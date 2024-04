Rechtsmediziner Tsokos und seine zu späte Corona-Abrechnung

Trotz aller Versuche des politisch-medialen Komplexes, eine Aufarbeitung der Corona-Tragödie zu verhindern, wird die Kritik am “Pandemie”-Regime merklich immer größer; zumindest dahingehend scheinen die freigeklagten, wenn auch weiterhin teilgeschwärzten “RKI-Files” einen Weckruf-Effekt erzeugt zu haben. Zunehmend wagen sich auch renommierte Mediziner und Koryphäen ihres Fachs aus der Deckung und reden Klartext. So hat nun auch der aus TV-Dokumentationen bekannte, international renommierte Rechtsmediziner Dr. Michael Tsokos im Interview mit der „Berliner Zeitung“ ganz offen bekannt, dass er seine Stelle an der Berliner Charité unter anderem deshalb aufgegeben habe, weil sich auch dieses Krankenhaus in der Corona-Zeit zu einer „politischen Institution“ gewandelt habe, die „den Strömungen des Zeitgeistes“ für seinen – Tsokos’ – Geschmack „etwas zu sehr“ folge und dies auch bei Corona selbst gezeigt habe.

Er habe, so der Forensiker, „nicht eine akademische Laufbahn als Hochschullehrer eingeschlagen, um im Gleichschritt zu marschieren“. Näher erläutertern wollte Tsokos diese Kritik nicht, doch wachsame Zeitgenossen dürften wissen, was er damit meint. Tatsächlich hatte sich gleich seit Beginn der “Pandemie” – ebenso wie (oder mehr noch als) fast alle Institutionen des Gesundheitswesens – natürlich auch die Charité, an der der Corona-Staatsvirologe Christian Drosten beschäftigt ist, willfährig auf politischen Kurs bringen und zu einem völlig unkritischen Handlanger des Corona-Wahns machen lassen. Tsokos stellte in aller Deutlichkeit klar, was “Schwurbler” und “Verschwörungstheoretiker” schon früh wussten: „Dass alle zu den Corona-Toten gezählt wurden, die zum Todeszeitpunkt zwar ‘Corona-positiv’ waren, aber bei einem Verkehrsunfall starben oder auch ertrunken sind, ist ja schon völlig irrsinnig. Man hätte einen klaren Blick dafür haben müssen, ob mit oder an – das hatte die Politik bewusst nicht. Es sollten die Zahlen erhöht werden.“ Das werde jetzt alles durch die RKI-Files klar. Die Diskussion, ob mehr Obduktionen Klarheit über die tatsächliche Zahl der Corona-Todesfälle geschaffen hätten, sei schon damals „sinnlos“ gewesen: Am Ende hätten nämlich die Politiker entschieden, während die Mediziner „mehrheitlich im Gleichschritt mitmarschiert“ seien.

Erst Opportunismus, dann Renegatentum

So wohltuend diese glasklaren und richtigen Feststellungen sind, so ärgerlich ist leider auch hier der Umstand, dass solch eine Kapazität mit dem bundesweiten Bekanntheitsgrad von Tsokos, die einem Massenpublikum als Bestsellerautor und mit einer eigenen Fernsehsendung bekannt ist, sich wie so viele andere auch erst heute äußert, nachdem er seine Laufbahn bei der Charité beendet hat. Seine Stimme wäre vor vier Jahren wichtig gewesen, auch wenn dies damals das sichere Ende seiner Laufbahn bedeutet hätte. Und doch: Hätten Tsokos und viele andere diese Courage von Anfang an aufgebracht, dann könnten vielleicht etliche Menschen noch leben oder wären bei bester Gesundheit. So anerkennenswert sein nunmehriges Renegatentum auch sein mag: Tsokos reiht sich damit leider in die Liste derer ein, denen man den Vorwurf des Opportunismus ein Stück weit nicht ersparen kann.

Was er heute moniert, war ihm ja wohl auch damals schon bekannt; doch seine Karriere war ihm damals offenbar wichtiger als die Pflicht, dem kollektiv grassierenden psychotischen Irrsinn Einhalt zu gebieten und für den Schutz von Menschenleben und von Grundrechten die Stimme zu erheben, die der Corona-Staat beide achtlos mit Füßen trat. Tsokos hätte als prominenter Mediziner die Autorität – und sein Wort hätte allemal das publizistische Gewicht gehabt, um den systemhörigen Drostens, Montgomerys, Hirschhausens und all den anderen skrupellosen Ärzten früh substanzielle Kritik entgegenzusetzen. Erneut bestätigt es sich: Ehrlich – oder weise? – werden sie in diesem Land immer erst dann, wenn sie entweder auf dem sicheren Altenteil sitzen… oder aus anderen Gründen nichts mehr zu verlieren haben.