Sicherheit Israels: Die “deutsche Staatsräson” ist nur Taqīya

Ursprünglich galt die in manchen muslimischen Schulen geübte Taqīya (die in ihrer ersten Wortbedeutung “Vorsicht” bedeutet, jedoch sinngemäß eine Form von Verstellung meint) als Ausnahmeerlaubnis, den eigenen Glauben gewissermaßen zu verleugnen und nicht öffentlich zu praktizieren, um in Gesellschaften, in denen Muslimen Gefahr drohte, Entdeckung zu vermeiden und gegebenenfalls geheime Netzwerke aufzubauen.

Später dann, als der Islam etliche Staaten erobert und Gesellschaft unterwandert hatte, wurde Taqīya auch geübt, um über tatsächliche Absichten zu täuschen, Koransuren zu verharmlosen, mit größerem Gewinn Handel zu treiben und so weiter. Dabei ist es bis heute geblieben, wofür beispielsweise so mancher Islamverband in Deutschland als Beispiel gelten mag, der Bundes- und Landespolitiker oftmals wie einen Bären am Nasenring durch die Manege führt.

Taqīya-Kanzlerin Merkel

Spätestens mit Merkel hat sich Taqīya auch in der Bundespolitik zu einem beliebten strategischen Tool entwickelt. Mit Floskeln und mäßig entstellten wurde das Volk getäuscht. So beispielsweise über die finanziellen Folgen der Banken- und Eurorettung für kommende Generationen; über die Konsequenzen, die der unmittelbar nach Fukushima von der Kanzlerin fast im Alleingang beschlossene Atomausstieg nach sich ziehen würde; über die Rechtsfolgen, die durch das Verleihen von immer mehr Kompetenz an die EU-Kommission bei gleichzeitiger Schwächung des EU-Parlaments entstehen; durch die Kontrolle über die oberste juristische Autorität, die den nationalen Parlamenten oft nur noch eine Abnickrolle zuweist und legislativen Gestaltungsspielraum immer mehr einschränkt.

Aber auch durch den ablautenden Rechtsbruch der Grenzöffnung und sowohl die finanziellen wie auch gesellschaftlichen Folgen der Massenmigration, durch dubiose Zustandekommen von Entscheidungsprozessen und die Ausübung nicht grundgesetzkonformer staatlicher Gewalt während der dunklen Corona-Jahre und so weiter und so fort hat Merkel eine Form von Verstellung geübt. All diese Täuschungen gelang den Regierenden über mehr oder weniger lange Zeiträume, doch die Halbwertszeiten ihrer Taqīya-Strategie beschleunigten sich enorm, seit unser Vaterland von einer irrlichternden und fast nur noch im Störungsmodus blinkenden Ampel “regiert” wird.

Merkels gelehrige und doch unvollkomene Schüler

Nun aber sehen wir einen Taqīya-Versuch, der schon nach wenigen Wochen als solcher erkennbar geworden ist: Die Sicherheit Israels und der Juden in Deutschland, heißt es, sei deutsche Staatsraison. Israel-Hassern und Antisemiten ruft man demonstrativ auf sorgfältig geplanten und inszenierten Großveranstaltungen wie in den vergangenen Wochen in Berlin markig “Nie wieder!” ins Gesicht und betont, mit jeglicher einem Rechtsstaat möglichen “Härte” gegen sie vorzugehen.

Die Wirklichkeit aber sieht vollkommen anders aus: Innenministerin Faeser sieht in Abstimmung mit dem Bundeskanzler keine Veranlassung, illegal über die Grenze treten wollende Personen zurückzuweisen, die größtenteils aus Gesellschaften kommen, die Juden abgrundtief hassen und auch darüber hinaus ein beinahe archaisch anmutendes Menschenbild vertreten. Zudem plant sie in den kommenden Wochen ein Treffen mit den Islamverbänden, bei dem “Bekämpfung des antimuslimischen Rassismus” ganz oben auf der Tagesordnung steht. Bei ARD und ZDF wird regelmäßig das Hamas-Framing übernommen, Israel wolle die Bevölkerung des Gazastreifens auslöschen, missachte permanent Völkerrecht, müsse einer Zweistaaten-Lösung zustimmen, obwohl sie sehr wohl wissen, dass alle führenden Palästinenserorganisation ganz Israel für sich beanspruchen und eine Zweistaatenlösung nur als Zwischenschritt betrachten.

