Totalitäre Klimaschnüffler: Kölner Energieversorger scannt Wohnhäuser mit Wärmekameras

Ohne dass die Öffentlichkeit groß Notiz davon nähme und von den sonst so skandalsüchtigen Medien nur neutral oder sogar positiv vermerkt (wenn überhaupt), vollziehen sich die schleichenden Tippelschritte zur Totalüberwachung der Bevölkerung immer schneller: Der Kölner Energieversorger Rheinenergie hat letzte Woche damit begonnen, Wärmebilder von fast jedem Gebäude im Stadtteil Neubrück zu machen. Die Aktion wurde mitten in der Nacht durchgeführt. Im Rahmen des Klimawahns hat sich die Stadt Köln der irrwitzigen Idee verschrieben, bis 2035 „klimaneutral“ zu werden – also keine Emissionen und Treibhausgase mehr auszustoßen. Dies kann und wird zwar schon ganz grundsätzlich nicht funktionieren – aber bis diese Einsicht vielleicht irgendwann einmal greift, müssen die Bürger sich immer neue Bevormundungen bieten lassen.

Mit den Wärmebildern sollen nun in einem weiteren übergriffigen buchstäblichen “Durchleuchtungsmanöver” die Häuser ausfindig gemacht werden, die ihre alten Fenster nicht ausgetauscht oder die Dächer nicht gedämmt haben. Unweigerlich fühlt man sich an die Religionspolizei im calvinistischen Genf erinnert, die den Bürgern durch die Fenster und Läden schaute, um Verstöße gegen “rechtschaffenes” und “gottgefälliges” Verhalten aufzuspüren – wobei sich jeder schon verdächtig machte, der nur die Vorhänge zuzog. Dasselbe droht nun dem, der zuviel oder falsch heizt oder generell “klimaschädlich” lebt.

Ungebetene Durchleuchtung

Zum Einsatz kommt hierfür ein Mannheimer Spezialunternehmen, das feststellen soll, bei welchen Häusern angebliche Klimaumbauten oder -sanierungen erforderlich ist. Die Wärmebilder werden dann mittels einer Farbskala ausgewertet, die feststellt, wo ein Gebäude Wärme verliert. Je „wärmer“ ein Bereich aussieht, desto schlechter ist seine Isolierung. Um die Dreistigkeit noch weiter zu treiben, will Rheinenergie den Hauseigentümern die Auswertung der Aufnahmen im kommenden Frühjahr kostenpflichtig (!) anbieten. Welche Sanktionen denjenigen drohen, die sich dieser Idiotie verweigern, kann man sich derzeit noch gar nicht ausmalen.

Hier zeichnet sich ein mittlerweile überall zu beobachtendes Muster ab: Zuerst werden die Menschen mit ihren Lebensgewohnheiten genauestens gescannt und gescreent, dann werden die gewonnenen Daten zur Grundlage ideologischer Politik gemacht. Es beginnt immer mit kleinen Maßnahmen, die kaum auffallen und keinen Anstoß erregen. Genau wie bei der Erfassung von womöglich zu großzügig bemessenem oder nicht “genutzten” privatem Wohnraum, der zur Unterbringung von Migranten dient, oder bei der klar mit dem Fernziel großflächiger Enteignungen eingerichteten EU-Vermögensregister, werden die Bürger umfassend überwacht und nach Bedarf kriminalisiert.

Von Vermögensregister bis Bargeldabschaffung

Um ein EU-Vermögensregister für Werte über 200.000 Euro einzuführen, sollen sämtliche Daten aus den Registern über wirtschaftliche Eigentümer, Kontenregister, Immobilienregister und Vermögensregister zusammengeführt werden. Eine neue EU-Mammutbehörde (AMLA) wird umfassenden Zugang zu all diesen Daten und schärfste Sanktions- und Eingriffsrechten, unter anderem Kontensperren, erhalten.

Parallel wird die Bargeldzahlung wird immer weiter eingeschränkt und soll letztendlich komplett abgeschafft und durch Digitalgeld ersetzt werden, wodurch jede noch so winzige wirtschaftliche Transaktion nachverfolgt werden kann. Am Ende sind alle nur vorstellbaren Informationen über das Leben jedes Einzelnen erfasst und können Behörden und Konzernen zur Verfügung gestellt werden. Dies ist das Ende jeder individuellen Freiheit, Selbstbestimmung und Privatsphäre. Der Mensch ist dann endgültig nur noch der Spielball von Ideologien und Interessen, in einer total überwachten Existenz, aus der es keinerlei Ausweg mehr gibt.