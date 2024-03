Trans-Triumph: Australische Frauenfußball-Elf mit fünf biologischen Männern gewinnt 10 : 0

Bei einem Mädchen-Fußballturnier in Australien hat ein Team mit fünf physischen Männern, die sich als Transfrauen definieren, einen Kantersieg gegen ihre biologisch weibliche gegnerische Mannschaft errungen – und 10:0 gesiegt. Eine einzige der Transfrauen erzielte sechs Tore; über das gesamte vierwöchige Turnier hinweg gewannen die “Flying Bats” jedes einzelne Spiel und triumphierten schließlich auch beim Finale am vorigen Sonntag. Die 10.000 Euro Preisgeld nahmen die siegreichen “Mädchen” gerne mit.

Die “Flying Bats” schämten sich anschließend nicht, ihren “Sieg” hemmungslos zu feiern. Clubpräsidentin Jennifer Peden prahlte, ihr Verein sei der “weltweit größte nicht-binäre Club” und konsequenteste LBGTQIA+-Fußballverein, der für Trans-Integration, Selbstbestimmung Antidiskriminierung und Inklusion stehe. Die Eltern der übrigen beim Wettbewerb antretenden Mannschaften teilten diese Euphorie nicht ganz: Einige von ihnen hatten wegen – wohlbegründeter – Sicherheitsbedenken ihre Töchter vom Turnier abgemeldet, als sie bemerkten, dass diese dort gegen körperlich ungleich kräftigere biologische Männer antreten sollten. Viele der Mädchen hätten sich, zitierten australische Medien, auf das Turnier seit langem gefreut, doch die sportliche unfaire Bevorzugung von Transmannschaften wie den “Flying Bats” habe Ihnen dieses gründlich vermiest.

“Transfrauen gehören in den Frauenwettbewerb”

Vertreter der unterlegenen Clubs wandten sich mittlerweile an den Fußballverband von New South Wales (NSW) und forderten, dass die “Flying Bats” und ähnlich transgender-affine Vereine künftig im Mixed-Wettbewerb spielen sollten, an dem auch Männer teilnehmen dürfen – nicht mehr jedoch an Frauenwettbewerben.

Dies wiesen jedoch Verbandsfunktionäre ebenso zurück wie die um Stellungnahme gebetene “Flying-Bats“-Vereinsführung prompt zurück: In einer Erklärung hieß es, man unterstütze “nachdrücklich die Richtlinien der australischen Menschenrechtskommission für die Einbeziehung von Transgender- und geschlechtsspezifischen Menschen im Sport“. Diese Richtlinien bestimmten zusammen mit dem “Sex Discrimination Act” die “Richtlinien zur Geschlechterintegration von Football Australia, Football NSW und dem North West Sydney Football Association auf der Gemeinde- und Basisebene, auf der wir spielen.“ Transfrauen gehörten in den Frauenwettbewerb, weil sie sich mit diesem Geschlecht identifizieren, so das lapidare und dreiste Fazit.