Wissenschaft & Unsterblichkeit: Was weiß der dumme Aubrey?

Tausend Jahre alt werden? Das ist ein interessantes Thema an Ostern. Wozu noch Tod und Auferstehung, wenn man gar nicht mehr sterben muß? In der Zeitschrift “Vice” gibt es einen Bericht über den britischen Bioinformatiker Aubrey de Grey, der es toll fände, tausend Jahre alt zu werden. Besser noch: er findet es schier infantil, nicht tausend Jahre alt werden zu wollen. Ob er wohl einen Dachschaden hat?

Der britische Bioinformatiker lebt in Kalifornien. Da paßt er hin. Alexandra Theis von “Vice” hat ihn dort angerufen, um zu hören, was er über ihren Verdacht zu sagen hat, daß die Unsterblichkeit eine ziemlich hirnrissige Idee sein könnte.

Die Bedenken von Alexandra Theis: “Denken wir das mal durch. Wenn wir alle 1.000 Jahre alt werden, geht irgendwann der Platz auf der Erde aus. Wir müssten uns also entscheiden, ob wir selbst ein paar Jahrhunderte abpimmeln oder eigene Kinder in die Welt setzen wollen. Wenn aber nur noch alteingesessene Extremsenioren die Regeln machen, stagnieren Gesellschaft und Kultur. Das kann man dank der CSU so schon heute in Bayern beobachten. Außerdem: Behindern wir nicht die Evolution, wenn wir den natürlichen Tod mehr oder weniger abschaffen? Müssen wir uns nicht fortpflanzen, um uns biologisch anzupassen? Und sowieso: Wer bezahlt diese extrem lebensverlängernden Maßnahmen? Die meisten gesetzlichen Krankenkassen übernehmen nicht einmal eine Zahnreinigung. Wenn sich also nur Selbstzahler die Tausendjährigkeit leisten können, laufen irgendwann nur noch reiche Alte durch die Gegend. Die Welt verkäme zu einem Golfplatz.”

Denken mit Alexandra? – Nein, lieber nicht. Aber immer noch lieber mit Alexandra als mit dem dummen Briten-Aubrey in Kalifornien. Alexandra Theis von “Vice”: “Also rufen wir bei Aubrey de Grey in Kalifornien an. Wir treffen auf einen unterhaltsam störrischen Mann, der uns im Laufe des dreißigminütigen Gesprächs dreimal ein herzliches ‘Grow the fuck up!’ entgegnet.” – Aha. Um es vorweg zu nehmen: die Frau von Theis ist sowieso schon an dieser “Wiritis” erkrankt, die von einem “Wirus” kommt, der erwachsene Menschen in notorische “Wir-Sager” verwandelt. Vor lauter Sorge um die geistige Gesundheit künftiger Generationen wäre es meinemeinen daher lieber, die “Wir-Sager” würden sterblich bleiben. Was wären denn das auch für Aussichten? Tausend Jahre Stagnation in Einbildung und Verblödung! Nein, nein, da wäre es schon besser, die Alexandra Theis von “Vice” und der dumme Insel-Aubrey in Kalifornien würden beizeiten den Löffel abgeben. Nicht auszudenken, der dumme Aubrey würde andere Leute tausend Jahre lang auffordern, endlich erwachsen zu werden, obwohl er es selbst nicht auf die Reihe bekommt, wie sich gleich noch herausstellen wird. Der dumme Aubrey meint nämlich: “In 900 Jahren könnten wir alle 1.000 Jahre alt werden.” – sapperlott, wos a Hirn. Wenn “wir alle” – womöglich noch “wir alle gemeinsam” – in 900 Jahren noch leben würden, dann könnten “wir alle gemeinsam” vielleicht tatsächlich auch 1.000 Jahre alt werden. Sehr wahrscheinlich ist es aber so, daß der dumme Aubrey in 900 Jahren seine Mitverstorbenen auf dem Friedhof in ihren Gräbern nerven wird mit dem Ausruf: “Verdammter Mist, wir alle sind tot, obwohl wir alle gemeinsam ab heute hätten tausend Jahre alt werden können.“- Aus den anderen Gräbern die Antwort im Chor: “Halt`s Maul, Aubrey. Du bist doch dumm.”



Wer hatte recht?

Wie sagte Nietzsche? – “Gott ist tot.” Wie sagte Gott? – “Der Nietzsche ist tot.” Wer hatte recht? Will sagen: Der dumme Aubrey kann sich und seinen eingebildeten Verstand so lange selber vergotten wie er will, ohne daß sich bis in 900 Jahren etwas ändert. Gott sagt in 900 Jahren: “Der dumme Aubrey ist tot.” So wird’s kommen. Wer bis dahin noch lebt, kann ja überprüfen, ob ich heute Recht hatte.