Ausgewiesene Antisemiten haben das Wort

Entsprechend dieses Framings wählt der ÖRR auch “zufällig Befragte” in Deutschlands Multikulti-Städten aus. Darüber hinaus dürfen regelmäßig ausgewiesene Antisemiten zur besten Sendezeit ihre Hamas-Verharmlosung in die Wohnzimmer der Gebührenzahler sprechen. So wie etwa Christoph Heusgen, der als Ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen jede Resolution gegen Israel unterstützt oder bestenfalls mit einer blanker Ablehnung gleichkommenden Enthaltung gestimmt hat, und der dieser Tage den Israelis erneut vorschreiben will, wie sie sich gegenüber Entführern, Kindermördern und Wahl Raketen auf Israelisches Gebiet schießenden Terroristen zu gefälligst zu verhalten haben.

Zwar werden einige Demonstrationen verboten, bei denen absehbar ist, dass es zu antizionistischen Parolen kommt, aber wenn diese Demos dennoch stattfinden, darf die Polizei nicht einmal Wasserwerfer einsetzen wie gegen die sogenannten “Querdenker”, denn man will es sich mit der muslimischen Community, die dringend benötigt wird im “Kampf gegen Rechts” und die letzten Reste christlicher und humanistischer Moral, nicht verderben. Ich schrieb dazu auf Twitter:

Und gestern nun enthält sich Deutschland einmal mehr bei einer UN-Resolution, die Israel auffordert, sofort alle Kampfhandlungen einzustellen, die Terroristen in Ruhe ihre beschädigten Strukturen aufbauen zu lassen und sich später dann mit diesen an den Verhandlungstisch zu begeben, um ihnen die Hälfte des Staates Israel zu überlassen.

Gruselig ist hier die Begründung von Bundesaußenministerin Baerbock: Deutschland habe der Resolution nicht zustimmen können, weil die schreckliche Rolle der Hamas-terroristen nicht ausreichend gewürdigt worden und das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht ausreichend genug betont worden sei. In other words: Wir wären dafür dann gewesen, dass Israel aufhört, die Hamas zu zerstören, wenn nur deutlich genug “Die Hamas ist ganz doll böse und Israel hätte eigentlich auch das Recht sie zerstören, soll es aber trotzdem nicht machen” im Text gestanden hätte. Die legitime Botschaft aus Israel ist eindeutig:

Und weiter schrieb die israelische Auslandsvertretung:

Solche Betrachtungen werden vom “Nie wieder!“-Deutschland ausgeblendet oder ignoriert. Es ist also schon wieder vorbei mit der deutschen Staatsraison und mancher einer steigt auf das documenta-Neveau herab. Deutschland wäre um ein Haar bereit gewesen, Israel einmal mehr zu zwingen, sich der Macht der Bilder (arme palästinensische mit Staub bedeckte Kinder im Krankenhaus), der Warnungen vor hohen Opferzahlen in der Zivilbevölkerung und der Geiselnahme-Taktik der Hamas zu beugen.

Tatsächlich aber geht es der Bundesregierungen und auch manchen anderen EU-regierung, die vorgestern in einer Erklärung gemeinsam Feuerpausen gefordert hatten, in keiner Sekunde um das Wohl Israels; nein: Für sie alle kommt dieser Konflikt zur Unzeit. In vielen Ländern erstarken “rechte” Parteien. Da kann man jetzt keine Anschläge von Mitgliedern der Barmherzigkeitsreligion oder Bilder von den Innenstädten der Metropolen gebrauchen, in denen Araber und Islamisten mit riesigen Aufmärschen und Demonstrationszügen den öffentlichen Raum erobern, mit nackter Gewalt Geschäftsstraßen verwüstend und Autos abfackeln. Was immer für den Great Reset ungünstig ist, muss abgeschaltet werden. Notfalls auch Israel.

אלוקים מגן על ישראל

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Conservo.