Unterstützung: Durchhalten, Sahra Wagenknecht!

Wir leben in merkwürdigen Zeiten. Es sind zwei Frauen, die in einem Meer von utilitaristischen Behauptungen, Bigotterie und logischen Inkonsistenzen realistische Standpunkte im Bezug auf den Wirtschaftskrieg gegen Russland vertreten: Die kluge Frau Dr. Alice Weidel einerseits und die kluge Frau Dr. Sahra Wagenknecht andererseits. Die „taz“ verfiel in Schnappatmung.

Ein kleines Schlaglicht auf den Zustand der deutschen „Qualitätsmedien“, die sowohl personell als auch finanziell so ausgestattet sind, daß sie sich Gewißheit über Sachverhalte verschaffen könnten, ehe sie Tatsachenbehauptungen verbreiten: Es geht um den ukrainischen Durchbruch bei Balakliya und einen enormen Geländegewinn, eine heroische Schlacht, wie beispielsweise „n-tv“ schreibt, um eine Schlacht, die „in die Geschichte eingehen“ wird. Der Geländegewinn der Ukrainer erfolgte an einem von Russen spärlich verteidigten Frontabschnitt. Die ukrainische Gegenoffensive ging praktisch durch wie die sprichwörtliche Machete durch die Buttercremetorte. Die wenigen russischen „Verteidiger“ machten sich angesichts der zahlenmäßigen Übermacht aus dem Staub anstatt Widerstand zu leisten – und letztlich ändert es nichts. Das zurückeroberte Land beträgt nur 2 Prozent der russischen Geländegewinne seit dem 24. Februar. Die werden mit 120.000 Quadratkilometern beziffert. In die Geschichte eingegangen sind schon ganz andere Schlachten. Die Schlacht im Hürtgenwald von Oktober ’44 bis Februar ´45 zum Beispiel, die in den amerikanischen Geschichtsbüchern noch heute als die verlustreichste Schlacht jemals beschrieben wird, als „Verdun in der Eifel”. Allein bei der Eroberung respektive der Verteidigung des Dörfchens „Schmidt“ ließen über 6.000 Amerikaner und über 3.000 Deutsche ihr Leben. Am Ausgang des Krieges ein Vierteljahr später änderte die Schlacht im Hürtgenwald nichts.

Pyrrhussiege und die übergeschnappte Westpresse

Unter einem „Pyrrhussieg“ versteht man eine gewonnene Schlacht, die der Sieger aufgrund seiner eigenen Verluste unter mehreren Gesichtspunkten nicht lange überlebt. Wenn man das Wort bei Google in Kombination mit „Ukraine“ als Suchphrase eingibt, erhält man Ergebnisse en masse. Das gilt auch für die Berichterstattung. Mit einem „Waffenstillstand“ geht es los am 1. März in der „Bild„: Ein „Pyrrhussieg für Putin”. 30. März: „Putin vor einem Pyrrhussieg”. 19. Mai: „Mariupol: Pyrrhussieg für Putin”. 27. Juni: „Russischer Pyrrhussieg in der Ostukraine”. Heute ist der 17. September und alle russischen „Pyrrhussiege“ in der Ukraine haben noch nicht dazu geführt, daß Russland die Obergrenze von 200.000 Mann, die für die russische Definition eines Krieges als „Spezielle Militärische Operation” gilt, aufgehoben hätte, um hernach von einem Krieg zu reden und die generelle Mobilmachung auszurufen. Mit jenem Durchbruch bei Balakliya, der angeblich in die Geschichte eingehen wird, haben sich die Ukrainer selbst einen Kessel gebaut, der ihnen wahrscheinlich zum endgültigen Verhängnis werden wird. Die siegreichen Truppen sind jetzt auf drei Seiten von Russen umgeben. Erfahrungsgemäß geht so etwas nicht lange gut.

Dennoch schnappt die Westpresse bald über vor Begeisterung. Von einer Kriegswende ist die Rede, von ukrainischen Helden, von der vollen Wiederherstellung ukrainischer Souveränität binnen der nächsten zwölf Monate, von einer ukrainischen Krim, von der Notwendigkeit, jetzt sofort Waffen zu liefern usw.usf.

