichtigem Interesse an der Herkunft eines Menschen zeugte, gilt heute nicht nur als verpönt. Bewusste Frage sorgt auch – so RTL – für ein regelrechtes „Palast-Beben“ in Großbritannien und löst einen „Rassismus-Skandal“ aus, wenn sie einer Person gestellt wird, die erkennbar nichteuropäischen Ursprungs ist. Genau das passierte niemand geringerem als den britischen Royals. Was war konkret geschehen? Wie RTL berichtet, hatte Königin Camilla am 29. November eine Gruppe hochkarätiger Gäste in den Buckingham-Palast zu einer Veranstaltung geladen, die unter dem Motto „16 Tage gegen geschlechtsspezifische Gewalt“ stand. Hierbei handelte es sich um eine UN-Kampagne, bei der neben einigen Royals auch Vertreter und Vertreterinnen diverser Wohltätigkeitsorganisationen zugegen waren.

Bei diesem Anlass ereignete sich nun das „Unfassbare” (RTL): Es soll zu einem „rassistisch motivierten Zwischenfall” gekommen sein, der nun denkbar hohe Wellen schlägt und sogar „weitreichende Konsequenzen” habe. Einer der Gäste nämlich, Frau Ngozi Fulani, ihres Zeichens Geschäftsführerin der Wohltätigkeitsorganisation „Sistah Space„, widerfuhr dort war etwas derart Furchtbares, das sie es wegen ihres veritablen Schock zunächst gar nicht der Gastgeberin habe davon berichten können, so perplex sei sie gewesen. Um was es sich dabei genau handelte, schilderte Fulani dafür am Folgetag auf Twitter: „Gemischte Gefühle wegen des gestrigen Besuches im Buckingham Palace. 10 Minuten nach meiner Ankunft kam eine Mitarbeiterin, Lady SH, auf mich zu, und griff mir in die Haare, um mein Namensschild lesen zu können. Dann fand das folgende Gespräch statt. Der Rest der Veranstaltung ist nur noch verschwommen.“ Es folgt sodann die Wiedergabe des Dialogs mit besagter Mitarbeiterin.

Fragen zur Herkunft gleich „anhaltender Rassismus”

Konkret habe diese, Lady Susan Hussey, eine mittlerweile 83-jährige frühere Hofdame der Queen und Taufpatin von Prinz William, Fulani mehrfach gefragt, wo sie denn „herkomme”. Als Fulani antwortete, sie sei aus Hackney, einem Stadtteil von London, gab sich Hussey damit nicht zufrieden. „Nein, aus welchem Teil von Afrika kommen Sie?“, bohrte die alte Dame nach. Selbst als die Leiterin einer Wohltätigkeitsorganisation darauf beharrte, Britin und auch in Großbritannien geboren zu sein, genügte das Sussey nicht, sodass sie letzten Endes widerwillig erklärte, „afrikanische Wurzeln” und „Vorfahren aus der Karibik” zu haben. Während dieses „Kreuzverhörs“ habe sich Fulani „extrem unwohl” gefühlt. Dem linken „Mirror“ opferte sie professionell herum: „Es war anhaltender Rassismus. Es war wie ein Verhör. Das waren nicht nur ein paar Sekunden, sondern mehrere Minuten lang. Als drei schwarze Frauen hatten wir das Gefühl, dass wir Eindringlinge sind, dass wir nicht willkommen sind oder als Briten akzeptiert werden.“ Was den Vorwurf des In-die-Haare Greifens anbelangt, so hatte Hussey wohl eine über Fulanis Namensschild fallende Strähne beiseite geschoben, um ihren Namen lesen zu können. Welch ein grausiger Übergriff!

Nachdem der Vorfall publik geworden war, sah sich auch der Palast dazu veranlasst, ein Statement abzugeben. Dieses bestand allerdings nicht darin, in höflicher Form die sich aufdrängende Frage zu umschreiben, ob Fulani eigentlich noch alle Tassen im Schrank hat, eine aus dem Mund einer 83-jährigen (noch in Empire-Zeiten sozialisierten) rundum kultivierten Dame kommende, freundliche Frage nach der Herkunft ihrer Vorfahren als „Rassismus“ zu bezeichnen. Sondern pflichtschuldig schlüpfte der Palast sogleich ins Büßergewand: „Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst und haben sofort eine Untersuchung eingeleitet, um alle Einzelheiten zu klären„, hieß es in der Reaktion, und weiter: „In diesem Fall wurden inakzeptable und zutiefst bedauerliche Bemerkungen gemacht. Wir haben uns mit Ngozi Fulani in dieser Angelegenheit in Verbindung gesetzt und laden sie ein, alle Elemente ihrer Erfahrung persönlich zu besprechen, wenn sie dies wünscht. In der Zwischenzeit möchte sich die betreffende Person für den entstandenen Schaden entschuldigen und ist mit sofortiger Wirkung von ihrem Ehrenamt zurückgetreten.”

