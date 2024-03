RKI-Corona-Protokolle: Jeden Tag kommen neue Ungeheuerlichkeiten ans Licht

Diese Woche begann das „Multipolar-Magazin“ mit der Auswertung und Veröffentlichung der über 200 Protokolle des Krisenstabs des Robert Koch-Instituts (RKI) für den Zeitraum Januar 2020 bis April 2021, die einen Umfang von mehr als 1000 Seiten haben. Dem Magazin gelang es, die Freigabe der Dokumente gerichtlich zu erstreiten. Allerdings ist ein Großteil davon geschwärzt, wogegen nun erneut geklagt wird. Wie bereits mehrfach berichtet, geht aus den Unterlagen nun endgültig hervor, dass die im März 2020 vom RKI vorgenommene Verschärfung der Risikobewertung von „mäßig“ auf „hoch“ nicht auf Grundlage einer fachlichen Einschätzung des Instituts, sondern auf Anweisung eines “politischen Akteurs” vorgenommen wurde – dessen Namen ebenfalls geschwärzt ist. Diese erhöhte Risikoeinschätzung war tatsächlich die Grundlage sämtlicher Corona-Beschränkungen und der Ablehnung der meisten Klagen dagegen durch Gerichte im ganzen Land.

Ein Einblick in die lesbaren Teile des freigeklagten Aktenkonvoluts, soweit dieses bislang ausgewertet wurde, zeigt auf frappierende Weise, in welchem Blindflug die Verantwortlichen unterwegs waren, die sich öffentlich als mit überlegenem Wissen ausgestattete “Lebensretter” und “Bewahrer der Volksgesundheit” präsentierten. So wurde etwa zwischen dem 10. und 18. März 2020 über Schulschließungen diskutiert – obwohl man schon damals wusste, dass Kinder weniger schwer erkranken, es ansonsten keine genauen Daten zu Kindern gab und auch niemand wusste, wie die Konsequenzen bei einer auch nur vierwöchigen Schulschließung aussehen würden. Am Ende wurde die Schulen dann monatelang geschlossen – ebenso wie Geschäfte, Kirchen und öffentliche Einrichtungen. Das soziale und kulturelle Leben wurde komplett lahmgelegt, die Menschen isoliert, eingepfercht und in ständige Angst versetzt.

Zweifel an Impfungen, an Masken und Schulschließungen ignoriert

Am 25. März wusste man jedoch, dass Kinder in der Todesstatistik überhaupt nicht vorkamen und 68 Prozent der Verstorbenen über 80 Jahre alt waren. Trotzdem wurde weiterhin die Mär verbreitet, Kinder seien nicht nur gefährdet, sogar sogar Hauptverbreiter des Virus – obwohl aus den Dokumenten ersichtlich ist, dass man bereits am 21. September 2020 klar wusste, dass Erwachsene Kinder anstecken und nicht umgekehrt. Auch sonst gab es RKI-intern teils erhebliche Zweifel an den Impfungen, der Maskenpflicht und anderen Maßnahmen – während nach außen jedoch das genaue Gegenteil verkündet wurde und jene, die diese internen Zweifel öffentlich aussprachen, als Schwurbler, Verharmloser und Leugner stigmatisiert wurden. Die Gesundheitsbehörde machte sich unter ihrem Chef Lothar Wieler (“Die Maßnahmen dürfen nie hinterfragt werden!“) zum Handlanger von Politik, Medien und den globalen Profiteuren der Corona-Diktatur wie etwa der Gates-Stiftung und den Impfstoffherstellern.

In schlimmstem deutschem Konformismus trug auch die deutsche Wirtschaft aktiv und übereifrig ihr Scherflein zur kollektiven Neurose bei: Über 150 Unternehmen hämmerten ihren Kunden – unter Abwandlung ihrer eigenen Werbeslogans – dümmliche Botschaften wie „Freude am Impfen“ (BMW), „Wir lieben Impfen“ (Edeka), „Dann geh doch zum Impfen!“ (Netto), „Impfen lohnt sich“ (Lidl) oder „Impfen – what else?“ (Nespresso) ein. Linken Profilneurotikern und notorischen Freiheitsfeinden wie etwa Klimaikone Luisa Neubauer und ARD-Antifant Georg Restle, die prinzipiell immer auf der sicheren Seite des herrschenden Systems mit seinen Propagandanarrativen stehen, gingen die Maßnahmen sogar noch nicht weit genug: Voll Elan beteiligten sich an einer Kampagne „für einen solidarischen europäischen Shutdown“, um das völlig lächerliche Ziel zu erreichen, die Corona-Infektionen auf null zu drücken und die “Zero-Covid“-Wahnvorstellungen der heillos vergaloppierten Virologie Melanie Brinkmann totalitäre Wirklichkeit werden zu lassen.

