Trump: Eine gemischte Bilanz

Donald Trump, Präsident der USA von 2017 bis 2021, will es anscheinend noch einmal wissen und wieder Präsident werden. Das kündigte er letzte Nacht deutscher Zeit in seinem Wohnsitz Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida an. Seit Biden gehe es mit den USA bergab, erklärte er. Stellt sich die Frage: Wer ist dieser Mann, wie war seine Präsidentschaft, und wie ist sein Antreten zu beurteilen? Aus den Reihen derjenigen, die ständig für Maßnahmen gegen „Haß und Hetze” plädieren, wurde ausführlich gegen ihn Haß gesät und gehetzt. Anderswo hat er Anhänger und Verteidiger. Ausgewogene Überlegungen finden sich dagegen selten – dabei könnte es doch sein, daß manches schlecht, aber manches auch gut an ihm war und noch immer ist.

Keine Frage: Trump polarisiert wie kein zweiter. Die deutsche Mainstream-Presse zeigte sich während seiner Präsidentschaft Jahr für Jahr enthemmter in ihren Tiraden gegen ihn. Trump wird vorgeworfen, er lüge oft. Was aber genauer an seinen Aussagen falsch gewesen sein soll, ist schwierig zu belegen. Wahr ist, daß Trump oft übertreibt. Gerne spricht er in Superlativen, nannte auch beim Amtsantritt seine bevorstehende Amtszeit die „greatest presidency ever”. Das muß man sportlich nehmen; Trump ist einfach prototypisch amerikanisch und darf nicht zu wörtlich interpretiert werden. In seiner Persönlichkeit ist er manchmal schwankend, und selbstbewußt bis hin zu großspurig, wie er nun mal ist, kommt er nicht immer mit Menschen zurecht und verscherzt es sich mit manchen durch seine kompromißlose Art.

Ja, es gibt etwas zu kritisieren

Leider kam Trump in seiner Präsidentschaft nicht dabei voran, die Todesstrafe in den USA einzuschränken oder abzuschaffen. Dies sollte man jedoch tun, denn Hinrichtungen sind und bleiben einfach unästhetisch, und sie können durch einen Justizirrtum den Falschen treffen, ohne daß sich dies wieder rückgängig machen ließe. Auch zeigte Trump wenig Interesse daran, den oft tragisch endenden Gebrauch von Waffen, zum Beispiel bei Amokläufen, unter Kontrolle zu bekommen. Im Nahostkonflikt verhielt er sich einseitig pro-israelisch, so beispielsweise darin, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, was Öl ins Feuer zu gießen bedeutete. Dabei täte eine differenzierte Sicht auf den palästinensisch-israelischen Konflikt gut, denn nur so läßt sich dieser vielleicht zur Zufriedenheit beider Seiten irgendwann einmal lösen (die Hoffnung stirbt zuletzt). In der Wirtschaftspolitik versuchte Trump durch Protektionismus die amerikanische Wirtschaft abzuschotten, aber das führte nur zu Komplikationen auf sämtlichen Seiten.

Jedoch ist dies bei weitem nicht alles, was da zu sagen wäre. Gut war beispielsweise, daß Trump das Abkommen TTIP nicht weiter verhandelte, sondern die Gespräche abblies. Dieses Abkommen hätte geheime Wirtschaftsgerichte etabliert, die über Streitigkeiten zwischen USA und EU hätten urteilen dürfen.

Auch die Leistungen sehen

Was jedoch viel wichtiger ist: Trump steht für freie Meinungsäußerung. Er gehört zur „alten Schule”, die noch verstanden hat, daß die Meinungsfreiheit ein hohes Gut darstellt, das untrennbar mit der Demokratie verbunden ist. Beschädigt man die freie Meinungsäußerung, dann demoliert man auch die Demokratie. Denn dann schadet man der offenen Diskussion; diese aber ist der Lebenssaft der Demokratie und stellt sicher, daß alle Meinungen gehört werden können und somit ausgelotet werden kann, zu welchen Handlungen man sich entschließen sollte. Früher war dieses klare Denken auch fest im linken Spektrum verankert. Jedoch hat leider im Zuge der woken Umgestaltung in weiten Teilen der Linken der Irrglaube Einzug gehalten, man müsse möglichst jede andere Meinung canceln, zensieren und verbieten; dann werde die Welt besser. Daß das Unsinn ist, liegt jedoch auf der Hand: Immer benötigt man auch eine Gegenseite, eine geistige Herausforderung, um selbst nicht mental zu verkümmern. Linkssein selbst ist nichts Schlechtes; geht es doch dort zum Beispiel um soziale Gerechtigkeit und Chancen für alle.

Die jetzige Phase der Linken ist jedoch vielerorts von einem Unverständnis für Demokratie und Meinungsfreiheit geprägt. Statt dessen herrscht in den Köpfen dort das, für das ich einen neuen Begriff präge: „mental crap”. Darunter verstehe ich von völliger Desorientierung geprägte Weltbilder. Zum Beispiel besagt mental crap, man müsse für den guten Zweck – Corona, Klima und vieles mehr – die Freiheit abschaffen. Für so etwas steht Trump eben nicht, sondern widersetzt sich dem. Konsequenterweise pfeift Trump auch auf die Political Correctness und setzt sich über sie hinweg. Oft tut er dies auf witzelnde Art. Und das bringt uns zum nächsten Punkt: Der Typ hat einen Humor, der ist der Hammer. Was er schon an Sprüchen herausgehauen hat, ist großartig. Jedoch wurde es in Deutschland, dem Land der Humorlosen, Mal für Mal nicht verstanden. Dementsprechend wird Trump dann bierernst interpretiert und von oben herab gerügt.