Der dumme Aubrey “denkt” beim alternden Menschen übrigens an Oldtimer. Alte Autos, meint er, ließen sich prinzipiell ewig am Leben erhalten. Man müsse nur die Teile, die kaputt gehen, immer wieder erneuern. So gehe das beim Oldtimermenschen auch. Alte Zellen raus, neue Zellen rein – schon läuft der Senior wieder fein. Der dumme Aubrey: “Menschen, die sagen, dass Sterben zum Leben dazugehöre, sind ‘kleingeistige Trottel’.” – für die Unverschämtheit bekommt er von mir in 200 Jahren ein paar Maulschellen. Es pressiert ja nicht. – “Die würden so lediglich versuchen, mit dem Tod fertig zu werden.” – ach woher. Meinereiner hat kein Problem damit, daß eines Tages der Tod mit ihm fertigwerden wird. Der dumme Aubrey jedoch: “Alles Bullshit: ‘Das Altern und die damit einhergehende Gebrechlichkeit sollten wir nicht länger hinnehmen.'” – Leck mich mit “wir“, du dummer Aubrey. Du und ich, wir zwei sind so verschieden wie die Sonne und der Mond. Du bist der Mond. Wegen der Belichtung im Schädel. Und “wir” sind “wir zwei” schonmal überhaupt nicht. Daß du ein Problem damit hast, daß du du bist und nicht ich, ist dein Problem, nicht meines. – “Der Wissenschaftler fordert …” – Allmächt, was heute alles so als Wissenschaftler durchgeht? Da braucht man sich über nichts mehr zu wundern. – “… , das Altern grundsätzlich neu zu betrachten. Nicht als unumgänglichen Prozess, sondern als Krankheit. Und zwar als eine, die wir in Zukunft heilen können.” (…) ‘Aber Motoren kann man auswechseln. Das gleiche gilt für Menschen.’ Wer da mit irgendwelchem Moralgeschwätz ankomme, sei ein infantiler Dummkopf, sagt de Grey, um sich dann auf die Gegenargumente zu stürzen.”

Der Absturz

Ja, was soll ich noch groß darum herumreden? Der dumme Aubrey stürzte sich dann auf die Gegenargumente – und hat sich dabei das Genick gebrochen. Schon war Schluß mit Mondschein im Oberstübchen. Das ging schnell. Wenigstens hat er sich auf die Weise ungefähr 950 Jahre Fahrradhelmchen erspart. Jauchzet, frohlocket! Aber nun, weil’s gar so schön ist am Abend vor der Wiederauferstehung – der Sturz des dummen Aubrey in Zeitlupe: “Das Szenario einer drohenden Überbevölkerung lässt de Grey nicht gelten. Platz gebe es genug, nämlich 13 Milliarden Hektar. Selbst wenn sich Eintausendjährige in 900 Jahren fortpflanzen wollen würden. ‘Derzeit könnte jeder Mensch allein auf 1,6 Hektar Land leben’, sagt De Grey. ‘Bis der Platz ein Problem wird, muss eine Ewigkeit vergehen, und darum können sich dann ja wohl die Menschen in der Zukunft kümmern’.” – und außerdem: ” … was würde es gesellschaftlich und kulturell bedeuten, wenn Tausendjährige auf der Erde lebten? ‘Weiß ich doch nicht’, sagt De Grey. ‘Ich bin Biologe’.” – wahrscheinlich ist er sogar “die Wissenschaft“, der dumme Aubrey. Kennt man ja. Was bedeutet es “gesellschaftlich und kulturell” – das muß man unterscheiden heutzutage, weil Gesellschaft und Kultur offenbar nichts miteinander zu tun haben -, wenn lauter Verblödete und Depressive auf der Erde – wo sonst? – leben? Weiß ich doch nicht. Ich bin Buchstabendrechsler. Man nerve mich gefälligst nicht mit der Frage nach der Verantwortung für mein Tun.

Die “relativ klügste” Frage stellte die Alexandra Theis von “Vice” übrigens einfach so in den Raum, anstatt sie dem dummen Aubrey zu stellen, was für sich genommen – das muß man zugeben – ziemlich klug gewesen ist. “Ist das Leben nicht deshalb so schön, weil es endlich ist?”, will sie wissen. Na ja, es könnte schon deswegen schön sein. Man müsste halt mal jemanden von der ukrainischen oder der russischen Armee befragen. Oder ein paar hungrige Palästinenser, denen vorher schon ein paar Gliedmaßen amputiert wurden. Wahrscheinlich würden die sich ungern noch weitere 1000 Jahre bombardieren und erschießen lassen. Von daher könnten die das Leben vielleicht schon deswegen schön finden, weil es endlich ist. Dem dummen Aubrey und der etwas weniger dummen Alexandra Theis von “Vice” mit ihrem Scheiß deshalb eine fränkische Volksweisheit zu Ostern: “A bleds Gschmarri hosd schneller bonanner wäi fümbf Marg.” Besser als das traditionelle “ewige Leben” nach dem Tod kann es auf Erden nicht werden. Weil: Auf Erden siehst du deine verstorbenen Hunde in 1.000 Jahren nicht wieder. Im Himmel vielleicht schon. 1.000 Jahre “Vice”-Artikel und dumme Aubreys auf Erden? Wozu? – Na eben.