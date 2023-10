Stefan Magnet: „Der Krieg in Palästina ist eine direkte Gefahr für Europa“

Was hat das Aufflammen des Konfliktes Israel-Palästina zu bedeuten? In einer Sondersendung nimmt AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet eine erste kritische Einordnung der Geschehnisse und ein Beleuchten der Hintergründe vor. Seine Kernaussage: „Europa wird vom Krieg in Israel direkt bedroht!“ Die Analyse der Geschehnisse in Israel und Palästina zeigt ein erhebliches Gefahrenpotential gerade für Europa und insbesondere Deutschland auf. Dies einerseits, weil Millionen Muslime in unsere Städte importiert wurden, die nun an der Seite ihrer Brüder in Palästina auch im Herzen Europas kämpfen werden, so Magnet. Und andererseits, weil das Medien- und Polit-Kartell bedingungslos sofort Partei ergriffen hätte.

„Die Toten sind noch nicht begraben und schon hat das System Stellung bezogen!“, warnt Magnet. Deutschland, Österreich und der gesamte Westen stehen plakativ hinter Israel, die muslimische Welt ist natürlich erwartbar pro Palästina. Im Irak spricht man schon davon, dass es „keine rote Linie mehr geben würde bei einer US-Intervention“. Magnet: „Damit werden Krieg und Terror auch nach Europa gebracht.“

Komplexe Hintergründe

Sollte der Krieg in Israel eskalieren, würde dies Auswirkungen für den Energiesektor, die Atomkriegsgefahr, zusätzliche Inflation, Flüchtlingswellen und ethnische Konflikte in unseren Städten bedeuten. Stefan Magnet: „Die Bundesrepublik Deutschland und Europa betteln regelrecht darum, Kriegspartei sein zu dürfen. Aber wollen das die europäischen Bürger wirklich?“ Auch kritischen Stimmen geht der AUF1-Chefredakteur in Lageeinschätzung nach. Denn es gibt durchaus viele Prominente, darunter etwa Edward Snowden, den BBC-Sicherheitskorrespondenten Frank Gardner oder auch Professor Stefan Homburg, die Zweifel daran anmelden, dass die israelischen Top-Geheimdienste sich so einfach überrumpeln hätten lassen.

Stefan Magnet beleuchtet darüber hinaus auch die komplexen Hintergründe dieses seit Jahrzehnten schwelenden Konfliktes und geht brisanten Fragen nach: Wem nützt das Blutbad in Israel wirklich – und warum vergleichen Systemmedien die Ereignisse mit 9/11 und Pearl Harbor? Sein Video bietet zu diesen Zusammenhängen erhellende Einsichten.