Geistige Unabhängigkeit vorhanden

Trump ist nicht bereit, der Klimareligion zu huldigen. Zwei Fragen stellen sich: Gibt es einen Klimawandel, und wenn ja, ist er menschengemacht? Bekanntlich gibt es aus einflußreichen Kreisen unerbittliche, keinen Widerspruch duldende Antworten auf diese Fragen: Beides sei mit Ja zu beantworten. Nun hat sich jedoch das Klima in der Geschichte der Erde immer geändert, und zwar auch, als es noch gar keine Menschen gab. Zu Dinosaurierzeiten war es in Europa tropisch heiß; später gab es Eiszeiten und Warmzeiten. Und zu merken ist im Moment kein großer Effekt irgendeines Klimawandels. Die Jahre 2010 und 2013 beispielsweise begannen in Deutschland mit jeweils drei Monaten Eis und Schnee. Stürme, Überschwemmungen, Hurricanes und andere Naturkatastrophen hat es schon immer gegeben. Zudem ist der Mensch nur eine Ameise auf der Oberfläche, wenn man die Größe der Erdkugel bedenkt. Zwei Drittel der Erdoberfläche sind Ozeane, und da wohnt gar keiner. Es würde als Krönung nur noch fehlen, daß man den Menschen auch noch für Erdbeben verantwortlich macht. Die Angelegenheit ist wichtig, weil in der Dritten Welt Politiker behaupten, für ihre Überschwemmung oder Dürre sei der Westen verantwortlich und müsse zahlen. Und nicht etwa sei die dort immer weiter zunehmende Bevölkerung ein Problem. Trump macht bei dieser Religion nicht mit und trat aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aus.

Unter Trump gab es auch keine freiheitseinschränkende Corona-Politik, angeblich notwendig zur Bekämpfung des Virus. Wer ständig mit Maske herumlief, das war sein Konkurrent im letzten Wahlkampf Biden. Beim Thema Immigration pocht Trump darauf, daß diese nicht in zu großem Ausmaß und vor allem nicht illegal verlaufen solle. Was ja nichts anderes heißt, als daß sie nur legal, also im Rahmen des Rechts, verlaufen soll. Den sogannten Migrationspakt unterschrieb er nicht – ein seitenlang laberndes Pamphlet, das Migration als stets gut und nie problembehaftet darstellt und das, mehr noch, der Presse vorschreiben will, sie nur positiv zu behandeln. (Das Dokument war damals im Internet einsehbar, die Charakterisierung ist adäquat.) Auch angesichts von Krawallen und Anarchie in den USA Mitte 2020 stellte sich Trump auf die Seite des Rechts.

Schluss mit Angriffskriegen

Trump machte Schluß mit den Angriffskriegen, durch die sich die USA viele Jahrzehnte hervorgetan hatten. Große Teile der deutschen Presse taten sich schwer damit, das zu würdigen oder überhaupt nur wahrzunehmen. Als Mensch ist Trump ein etwas gewöhnungsbedürftiger Zeitgenosse, aber zählen tut doch, was bei seiner Politik herauskam und wieviel Menschen Leid zugefügt wurde beziehungsweise, in diesem Fall umgekehrt, wie vielen dieses erspart blieb. Trump sagte einmal, es sei Zeit „to end these stupid wars„. Er fuhr außerdem nach Nordkorea und traf den kleinen Diktator dort, um auf eine Entspannung der Lage hinzuwirken. Das ist eine nicht einfache menschliche Leistung. Man kann über Trump fast sagen: Der Typ ist Pazifist. Im Zusammengang mit seinen Aktivitäten wurde Trump sogar – kein Witz! – für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen.

Auch hätte es unter seiner Präsidentschaft den Ukraine-Krieg möglicherweise nicht gegeben – worauf er übrigens selbst hinwies. Denn Putin sah sich im Vorfeld zum Jahreswechsel 2021/2022 natürlich genau an, wer in westlichen Staaten gerade regierte. In den USA war und ist das die „Mumie“ Biden (auch „Sleepy Joe” oder „Creepy Joe” genannt, sleepy – schläfrig, creepy – unheimlich). In Deutschland ist Ex-Kanzlerkandidatin Baerbock jetzt Außenministerin, die dadurch auffiel, daß sie kein Buch selbst schreiben kann (zwar steht ihr Name auf dem Buchdeckel, aber das Machwerk besteht aus zusammengekleisterten Plagiaten). Putin hat sich sicherlich gefragt, ob man solche Leute ernstnehmen kann und wieviel sie seinem Angriff entgegensetzen könnten.

Kein Hyperventilieren notwendig

Wenn nun Trump wieder antritt, dann ist bestimmt kein Hyperventilieren notwendig, und kein emotionales primitives Bashing hilft weiter. Sondern es müssen Vor- und Nachteile abgewogen werden, und seine Kandidatur ist aus der Sicht deutscher Interessen zu beurteilen. Trump kann, falls erneut im Amt, in Sachen Freiheitsrechte und Kriegsverhinderung, aber auch auf anderen Gebieten, als Partner und sogar als Vorbild interpretiert werden, von dem hoffentlich Hilfe ausgehen wird, in Deutschland auf vielen Gebieten wieder zur Vernunft zurückzukehren.

Zunächst muß Trump jedoch innerhalb seiner eigenen Partei an Floridas Gouverneur Ron DeSantis vorbei, und es ist nicht sicher, ob ihm das gelingt. DeSantis hat sich vor allem in der Corona-Frage ausgezeichnet positioniert, indem er nämlich den gigantischen Unsinn nicht mitmachte und für die Freiheit eintrat.

Wir können vorm geistigen Auge Trump bereits sehen, wie er laut ruft: Ich habe die Präsidentschaftschaftswahlen zum dritten Mal gewonnen!