Krieg gegen Russland bis zum letzten Ukrainer

Allmählich sollte dem Dümmsten auffallen, womit er es zu tun hat: Mit der medialen Unterstützung für einen Krieg, von dem der durchschnittliche Ukrainer nicht das Geringste hat. Er war schon vor dem Krieg mit einer der korruptesten und diebischsten Regierungen der Welt geschlagen. Es ist wohl tatsächlich so, daß der kollektive Westen seinen Krieg gegen Russland bis zum letzten Ukrainer führen will. Und das alles mit dem Gebrauch von inhaltsleeren Schlagwörtern wie „Demokratie”, „Freiheit”, „westliche Werte”, „Völkerrecht” – mit Fassadenbegriffen also, die den deutschen Medienkonsumenten dumm und bei der Stange halten sollen. Schließlich soll er sich opferbereit und schicksalsergeben zur gleichen Zeit den Untergang seines eigenen Landes als einer der führenden Wirtschaftsnationen der Welt mit anschauen und ihn erdulden. Und das, obwohl dieser Krieg mit ihm und seinem Land nicht das geringste zu tun haben müsste. Weder Russland noch die Ukraine sind Mitglieder der NATO respektive der EU. Gezündelt hatten in der Ukraine seit Jahren ausschließlich Amerikaner. Versagt hatten sowohl die EU als auch die NATO, die sich dieses amerikanische Gezündel vor der Haustür der EU seit Jahren hatten bieten lassen, anstatt den Amis klarzumachen, wann die Grenzen der Solidarität erreicht sind. Wir Europäer sind es, die ein großes Interesse an guten Beziehungen zu Russland haben müssen.

Das Sahnehäubchen auf dem apokalyptischen Medienspektakel in den Westmedien war dann die in den vergangenen Tagen in Windeseile kolportierte Meldung, die Ukrainer hätten in den zurückeroberten Gebieten Massengräber entdeckt mit den Leichen offensichtlich Hingerichteter, mit Stricken um den Hals und gefesselten Händen (Reuters). Heute kleinlaut: Es war eine Falschmeldung. Es ging um einen ganz normalen, großen Waldfriedhof mit hunderten von Kreuzen über den Gräbern. Keine Bitte um Verzeihung für diese Falschmeldung, keine Entschuldigung. Nichts.

Sahra Wagenknecht und die Pseudomoralisten

Natürlich prangert auch Sahra Wagenknecht den russischen Angriff auf die Ukraine als einen „Angriffskrieg“ an, als ob es jemals einen Krieg gegeben hätte, der nicht mit einem Angriff losgegangen wäre. Aber danach trifft sie schon die richtigen Feststellungen. Es ist nicht Aufgabe der deutschen Regierung, sich in einen Krieg einzumischen, wenn sie nicht muß. Sie hätte nicht gemußt. Es gab erstens keinerlei Bündnispflichten der Ukraine gegenüber und zweitens taugt auch das ganze Moralisieren nichts, mit dem der Blick darauf verstellt werden soll, daß eine deutsche Regierung zuvörderst Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und seinen Nutzen zu mehren hätte.

Gerade dieses Moralisieren entpuppt sich – als ob es das noch gebraucht hätte – als völlig verlogenes Gestammel, wenn man sein Ausbleiben nach dem kürzlich erfolgten aserbeidschanischen Angriff auf Armenien bedenkt. Ungeachtet der Frage, ob die Meldung stimmt oder nicht, möchte ich der Berichterstattung über das Massaker von Butscha aus dem Frühjahr einmal einen Tweet aus Armenien von vorgestern gegenüberstellen. Diesem Tweet zufolge sollen aserbeidschanische Soldaten dabei beobachtet worden sein, wie sie auf den Körpern ihrer armenischen Opfer herumhüpften, nachdem sie ihnen zuvor die Finger abgeschnitten und in den Mund gestopft hatten. Zudem sollen den Opfern die Augen aus dem Schädel gepult worden sein, um sie durch Kieselsteine zu ersetzen. Wäre das eine Meldung aus der Ukraine gewesen und Russen als Täter benannt worden – es hätte sich hierzulande niemand mehr dafür interessiert, ob die Meldung wahr ist oder nicht. Aus Aserbeidschan soll künftig aber ein Teil des Gases nach Deutschland geliefert werden, das wegen der Sanktionen gegen Russland von dort nicht mehr kommt. Das erklärt das ausbleibende Moralisieren deutscher Medien im Fall Aserbeidschan/Armenien ganz gut. Wahr ist wohl: Es gibt mit Blick auf den Krieg in der Ukraine keine deutsche Moral. Es gibt sie schlicht nicht. Die behauptete Moral ist ein Popanz zur Knechtung der Massen, die natürlich nicht „unmoralisch“ sein wollen und leider-leider ihren deutschen „Qualitätsmedien“ und ihrer deutschen US-Vasallenregierung noch immer hinterhertrotten wie die Schafsherde dem Schäfer zum Scheren. Dabei ginge es um ihre „Weidegründe”, ihr eigenes Land.

