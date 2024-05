Stromkosten und Klimapolitik: Investorenschreck Ampeldeutschland

Halleluja, wie kann denn das sein? Laut einem aufschlussreichen Bericht im “Handelsblatt” gibt es derzeit in Deutschland so wenig ausländische Investitionen wie seit zehn Jahren nicht mehr! Niemand möchte mehr investieren bei uns – die im Inland nicht, und die von außen erst recht nicht. Die Entwicklung korrespondiert mit dem Niedergang der Industrie, die reihenweise pleite geht, Werke schließt, sich reduziert, Jobs abbaut oder sich ins Ausland verlagert. Der Grüne “Wohlstand des Weniger” macht sich überall bemerkbar, nun eben auch bei der nachlassenden Attraktivität für globale Investoren. Na sowas aber auch! Wer hätte dieses Szenario bei der aktuellen desaströsen Energiepolitik dieser Bundesregierung aber auch erahnen geschweige denn voraussagen können…

Im Ernst: Wundert das jemanden? Im letzten Jahr gab es Meldungen zufolge in ganz Deutschland 733 ausländische Investitionen. Frankreich hingegen punktet mit 1.223 Projekten – obwohl das Land 20 Prozent weniger Einwohner hat und eine um 30 Prozent niedrigere Wirtschaftsleistung aufweist hat. Deutschland ist inzwischen unter den Industriestaaten Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum, lediglich Argentinien mit seiner bisherigen Schrumpfung von 2,3 Prozent 2024 liegt noch hinter uns.

Steigende Strompreise, sinkende Wirtschaftszahlen

Mit unseren (krampfhaft irgendwie noch gerade so herbeigerechneten) 0,3 Prozent “Wachstum” liegen wir weit abgeschlagen hinter fast allen EU-Staaten, von den USA (+ 2,1 Prozent), China (+ 4,7 Prozent) oder Indien (+ 6,2 Prozent) ganz zu schweigen. Und ausgerechnet dieser wirtschaftspolitische Zwerg will mit seiner industriezerstörenden Politik das “Klima” retten, während alleine das jährliche Realwachstum der großen Boomstaaten alle diesbezüglichen Anstrengungen mehrfach überkompensiert.

Ein weiterer “Handelsblatt“-Artikel zeigte schon letztes Jahr auf, dass der Strompreis in Frankreich 2022 für Gewerbekunden bei 15 Eurocent pro Kilowattstunde lag, in Deutschland hingegen bei 24 Eurocent. 2023 waren es dann in Deutschland schon 26,5 Prozent, mittel- bis langfristige Tendenz: weiter stark steigend. Und schaut man dann noch auf die allgemeine Situation, so stellt man fest, dass Frankreich tagtäglich, wöchentlich und auch monatlich einen Stromüberschuss produziert. Da man nicht lange nachdenken, welcher der beiden “Dampfer” Frankreich und Deutschland wohl weiter an Fahrt aufnehmen wird… und welcher das Schicksal der Titanic teilen wird.