Verbrecherisches Totalversagen

Angesichts der neuen Enthüllungen über das verbrecherische Totalversagen des RKI und die jahrelang verbreiteten Lügen und Schikanen, deren Durchforstung und Aufarbeitung noch lange nicht abgeschlossen sind, kommt bei vielen nochmals die Erinnerung an diese Zeit brutaler Entmündigung hoch. Stellvertretend können die Aussagen dieses Tweets genannt werden in dem es heißt: „Knapp über 18 Millionen Menschen wurden behandelt wie Dreck, wenn sie nicht zufällig als genesen galten!”, heißt es darin, und weiter: „Ich habe alle Aussagen/Kommentare egal ob schriftlich oder mündlich die gegenüber nicht geimpften geäußert wurden noch im Kopf, als wäre es gestern gewesen. Ich habe NICHT mitgemacht, weil es mir egal war, ob jemand geimpft war oder nicht. Ich habe jeden so akzeptiert wie Er/Sie ist und nicht nach dem Impfpass gefragt. Bei mir war und ist jeder willkommen. Ich habe mich immer wieder negativ über die Regeln geäußert und was ich mir anhören durfte, war unter aller Sau. Doch viel zu viele sind begeistert mitgelaufen schließlich ist der „Ungeimpfte“ nun der neue Feind. Eine Massenpsychose für die Menschen die wie Junkies zur Spritze rennen sollten und wer nicht mitmachte war dank der G-Regeln irgendwann zum Testen verpflichtet und mit 2G komplett ausgesperrt

Der denkwürdige Tweet setzt sich fort: “Und mit 2G+ war selbst die geimpfte Person nicht mehr gut genug geimpft. Und selbst die Tests waren nicht genau ich selbst kann es bestätigen. Ich hatte Corona trotz mehreren negativen Tests. Obwohl jeder sah das diese Impfung weder vor Ansteckung noch vor der Weitergabe schützte wurde dies als Gewissheit verbreitet und alle die nicht mitgemacht haben wurden auf das übelste beleidigt, ausgesperrt und verachtet. Die Demokratie und der Rechtsstaat spielten keine Rolle mehr es ging nur noch darum einen Schuldigen zu suchen, wenn sich der x-fach geimpfte Corona eingefangen hatte. Und wehe dem der von Nebenwirkungen redete der war ohnehin das pure Böse…”.

Tatsächlich eine “Plandemie”

Der Text schließt mit den Worten: “Nein ich kann das niemals verzeihen und werde denen nicht vergeben die das nun unter den Teppich kehren wollen. Viel zu viel ist passiert und der gleiche Zirkus, der einst bei Corona stattgefunden hat, wird auf andere Bereiche ausgeweitet“. Mit diesen Sätzen dürfte der besagte Twitter-Nutzer zahllosen Menschen aus der Seele sprechen.

Man kann nur hoffen, dass die freigegebenen RKI-Akten und wahrscheinliche weitere Enthüllungen endlich dazu beitragen, genug öffentlichen Druck aufzubauen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen – und dass es “Multipolar” gelingen wird, den Namen des politischen Weisungsgebers ebenfalls freizuklagen, der die damalige sachlich-wissenschaftlich unbegründete Hochstufung der Risikobewertung beim RKI durchsetzte, womit aus der “Pandemie” tatsächlich eine “Plandemie” wurde. Allerdings sind die Chancen vor einer echten Gerechtigkeit und juristischen Abrechnung der Corona-Abgründe in Deutschland sehr gering, wie der Tweet ebenfalls festhält – denn erstens sind zu viele der damaligen Täter weiter in Amt und Würden und sabotieren jede Transparenz; und zweitens ist die Angst, dass die AfD von einer wirklichen Aufarbeitung des Corona-Wahns profitieren könnte, viel zu groß.