Ein dementiertes Strategiepapier

Vorgestern hatte ich bei „jouwatch“ von einem Strategiepapier der Rand Corporation berichtet, das am 25. Januar 2022 – also vier Wochen vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine – fertiggestellt wurde und an das Weiße Haus, das US-Außenministerium, die CIA, die NSA und das Hauptquartier der US-Demokraten ging. Es war am 13. September von einem Mitarbeiter der Rand Corporation geleakt worden. In diesem Strategiepapier aus dem Januar ’22 ging es darum, wie sowohl Russland als auch Deutschland in den seit 2014 laufenden Ukrainekrieg mit hineingezogen werden könnten, um Russland zu Energiesanktionen gegen Deutschland als Erwiderung auf westliche Sanktionen gegen Russland zu zwingen. In dem fraglichen Strategiepapier ging es wortwörtlich darum, Deutschland und die EU zu schwächen, um Amerika zu stärken. Kernmotiv war die Frage, wie sich Amerika einen europäischen Konkurrenten auf den Weltmärkten vom Hals schaffen kann, der wegen seines Zugangs zu billiger russischer Energie einen Wettbewerbsvorteil hat. Inzwischen gibt es ein Dementi der Rand Corporation. Das geleakte Strategiepapier sei ein Fake gewesen, heißt es von dort. Dieses Dementi muß man zur Kenntnis nehmen. Glauben muß man es noch lange nicht. Wenn meinereiner die Rand Corporation wäre und ein solches, als Verschlußsache bezeichnetes Strategiepapier verfasst hätte, das neun Monate später geleakt worden wäre, dann würde ich meine Urheberschaft wahrscheinlich ebenfalls bestreiten. Schließlich wäre es geeignet, das herrschende Narrativ über die Gründe einer westlichen Einmischung im Ukrainekrieg bis auf seine Grundfesten zu erschüttern und letzte Zweifel gar auszuräumen, sollten noch welche bestanden haben.

Die geopolitischen Betrachtungen der sog. „Falken“ in den USA mit Blick auf Russland, die seit der Mitte der Neunziger Jahre angestellt worden waren, blieben aber auch ohne das Strategiepapier der Rand Corporation bestehen. Zbigniew Brzezinski hatte die Forderung nach einer Dreiteilung Russlands in einen europäischen, einen sibirischen und einen asiatischen Teil im Jahr 1997 bereits als geostrategisches Ziel der „einzig verbliebenen Supermacht“ ausgegeben, die USA hatten in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder an den Rändern der vormaligen Sowjetunion gezündelt (Georgien, Kaukasuskrieg, zuletzt Kasachstan), George Friedman, Chef des 1996 gegründeten Think-Tanks „Stratfor“ mit Sitz in Austin/Texas hatte beim Chicagoer „Council On Foreign Relations“ im Jahr 2015 unverblümt die geogpolitische Doktrin der USA ausgebreitet, die Herren Krugman, Wolfowitz, der Kagan-Clan mit Victoria „F*ck the EU!” Nuland, Graham und McCain schlugen in dieselbe Kerbe. Friedmans „Stratfor“ gilt in den USA dreißig Jahre nach seiner Gründung als die inoffizielle CIA.

Fragwürdige Gründe für westliches „Engagement“ in der Ukraine

Alles in allem: Wer als Begründung für das westliche „Engagement“ im Ukrainekrieg die Behauptung akzeptiert, es gehe dort darum, ein expansionistisches Russland an seinem Tun zu hindern, hat die Geschichte der vergangenen dreißig Jahre nicht zur Kenntnis genommen. Der Entschluß des (demnächst ehemaligen) Welthegemons USA, die Vorteile aus der Tatsache zu nutzen, die einzig verbliebene Supermacht zu sein, fiel Mitte der Neunziger Jahre, zu einer Zeit, in der Russland ökonomisch derartig geschwächt gewesen ist und derartig mit inneren Problemen zu kämpfen hatte, daß die Behauptung, das Land habe eine expansionistische Gefahr dargestellt, einfach nur grotesk ist. Dennoch war das die vorgeschobene Begründung für die damals begonnene NATO-Osterweiterung. Expansionistisch agierten bis zum Februar 2022 ganz alleine die USA und ihre Vasallen in Westeuropa. Aber „Schutz vor“ im weitesten Sinne ist auch in anderen Zusammenhängen eine gern genommene Pseudobegründung, mit der ganz andere Absichten bemäntelt werden. Wer könnte schon etwas gegen „Schutz & Sicherheit“ haben, ohne sich selbst ins Aus zu schießen? – Na eben.