Peinliche Selbsterniedrigung des Königshauses

Selbst Prinz William ließ es sich nicht nehmen, zu dem „skandalträchtigen“ Verhalten seiner Patentante Stellung zu nehmen. Zwar sei er selbst nicht zugegen gewesen, betonte jedoch, dass „Rassismus in unserer Gesellschaft keinen Platz” hat. Die Äußerungen Husseys seien nicht nur „inakzeptabel”, sondern ihr Rücktritt von ihrem Ehrenamt als Hofdame auch „richtig”. Diese Bemerkungen des Thronfolgers sind nicht nur ein undiplomatischer Bruch mit der alten britischen royalen Hofdevise „Never complain, never explain”. Sie zeigen zudem, wie sehr sich inzwischen sogar altehrwürdigen Institutionen der Monarchie vor dem totalitären Diktat der linksextrem-„woken” Zeitgeistwächter und den Anschuldigungen von „Black Lives Matter” verbiegen. Im Fall Fulanis ist dies besonders skurril, weil diese Person offenbar alles daransetzt, entsprechende „Zwischenfälle“ aktiv zu provozieren: Eigentlich ist ihr Name Marlene Headley; sie änderte ihn in den afrikanischen Namen Ngozi Fulani, und kleidet sich seither demonstrativ in bewusst exotischer Tracht mit karibisch-afrikanischen Einflüssen. Auf Fragen zu ihrer Person legt sie es also geradezu an.

Dass sich die „schwarze Krawallschachtel” Fulani mit Prinz Williams Erklärungen zufrieden gibt, bleibt daher eher zu bezweifeln. Zumal es sich ihren Aussagen zufolge bei Lady Husseys angeblichen Entgleisungen nicht um die einzigen „rassistischen Äußerungen” seitens des britischen Königshauses gehandelt habe: So habe auch Herzogin Meghan, welche bekanntermaßen einen weißen Vater sowie eine schwarze Mutter hat, wiederholt über „Rassismuserfahrungen” geklagt – und nicht ohne Grund in dem berüchtigten gemeinsamen Interview mit ihrem Mann Prinz Harry bei Oprah Winfrey berichtet, dass ein Mitglied der Royals über die mögliche Hautfarbe ihres noch ungeborenen Sohnes spekuliert habe. Dies habe die Herzogin zu Recht als „rassistisch” empfunden.

Man bricht sich doch keinen Zacken aus der Krone…

So viel also zum „rassistischen“ Gebaren des britischen Königshauses – jedenfalls aus Fulanis professioneller „Opfer”-Perspektive. Wer weiß; möglicherweise werden hier uns ja einige Details vorenthalten, und es mag auch sicher nicht die feine englische Art sein, die Haare eines Gasten zu berühren (wenn dies denn überhaupt der Fall war) – doch Hauptstein des Anstoßes war in dieser Farce offenbar die mehrfach gestellte und deshalb heftig inkriminierte Frage, wo Ngozi Fulani, deren Name (welcher schließlich auf ihrem Namensschild angebracht war) alles andere als britisch oder überhaupt europäisch klingt, ihre Wurzeln hat, zumal sie auch optisch eindeutig als Afrikanerin beziehungsweise als Person afrikanischer Abstammung erkennbar ist. Wer in allem „Rassismus“ wittert und hinter dieser höflichen Konversationsfloskeln eine Erniedrigung vermutet, hat verrät damit mehr über sich selbst als über sein Gegenüber.

