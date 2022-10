Sucht China sein Rohstoffglück in Sibirien?

Die derzeit wohl besten Pokerspieler im geostrategischen Wettstreit sind die Chinesen: Sie bringen Hongkong unter die kommunistische Knute und bedrohen die umliegenden Inselstaaten. Alles was im Chinesischen Meer oder in der Nähe zu China liegt, lernt das Fürchten. Die USA rüsten sich für die Verteidigung des von Peking als Teil des Mutterlandes reklamierten Taiwan, das immer massiver von China bedroht wird. Gleichzeitig schwächen sich der Westen und Russland gegenseitig. Was bei uns als Erfolg der Ukraine gefeiert und als Schwäche der russischen Armee kolportiert wird, nützt in Wirklichkeit China. Was bei uns keiner merkt, weil es im allgemeinen Siegestaumel über die vermeintliche Niederlage Russlands komplett untergeht ist: Die russische Armee ist nicht schwach; im Gegenteil. Sie hat nach wie vor nur den Großteil ihrer Verbände an der chinesischen Grenze stationiert. Im geopolitischen Ränkespiel geht dieses Detail unter.

Denn obwohl China derzeit die Resolutionen des Westens gegen Russland nicht unterstützt und sich auf der Weltbühne so den Anschein gibt, eher russlandfreundlich zu sein, ist gerade das chinesische Imperium der Hauptrivale und -feind von Russland. Denn das expandierende und bevölkerungsstarke China braucht Rohstoffe und Energien – und hat kaum mehr welche im eigenen Land, jedenfalls nicht genug. Und je teurer die Rohstoffe auf den Weltmärkten werden, umso mehr ist China auf die Ausweitung seines Einfluss auf rohstoffreiche Staaten erpicht. Und die weltgrößten Rohstoffreserven liegen nun einmal in Sibirien – nicht weit entfernt von Chinas Nordgrenze. Es ist durchaus vorstellbar , dass China nur darauf wartet, dass wir bzw. der Westen Russland in einem ukrainischen Abnutzungskrieg lange genug dezimiert haben, um anschließend eine taktische Finte gegen Taiwan loszutreten, die die US-Armee mit dessen Verteidigung beschäftigen wird – um dann im Norden einen neuen Grenzkonflikt mit Russland zu provozieren und die geschwächte russische Armee anzugreifen.

Taiwan als Ablenkungsmanöver?

Der Westen, der gerade noch mit der Ukraine im Bett liegt und mit Russland verfeindet ist, wird sich in diesem Fall nicht schnell genug zu einem Bündnis mit Russland durchringen können – und so könnte China, bis der Westen überhaupt die Gefahr erkannt hat und reagieren kann, schon mitten in Sibirien stehen. Von entscheidender Bedeutung könnte hier die Frage sein, ob Russland im Falle einer anhaltenden Defensive und Frontenverhärtung in der Ukraine seine Drohungen wahr macht und taktische Atomwaffen einsetzt – oder vor diesem Schritt zurückschreckt. In letzterem Fall könnte die Atommacht China einen konventionellen Angriff wagen, weil es davon ausgehen kann, dass Russland seine Selbstzerstörung in einem Atomkrieg auch im Fernen Osten nicht riskieren wird. Eine konventionelle Rückeroberung Sibiriens allerdings dürfte sehr schwierig werden – denn alle westlichen und teilweise auch russischen Produktionslinien sind von China abhängig, und werden dann nicht mehr funktionieren.

Im Gegensatz zu China hat der Westen nicht aus der Covidpandemie gelernt. China testet derzeit mit massiven Lockdowns, die unter dem Deckmantel von „Zero Covid” laufen, wie seine Lieferketten auch im Krisenfall funktionieren. So wird China sehr schnell und flexibel in der Lage sein, einzelne Ausfälle in seinen Produktionsketten zu kompensieren. Während sich die USA auf die Verteidigung Taiwans vorbereitet und dort ihre Kräfte bündelt, ist dieses Taiwan für China vorerst nur zweitrangig, denn mit der Eroberung Taiwans wird China noch mehr Rohstoffe brauchen und zudem von den Westmächten dahingehend sanktioniert werden. Daher muss vor der endgültigen Okkupation von Taiwan erst der Zugriff auf neue Rohstoffreserven – etwa in Sibirien – gesichert werden. Erst wenn diese unter Chinas Kontrolle sind und die dazugehörige Infrastruktur geschaffen ist, wird China seine territoriale Expansion im Chinesischen Meer in Angriff nehmen.

Also, lieber Westen und vor allem liebe USA: Passt gut auf mit eurer Anti-Russland-Politik und bedenkt die Folgen. Nicht, dass am Ende wieder Winston Churchills Satz vom falschen geschlachteten Schwein Aktualität erlangt.