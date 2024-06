Staat verweigert “Reichsrollatorenputsch”-Angeklagten dritten Pflichtverteidiger

Für die Superwahljahre 2024 und 2025 hat die Ampel-Regierung bereits perfekt den Boden bereitet, um die gerontischen angeblichen “Reichsbürger“-Putschisten in Endlosprozessen als gemeingefährliche Rechtsradikale darzustellen, von denen angeblich das ganze Land unterwandert worden sei. In auf die Wahlkampfphase wohlabgestimmten Prozess-Inszenierungen in Stuttgart, Frankfurt und München sollen die Verhandlungen gegen ein paar tattrigen Wirrköpfe stattfinden, von denen der Linksstaat behauptet, sie hätten unmittelbar vor dem Sturz der bundesrepublikanischen Ordnung und der Wiedererrichtung des Deutschen Reiches von 1871 gestanden. In einem Staat, dessen regierendes Ambiente kollektiv die Wahnvorstellung einer ubiquitären rechtsextremen Dauerbedrohung pflegt und als Beweis für deren Vorhandensein doch nur zu “SA-Parolen” umgedichtete Bekenntnisse zu Deutschland, Sylt-Partygesänge oder eine Rollatorengang aufbieten kann, ist anscheinend keine Farce zu lächerlich, um mit Wasserstoffbomben auf Spatzen zu schießen.

Auch nach menschenunwürdigen anderthalb Jahren Untersuchungshaft für die teils mit kafkaesken Anschuldigungen in einer theatralischen Großrazzia verhafteten Angeklagten scheint man sich dabei aber noch nicht sicher zu sein, wie viel anwaltlichen Beistand man den angeblichen Umstürzlern gewähren will: Der von einigen Angeklagten geforderte dritte Pflichtverteidiger wurde ihnen bislang verwehrt. Als das Oberlandesgericht Frankfurt nun einem von ihnen aber doch einen dritten Anwalt zuteilte, stellten mehrere weitere Angeklagte sogleich einen neuen Antrag, weil da der gigantische Aktenberg, den der Staat aufbietet, ansonsten gar nicht zu bewältigen sei.

Diskriminierende vorprozessuale Behandlung von “Staatsfeinden”

Deshalb sieht Paragraph 144 der Strafprozessordnung auch vor, dass Beschuldigten, zusätzlich zu ihrem gewählten oder bestellten Verteidiger, zwei weitere bestellt werden können, „wenn dies zur Sicherung der zügigen Durchführung des Verfahrens, insbesondere wegen dessen Umfang oder Schwierigkeit, erforderlich ist“. Derzeit sieht es wohl danach aus, dass die Anträge trotz dieser eindeutigen Regelung erneut abgelehnt werden. Dabei ist kaum ein Fall denkbar, bei dem sie begründet angewandt werden könnte und vor allem auch müsste. In einem Fall verweigert das Gericht sogar die Entpflichtung des beigeordneten Rechtsanwalts und die Beiordnung eines neuen, obwohl der betreffende Verteidiger schwer erkrankt ist.

Auch hier zeigt sich die ungleiche und diskriminierende (vor-)prozessuale Behandlung der zu Staatsfeinden aufgebauschten angeblichen Umstürzler. In krassem Kontrast dazu werden etwa dem früheren Wirecard-Chef und mutmaßlichen Milliardenbetrüger Markus Braun neben seiner beigeordneten Pflichtverteidigerin einfach zwei weitere Pflichtverteidiger beigeordnet – weil er seine beiden Wunschanwälte nicht mehr bezahlen kann. Die Angeklagten im Reichsbürgerprozess müssen dagegen für die Einhaltung ihres gesetzlichen Anspruchs kämpfen. Es drängt sich zumindest der Eindruck auf, dass von staatlicher Seite gar nicht gewünscht ist, dass hier die bestmögliche Verteidigung und ein schneller Ablauf des Verfahrens gewährleistet ist. Offenbar sollen die Angeklagten quasi in der Papierflut, mit der sie überschüttet werden, ersaufen – damit die ganze Fragwürdigkeit und Absurdität der Vorwürfe gar nicht erst herausgearbeitet werden kann. Jedenfalls trägt dies weiter zu dem äußerst faden Beigeschmack bei, den dieses Mammutverfahren ohnehin bereits hat.