Target-Salden: Deutschland sitzt auf einer tickenden Zeitbombe

Der Ökonom Hans-Werner Sinn hat gerade erst auf die beunruhigende Tatsache aufmerksam gemacht, dass die Target-Salden Deutschlands und Italiens im September 2022 mit 1.267 Milliarden Euro beziehungsweise 715 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau erreicht haben. Sinn erkennt darin eine weitere massive Kapitalflucht aus Italien nach Deutschland. Er verweist auch darauf, dass dieser Abfluss von Liquidität nach Deutschland „tendenziell zum Austrocknen des Geldkreislaufs in Italien führen“ würde, wenn die italienische Banca d’Italia auf ihrem Hoheitsgebiet nicht ständig ausreichend neugeschaffenes Euro-Zentralbankgeld nachschießen würde, indem sie italienische Vermögenstitel erwerbe oder den italienischen Banken Kredite gewähre. Dadurch werde überdies auch der eigentlich zu erwartende Zinsanstieg in Italien gebremst, der die Kapitalflucht bremsen würde. Diese Interventionen würden die Kapitalflucht stattdessen befördern, die durch den stetigen Anstieg der Target-Salden gemessen werde.

Sinn gehört seit Jahren zu den lautstärksten Kritikern der mit den Target-Salden verbundenen Gefahren. „Target” steht für Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System. Dabei handelt es sich um ein Zahlungssystem der nationalen Notenbanken des Euroraums und der Europäischen Zentralbank (EZB), um Geldtransfers abzuwickeln. Target wurde bereits 1999 gestartet, 2007 erfolgte die Umwandlung in die nächste Generation des Verrechnungssystems, Target 2.

Bei Zahlungsausfalls Italiens oder anderer EU-Staaten droht riesige Luftnummer zulasten Deutschlands

Sämtliche Überweisungen erfolgen dabei mit Zentralbankgeld. Der Netto-Geldfluss zwischen zwei Ländern wird im Saldo der nationalen Notenbank verzeichnet. Aufgrund des dezentralen Charakters des Eurosystems hat etwa eine italienische Geschäftsbank ihr Konto bei der Banca d’Italia, die deutsche Geschäftsbank bei der Deutschen Bundesbank, und die nationalen Zentralbanken haben wiederum Konten bei der EZB. Um zu vermeiden, dass jede Notenbank des Eurosystems ein eigenes Saldo mit jeder anderen aufbaut, werden am Ende jeden Tages alle bilateralen Salden zu einem einzigen gegenüber der EZB zusammengefasst.

Haben Banken in einem Land mehr Geld gesendet als empfangen, entsteht für die nationale Zentralbank eine Verbindlichkeit gegenüber der EZB. Sinn weist darauf hin, dass die Target-Salden in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der Euroländer als Forderungen und Verbindlichkeiten bei der Berechnung des Nettoauslandsvermögens (Nettoauslandsposition) der jeweiligen Länder ausgewiesen werden und sie für Deutschland einen großen Teil des durch deutsche Leistungsbilanzüberschüsse entstandenen Nettoauslandsvermögens ausmachen. Der ehemalige ifo-Chef warnt seit langem davor, dass weit über die Hälfte des deutschen Nettoauslandsvermögens auf dem Spiel stünde, wenn irgendwann ein Land aus der Europäischen Währungsunion (EWU) seine Schulden nicht bezahle oder pleite ginge; Deutschland hätte dann, so Sinn, gigantische „Forderungen gegenüber einem System, das es nicht mehr gibt“. Auf diesen Luftforderungen würde dann der Steuerzahler sitzenbleiben. Mit dem immer weiteren Anstieg der Target-Salden erhöht sich diese Gefahr immer weiter.