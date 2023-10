Sturzflug der Baubranche beschleunigt sich weiter – Ampelregierung verschärft Wohnungsnot

Der private Wohnungsbau wird von der Ampelregierung in großem Stil und mit Vorsatz abgewürgt: In den ersten acht Monaten 2023 sank laut Statistischem Bundesamt die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen binnen Jahresfrist um 28,3 Prozent. Das ist ein Rückgang um 69.100 auf 175.500 Wohnungen. Deutschland ist auf das Genehmigungsniveau von 2014 zurückgefallen. Dabei steigert sich die Wohnraumnachfrage immer mehr. Bisher wurden allein bis September 2023 etwa 235.000 Asylerstanträge in Deutschland gestellt. Die Konkurrenzsituation auf dem Wohnungsmarkt verschärft sich rapide, weil die Ampel kaum Anstrengungen unternimmt, um die illegale Migration einzudämmen.

„Es wird immer deutlicher, dass die Ampelregierung weit hinter ihr Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr zurückfällt. Der Wohnungsbaugipfel im September war eine Farce. Man hat sich zwar von einer weiteren Verschärfung der Energiestandards auf EH40 für Neubauten verabschiedet, ließ aber die bereits jetzt völlig überzogenen Baustandards unangetastet”, schimpft der bayrische AfD-Landtagsabgeordnete Franz Bergmüller.

Nur leeres Gerede

Tatsächlich fordern Experten und Wirtschaftsverbände, dass bürokratische Auswüchse beim Dämmwahn, der Barrierefreiheit und beim Brandschutz “umgehend gestutzt” werden müssten. Vor allem müsse die Erhöhung der CO2-Steuer und der Lkw-Maut muss zurückgenommen werden – weil sie absehbar sämtliche Bautätigkeiten weiter verteuern wird. Bergmüller: “Das Heizungsgesetz gehört abgeschafft, und die Grunderwerbssteuer muss ebenfalls weg.”

Leider jedoch wird die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren absehbar nur leeres Gerede bleiben. Die Ampel hat nicht ansatzweise realisiert, wie ernst die Lage inzwischen ist, und ist in ihren eigenen ideologischen Luftschlössern von “Klima-Rettung” bis “Degrowth” gefangen. Einfamilienhäuser sind ohnehin pfui, und Wohnraum wird vor allem für Flüchtlinge benötigt. Dass durch Bürokratie und schikanöse Klimagesetze keiner mehr Bauvorhaben umsetzt, juckt sie nicht. Tatsächlich ist die AfD die einzige Partei, die konkrete Gegenmaßnahmen fordert: Degressive Abschreibungen beim Wohnungsbau, eine bessere Wohnraumförderung für Privatbauherren und die stärkere Förderung und Finanzierung von kommunalen Wohnbaugenossenschaften unter anderem für den sozialen Wohnungsbau. Die Kartellparteien aber machen keine Anstalten, irgendwelche Lösungen für die Probleme zu lösen – sondern verschärfen diese stattdessen stetig weiter.