Hat jemand die britische Staatsbürgerschaft und ist auch in Großbritannien geboren, ist es völlig okay und natürlich auch keine Lüge, erst einmal zu antworten, man komme aus Großbritannien oder in diesem Fall aus Hackney. Geht aus der Situation jedoch eindeutig hervor, dass der Fragesteller auf die familiäre Abstammung oder ethnische Herkunft abzielt, dann bricht sich wohl niemand einen Zacken aus der Krone, darauf zu antworten. Zumal die Fragestellerin eine hochbetagte Dame war, welche möglicherweise nicht mit der neuen politischen Korrektheit vertraut ist und die noch aus einer Zeit stammt, in der war die Frage nach der (ursprünglichen) Herkunft eine respektvolle Bekundung von Interesse am Gegenüber darstellt und in einer Konversation das Normalste der Welt ist (und ist es im Übrigen noch immer ist, wenn diese Frage einem Weißen von einem Nicht-Weißen gestellt wird).

Mangels realem Rassismus grassiert der eingebildete

Warum muss so etwas heute gleich als Rassismus ausgelegt werden? Ganz einfach: Weil es zum Glück kaum noch wirklichen Rassismus in Europa gibt. Deshalb muss er in alles hineininterpretiert und dazugedichtet werden. Die „woken“ Pharisäer und Antirassismus-Spießer in ihrem Wahn, alles zu politisieren und sich als Opfer oder besser gleich als Märtyrer zu stilisieren, können sich nicht vorstellen, dass Menschen einfach nur höflich und freundlich sind, wenn sie bewusst falsch verstandene Fragen stellen. Nur weil klar ersichtlich ist, dass jemand ursprünglich aus einem anderen Erdteil kommt, bedeutet das doch noch lange nicht, dass man diese Person nicht auch als Bürger des europäischen Landes akzeptiert, in dem sie lebt/sich aufhält. Und Fulani ist nun einmal klar als Nicht-Europäerin ersichtlich – da kann sie sich drehen und wenden, soviel sie will. Indem sie krampfhaft und stur bei ihrer Behauptung blieb, sie sei eine „Einheimische” (darum ging es bei Husseys Frage gar nicht), bauschte sie die Diskussion erst unnötig auf.

Der „Skandal“, der keiner war, ist nachgerade typisch für heutige gewollten Missverständnisse und fieberhafte Phantomskandale. Möglicherweise wäre das Gespräch sofort beendet gewesen oder in eine völlig andere Richtung geleitet worden, wenn Fulani einfach die Antwort gegeben hätte, die Lady Hussey hatte hören wollen. Aber wahrscheinlich war genau das gar nicht im Sinn der Möchtegern-Biobritin. Nicht nur in der Londoner Aristokratie, sondern auch milieuübergreifend sonstwo in Europa, wo es (noch) eine weiße Mehrheitsbevölkerung gibt, machen machen schwarze oder allgemein nichtweiße Personen in zunehmendem mit angeblichen Rassismusvorwürfen von sich reden. Ein besonders penetrantes Beispiel in Deutschland ist etwa Jasmina Kuhnke, welche dieses Jahr bereits zum zweiten Mal in Folge einen derart infamen „Rassismus” gegen sich witterte, dass sie der Frankfurter Buchmesse fernblieb.

Mittel zur Aufmerksamkeit

Unabhängig davon ob solche mediengeilen Extrempersönlichkeiten tatsächlich je in der Art und Weise rassistisch angegangen wurden, wie sie immer behaupten, ist es jedenfalls sehr wahrscheinlich, dass sie diese angebliche Form der Diskriminierung für ihre Zwecke ausschlachten, damit überhaupt jemand von ihnen Notiz nimmt. Was das betrifft, sind Fulani und Kuhnke vom selben Typus: Beide Damen kannte vorher kein Mensch, nun sind (oder waren) sie in aller Munde als Opfer angeblich diskriminierender gesellschaftlicher Erfahrungen. Wenigstens reichte es für 15 Minuten Aufmerksamkeit. Allgemein ist auffällig, wie viele Personen mit Migrationshintergrund immer wieder selbst auf selbigen hinweisen, ja sich nur noch darüber definieren, und nicht müde werden zu betonen, wie stolz sie auf ihre afrikanische, arabische oder türkische Herkunft doch sind – um dann jedoch durchdrehen, wenn man sie fragt, woher sie stammen.

Was beim Vorfall von London ebenfalls in Auge sticht: Stets gilt bei derartigen Auflegern das Prinzip „schuldig bei Verdacht„. Auch im royalen Buckingham Palast wird die Situation nur aus der Perspektive von Ngozi Fulani geschildert, Lady Husseys Sichtweise dagegen fehlt völlig, so dass man sich kein objektives Bild machen kann. Der Grundsatz „audiatur et altera pars”, man höre auch die Gegenseite an, ist in Zeiten von „Wokeness” und „Cancel-Culture” aus der Mode gekommen. Dass der Palast sich sogleich prominent „entschuldigte” und der beschuldigten Hofdame nicht einmal die Möglichkeit gab, sich selbst zu dem Vorfall zu äußern, wogegen Fulani zu möglichst ausführlichen Stellungnahmen regelrecht ermutigt wurde man ihr jede erdenkliche Plattform bot, stimmt bedenklich.

