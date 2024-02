“Schwarze Nationalhymne”: Erneutes Sakrileg beim Superbowl

Die woke Ideologie macht vor gar nichts Halt, nicht einmal mehr vor dem inoffiziellen US-Nationalfeiertag des „Super Bowl“, der weltgrößten und kommerziell schwergewichtigsten Sportveranstaltung: Um das Thema „kritische Rassentheorie“ und die “Kritik” an weißen Menschen auch im Jahr 4 nach “Black Lives Matter” (und der Verherrlichung eines zum Märtyrer angeblicher rassistischer Polizeigewalt stilisierten, drogensüchtigen Schwerkriminellen) beim Football unterzubringen, wurde das Giga-Event am Sonntag abermals als Bühne für linksradikalen politischen Aktivismus zweckentfremdet: Anstelle der traditionellen Nationalhymne bot die Sängerin Andra Day ein weiteres Mal das als „Black National Anthem “ geltende Lied „Lift Every Voice and Sing“ dar.

Dieser hochumstrittene “Brauch” wurde 2020 als Reaktion auf die angebliche “Tötung” George Floyds durch Polizisten eingeführt, stieß aber von Anfang an auf Kritik und Widerstand – und das nicht nur bei weißen Amerikanern, sondern auch bei Angehörigen der ethnischen Minderheiten im Land, die eine solche Affirmative Action nach Hautfarben als “unamerikanisch” und kontraproduktiv ablehnen. Zahlreiche kritische Autoren und Journalisten sowie vor allem republikanische Politiker äußerten ihr Missfallen darüber im Wahljahr 2024 noch vehementer. Die konservative Kommentatorin Megyn Kelly schrieb: „Die so genannte schwarze Nationalhymne gehört nicht in den Super Bowl. Wir haben bereits eine Nationalhymne, und die umfasst jeden.“ Der Abgeordnete Matt Gaetz aus Florida erklärte gar, er werde sich die Show demonstrativ nicht ansehen, weil „sie Amerikas Nationalhymne entweihen, indem sie etwas spielen, das sich ‘schwarze Nationalhymne’ nennt.” Kelly und Gaetz lösten mit ihren Statements eine regelrechte Kettenreaktion auf Twitter aus; viele weitere kritische Accounts schlossen sich an und stellten fest, dass es so etwas wie eine „schwarze Nationalhymne” schlicht nicht gebe. “The Star Spangled-Banner” sei die Hymne aller Amerikaner, und wer mit dieser ein Probleme, könne gerne das Land verlassen.

Gräben der westlichen Welt

Die Debatte zeigt dabei die von Kulturmarxisten und Positiv-Rassisten aufgerissenen Gräben auf, die die gesamte westliche Welt durchziehen. Auch in den USA machte sich angesichts dieser ablehnenden konservativen Stimmen sogleich die riesige gesellschaftliche Spaltung bemerkbar – in der Reaktion der Gegenseite. So meldete sich unter anderem der New Yorker Abgeordnete Ritchie Torres von den Demokraten zu Wort und sonderte die üblichen linkswoken Phrasen ab: „Die schwarze Nationalhymne – ‘Lift Every Voice and Sing’ – ist seit dem frühen 20. Jahrhundert ein Teil der Geschichte unserer Nation. Die Auslöschung der afroamerikanischen Geschichte als amerikanische Geschichte ist eine Form des Rassismus, die tief auf der extremen Rechten läuft.” Zur Geschichte gehört sie, wohl wahr – aber sie hat eben nicht den Status einer Nationalhymne, die alle US-Amerikaner integriert und meint, sondern segregiert eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in ihrer Selbstzelebrierung als Opfer.

Die Folie, auf der sich dieser Konflikt abspielt, ist dabei nicht wegzuleugnen: In den USA soll, mehr noch als auch in Deutschland und weiten Teilen Europas, die eigene Geschichte dämonisiert und zu einem einzigen „weißen“ Verbrechen umgelogen werden. Menschen werden anhand von Hautfarbe. Geschlecht, sexueller Orientierung und Religion wieder in Stammesidentitäten zurückgedrängt und damit jahrhundertelange Kämpfe um die Überwindung solcher Etiketten rückabgewickelt. Die Hymne eines Landes ist der Ausdruck dieser Errungenschaften und gilt für alle Bürger. Der Versuch, Nebenhymnen-, Gesetze und Verfassungen zu schaffen ist das Gegenteil von Inklusion und Diversität und führt am Ende nur zu bürgerkriegsartigen Spaltungen. Dass ethnischen Gruppen in der Vergangenheit entsetzliches Unrecht widerfahren ist, kann nicht dadurch “geheilt” werden, dass man die Gegenwart in neues Unrecht und in neue Zerwürfnisse treibt.