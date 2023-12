Tandler-Urteil im Maskenskandal: Und was ist mit den ursächlich verantwortlichen Politikern?

Während sich Jens Spahn in deutschen Talkshows nach Corona wie Phoenix aus der Asche als kritischer Kümmerer und scheinoppositioneller Tausendsassa ausgerechnet zu den Problemen auslässt, die er als Merkel-Handlanger in der Vorgängerregierung mitverursacht und -verbrochen hat, ist ein mindestens ebenso großes Ärgernis wie die Tatsache, dass er für seine monströsen Fehlentscheidungen als Gesundheitsminister im Zusammenhang mit der “Pandemie” niemals zur Rechenschaft gezogen wurde, namentlich was – in dieser Reihenfolge – Masken, PCR-Tests, Schnelltestcenter und Impfskandale anbelangt. Spahns lobbyistische Selbstherrlichkeit und vor allem die sagenhafte Verantwortungslosigkeit bei der Verschwendung von Steuermilliarden für Maskenbestellungen, die (nicht nur) krumme Unions-Parteikollegen steinreich gemacht haben, wurden ebenso unter den Teppich gekehrt wie wirkungslose und übergriffige Corona-Maßnahmen, über die heute am besten niemand mehr reden will.

Einzelne Prozesse gegen die Schmarotzer und Krisengewinnler dieses Staatsversagens gab und gibt es zwar durchaus, doch erstens erreichen diese zumeist weder in puncto Medienresonanz, noch was die verhängten Strafen betrifft, die Dimension der Schauprozesse gegen Ärzte, die couragiert menschenrechtswidrige Masken- und Impfpflichten durch Atteste unterliefen. Und selbst wenn einmal ein vergleichsweise hartes Urteil fällt (das sich angesichts des angerichteten Schadens bzw. Bereicherungsausmaßes gleichwohl lächerlich gering ausnimmt), so wie jetzt gegen die Unternehmerin Andrea Tandler (Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs und ehemaligen Strauß-Ministers Gerold Tandler), die im Zusammenhang mit der CSU-Maskenaffäre zu einer Haftstrafe von vier Jahren und fünf Monaten verurteilt wurde: Dann ist der Anlass gar nicht der skandalöse Maskendeal selbst.

Dröhnendes Schweigen

Denn nicht die Tatsache, dass aufgrund des von Spahn errichteten Systems der ausschreibungsfreien Massenbestellungen eine bayrische “Amiga” und Politikertochter in die Lage versetzt wurde, mit ein paar Mails und Telefonaten knapp 50 Millionen Euro Provisionen kassieren konnte, war ausschlaggebend für die Verurteilung – sondern lediglich, dass Tandler diese nicht korrekt versteuert hat. 2020 hatte sie ihre exzellenten Kontakte zu führenden Politikern von CDU und CSU genutzt, um einem Schweizer Maskenlieferanten Geschäfte mit mehreren Bundes- und Landesministerien zu vermitteln. Dies wird allenfalls moralisch missbilligt, doch dafür geht sie nicht in den Knast (sonst müssten nämlich Söders und Spahns Parteifreunde in den entsprechenden Behörden, die diese Sauerei erst möglich machten, gleich mit ihr einrücken); nein: es ist “nur” Steuerhinterziehung.

Während von den Systemeinheitsparteien, die fast alle ihre eigenen schwarzen Schafe und Corona-Profiteure in ihren Reihen haben, dröhnendes Schweigen über diesen Skandal zu vernehmen ist, findet wenigstens die AfD-Opposition im Bayerischen Landtag deutliche Worte. Ihre Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner kommentierte das Urteil gegen Tandler wie folgt: „Der Rechtsstaat hat damit nicht nur rechtswidrige private Profitgier auf Kosten der Allgemeinheit geahndet. Sondern er hat auch einen Teil der Schäden bewältigt, die eine der größten CSU-Affären im Freistaat hinterlassen hat. Schließlich waren Tandlers nicht ordnungsgemäß versteuerten Millionengeschäfte mit überteuerten und nutzlosen Corona-Masken nur möglich, weil sie auf ein CSU-Amigo-Netzwerk zurückgreifen konnte, das sich in Jahrzehnten unseren Staat zur Beute gemacht hat.” Ebner-Steiner erinnerte auch daran, dass es die AfD war, die im Untersuchungsausschuss “Maske” des Landtags die Aufklärung über die CSU-Maskendeals vorangetrieben hatte.