Normale Überlegungen seit Menschengedenken

Genau dasselbe Problem liegt übrigens im erwähnten Fall Meghan Markle vor. Auch hier kennen wir nur ihre Sicht, die Sicht der „Anklage” – nicht aber die des beschuldigten Mitglied des Königshauses, die die angeblich rassistischen Bemerkungen gemacht haben soll und dessen Namen Markle nicht nennen mochte. Warum nicht? Doch selbst wenn sich der Fall so zugetragen haben sollte, wie sie behauptet, ist es grundsätzlich doch das Normalste der Welt, dass man über das mögliche Äußere des noch Ungeborenen spekuliert, wenn ein Paar unterschiedlicher Haut- und Haarfarbe ein Kind erwartet. „Kommt der Nachwuchs wohl mehr auf den Vater oder die Mutter heraus?” wird seit Menschengedenken vor der Niederkunft gerätselt – und im Fall des Herzogpaares Sussex ist dies zwangsläufig mit der Frage nach dem Teint verbunden.

Zumal eine (höchstens) zu einem Viertel schwarze Frau (Markles Mutter hat wohl ebenfalls weiße Vorfahren) mit schwarzen Haaren, dunklen Augen und starkpimentierter Haut und ein sehr hellhäutiger, rothaariger und (auch im übertragenen Sinne) blauäugiger Mann nun einmal eine höchst ungewöhnliche Kombination darstellen. Hier kann ich beim besten Willen absolut nichts Rassistisches erkennen – höchstens biologisches Unwissen, denn wenn der eine Elternteil sehr helle und der andere lediglich oliv- oder bronzefarbige Haut hat, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das gemeinsame Kind einen Teint hat, welcher von dem eines gewöhnlichen Europäers abweicht (was dann bei Baby Archie letzten Endes auch nicht der Fall war). Viel eher würde es Sinn machen, über die Augen- oder Haarfarbe bzw. den Haartyp (glatt oder kraus?) zu spekulieren – das aber nur am Rande.

Man kann es den „Opfern“ nicht recht machen

Fakt ist: Die maximalspalterische Rassismuskeule zu schleudern, bloß jemand Äußerungen tätigt, die auf ein nicht zu widerlegendes optisches Erscheinungsbild anspielen, ist einfach nur lächerlich und entbehrt jeder Grundlage. Klar ist allerdings, heute mehr denn je: Wer sich zum Rassismusopfer stilisiert, dem wird nicht nur Mitleid, sondern jede Menge Aufmerksamkeit zuteil. Und wer weiß: Möglicherweise würden diese „Opfer” ihr weißes Umfeld auch dann des Rassismus bezichtigen, wenn dieses jegliche Bemerkungen zur erkennbar nichteuropäischen Physiognomie unterließe; wenn also etwa Lady Susan Hussey Ngozi Fulanis Beteuerung, sie komme aus England, einfach ohne weitere Nachfrage akzeptiert hätte, oder wenn Meghan Markle mitbekommen hätte, wie sämtliche Leute aus ihrem Umfeld vermuteten, das Baby hätte helle Haare, Augen und vor allem Haut.

Dann wäre ihnen auch das wieder nicht recht – denn schließlich könnten die Damen dann ja behaupten, ihr böses rassistisches Umfeld erkenne ihre afrikanische Herkunft nicht an. Markle könnte dann beispielsweise tönen, hier sei wohl der Wunsch Vater des Gedankens, wenn das Kind einer „schwarzen“ Mutter lediglich „weiße” Merkmale haben dürfe. Und Fulani könnte Lady Hussey ebenfalls vorwerfen, sie sei „rassistisch”, da sie sich nicht für ihre wahre Abstammung interessiere, wo schließlich doch klar erkennbar sei, dass sie nicht-britischer Abstammung sei. Die Geisteshaltung, die mittlerweile nicht nur salonfähig, sondern medial tonangebend geworden ist, erschafft sich ständig neue Beweise für die eigenen Feindbilder.