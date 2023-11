Schlangenzunge Mazyek: Antisemitismus ist Sünde und Israel ein Kriegsverbrecher

“Nie wieder” gilt schon lange nicht mehr. So hat auch das ZDF in den vergangenen Jahren bei seiner Berichterstattung über Angriffe der Hamas auf Israel immer wieder durchblitzen lassen, dass Israel nur ein sehr begrenztes Recht habe, sich gegen diese radikalen Angehörigen der einzigen Barmherzigkeitsreligion weltweit, die den Staat Israel von der Landkarte tilgen wollen, zu verteidigen.

Das lief dann stets so ab: Die Hamas schoss 100 Raketen ohne enge Zielkoordinaten auf das Staatsgebiet Israels und hoffte, möglichst viele Zivilisten zu töten, was wegen des Raketenabwehrsystems “Iron Dome” jedoch nur bedingt gelang. Danach griff die israelische Luftwaffe gezielt Stellungen oder Kommandoeinheiten der Hamas an, die oft n Wohngebieten lokalisiert sind. Israel bemühte sich mit seinen Präzisionswaffen dabei stets, so gut es geht, zivile Opfer zu vermeiden, und teilte den Angegriffenen zuvor noch die Zielkoordinaten mit. Dass das ohne Schäden allerdings kaum gelingen kann, wenn die Abschussbasen und Befehlsstände gleich neben in Schule oder in einem Krankenhaus liegen und gezielt dort Raketenstellungen platziert sind, liegt auf der Hand.

Das dreckige Spiel mit der Warnung vor zivilen Opfern

Nach den Luftangriffen gab die Hamas daher stets Erklärungen mit beispielsweise diesem Wortlaut ab: “Bei einem feigen Angriff der Zionisten wurden 33 Zivilisten getötet. 80 Prozent davon waren Kinder.” Ob das stimmte oder nicht, konnte auch schon in den vergangenen Jahren nicht geprüft werden; für das ZDF war eine Verifizierung allerdings auch zweitrangig. Allzu bereitwillig nahm man die Verlautbarungen der Mörderbande für bare Münze und warnte Israel davor, sich zu doll zu wehren, damit kein “Flächenbrand” entstünde.

Dabei schielte der Staatssender selbstverständlich auch auf die Lage in Deutschland: Wenn Israel zu viele Terroristen ins Jenseits befördern würde, könnten das einige der bestintegrierten Muslime und Kampftruppen des zu Deutschland gehörenden Islam hierzulande zum Anlass nehmen, Macheten schwingend,Maschinengewehrsalven abfeuernd oder gar bombenlegend durch die Großstädte zu ziehen. Dann bekäme die unselige AfD ja noch mehr Stimmen und die Asylindustrie müsste um ihre Zukunft bangen, denn irgendwann einmal könne die Asyldebatte einmal derart extrem Fahrt aufnehmen, dass am Ende nicht mehr genügend Nachschub an passlosen Kunden über die Grenze kämen, die die eigenen Arbeitsplätze sichern!

ZDF: Der antimuslimische Rassimus muss endlich ein Ende haben!

2023 ist nun aus Sicht des ZDF eine brandgefährliche Lage entstanden: Eine unfähige Bundesregierung hat mit ihrer verfehlten Energie- und Wirtschaftspolitik praktisch im Alleingang dafür gesorgt, dass die AfD in Umfragen deutschlandweit zwischen 21 und 23 Prozent steht, im Osten ist sie bereits stärkste politische Kraft. Die Gefahr des Austrocknens der Migrantenströme und damit der Asylindustrie ist so groß wie nie, und Israel interessiert sich nicht mehr für den Druck, den linke Medien und die islamisch unterwanderte UNO aufbauen, sondern hat unter dem Eindruck des barbarischen Weckruf vom 7. Oktober nunmehr die Vernichtung der Hamas als Endziel ausgegeben.

Irgendetwas, so dachte und denkt man in der Leitung des Senders offenbar, müssen wir doch aber noch tun können für unsere Semi-Freunde in Gaza, um die positive Haltung der Bevölkerungsmehrheit zu Israel umzukehren! Um den Islam in Deutschland vom Generalverdacht des Antisemitismus zu befreien, um Verständnis für die täglichen teils gewalttätigen Pro-Palästina-Demos zu erzeugen! Um die AfD als Hauptquelle des Antisemitismus zu identifizieren und ganz nebenbei das “Nie wieder!” zu relativieren! Und um die deutsche Staatsräson mit Blick auf Israel endgültig zu einem Papiertiger zu machen!

“Israel geht zu weit” – Punkt?

Wie die Comicfigur Wickie, die mit dem Finger schnippte und dann laut “Ich hab‘s!” rief, wenn er eine Idee zur Lösung des aktuellen Problems gefunden hatte, fühlte sich vermutlich jener ZDF-Mitarbeiter, der vorgestern vortrug, man sollte den mit den Israelhassern von Ditib (Erdogans Moscheeverein) freundschaftlich verbandelten Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, einmal ins ZDF-“Morgenmagazin” einladen und ihm zur besten Hauptsendezeit die Gelegenheit bieten, unter Camouflierung seiner antisemitischen Grundhaltung unter reichlich Floskeln und Subtext die anständigen und aufrechten Bürger dieses Landes auf den Pfad der Multikulti-Tugenden zurückführen.

Was dabei herauskam? Das, was man erwarten konnte. Selbstverständlich, so Mazyek, sei Antisemitismus für jeden gläubigen Muslim “Sünde”, aber die größte Gefahr für die Juden in Deutschland gehe ohnehin von rechts – also der AfD und anderen “Nazis” – aus. Zudem erklärte er, Israels Angriffe auf die Hamas-Terroristen seien Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung, wobei er mit Opferzahlen (“4.000 tote Kinder”) operierte, die direkt der eifrigen “Pressearbeit” der Hamas stammen. Die ihm gegenübersitzenden ZDF-“Journalisten” ließen ihm dies und manche andere falsche oder doch zumindest nicht nachprüfbare Behauptung durchgehen – und signalisierten durch permanentes Kopfnicken ihre Zustimmung.

Keine Alternativlösung außer: Israel soll wehrlos bleiben

Terror, so der Zentralratsvorsitzende, lasse sich nicht mit Krieg bekämpfen. Eine alternative Möglichkeit jedoch, wie man ein abertausende der bestbewaffneten Terroristen umfassendes militärisches Netzwerk abschalten könne, nannte dieser Experte in angewandter Taqīya freilich nicht. Er favorisiert die “Zweistaatenlösung” – wohl als notwendige Zwischenstation auf dem Weg zur Beseitigung Israels; denn wie soll mit Extremisten eine “Lösung” gefunden werden, die “from the river to the sea” skandieren und keinerlei Fortbestand Israels dulden…

Man schaue sich in der ZDF-Mediathek einfach die fast schon lehrreichen acht Minuten an und beantworte dann für sich selbst die Frage, welche Intention das ZDF wohl gehabt haben mag, Mazyek diese Bühne zu bieten. Aus meiner Sicht war dies eine weitere Schande, nach all den zahlreichen Kommunikationspatzern der vergangenen Wochen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Conservo.