Interessant ist die Kommentierung von Sahra Wagenknechts Einlassungen zum Wahnsinn der deutschen Sanktionspolitik in der „taz“. Diese Kommentierung illustriert stellvertretend für die deutsche „Qualitätsmedien“-Branche bestens die ganze Verschlagenheit, die Niedertracht, die Selbstgerechtigkeit und die Lügenhaftigkeit, die zur Anwendung kommen, um den deutschen Michel in Sachen Krieg & Sanktion bei der Stange zu halten, auf daß er die Zerstörung seiner eigenen Zukunft im relativen Wohlstand widerstandslos hinnehme.

Verstörte „taz”-ler

„Verstörende Rede im Bundestag“ heißt es in der „taz“ über Wagenknechts Auftritt im Plenarsaal. Als ob die Verstörung von „taz”-Redakteuren der Maßstab für irgendetwas zu sein hätte. Die sind von der Realität schwer verstört seit jeher. Mit „Rechte entzückt über Wagenknecht“ geht es dann in der Schlagzeile weiter. Anständigerweiie hätte es dann ungefähr so weitergehen müssen: „Wenn schon unsere Sahra mit ihrem in der Vergangenheit als unbestechlich unter Beweis gestellten Urteilsvermögen Beifall von den Rechten bekommt, dann scheinen die Rechten wohl rechtgehabt zu haben in Sachen Russlandsanktionen. Unsere Sahra irrt sich schließlich nicht. Sie ist ja unsere, mindestens aber ‚eine von uns‘. Die kann richtig denken – und zwar prinzipiell”. – Schluß! Aus! Sahra Wagenknecht kann nur dann „prinzipiell richtig denken„, wenn es den „taz”-lern gefällt. Wenn nicht, dann eben nicht. „Sahra Wagenknecht wirft Deutschland einen Wirtschaftskrieg gegen Russland vor. Die Linksfraktion klatscht gemeinsam mit der AfD„. – Aha, da also liegt der rote Hase im Pfeffer. Man sagt gefälligst nichts, für das man Beifall von der AfD bekommt, ganz egal, ob das Gesagte richtig wäre oder nicht. Das wäre direkter gegangen für die „taz“, vorschlagsweise zum Beispiel so: „Wir sind total verbohrt und stinken vor Demokratiefeindlichkeit, obwohl die Demokratie in der Ukraine für uns verteidigt wird. Wird sie nämlich, jawoll-ja!„. Stattdessen heißt es weiter in der „taz“: „Doch etwa zur Hälfte ihrer Rede wechselte Wagenknecht über zu ihrem Lieblingsthema: ‚Das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen‘, giftete sie in Richtung Regierungsbank – zur Freude der heftig applaudierenden AfD. Wenn Deutschland ein Industrieland bleiben wolle, dann brauche es russische Rohstoffe und auf absehbare Zeit auch noch russische Energie. ‚Und deshalb Schluss mit den fatalen Wirtschaftssanktionen!‘, forderte sie. ‚Verhandeln wir in Russland mit Russland über eine Wiederaufnahme der Gaslieferungen!‘„. – Perfekt! So ist das.

Der MDR berichtete gestern von einem Rentnerpaar aus Thüringen, das ein Schreiben seines Gasversorgers erhalten hatte. Ihre monatliche Abschlagszahlung soll von 181 Euro auf 2.260 Euro erhöht werden, was einer Verzwölffachung (!) entspricht und für die alten Leute fernab jeder Realisierbarkeit liegt. Tatsächlich: Deutschland ist schwer von russischen Energielieferungen abhängig. Eine Debatte darüber, wessen „Schuld“ das ist, ist eine ganz andere Debatte. An der Abhängigkeit von russischer Energie ändert die Schuldfrage gar nichts. Außerdem wäre es in jedem Fall eine Frage nach der Schuld von Politikern, nicht eine nach der von armen Rentnern aus Thüringen. Allein deshalb war Wagenknechts Forderung nach einer sofortigen Beendigung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland mehr als berechtigt.

Schadenabwendung und Nutzenmehrung durch die Unsäglichen?

Die deutsche Regierung ist schließlich angetreten, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und seinen Nutzen zu mehren. Auch hier: Daß sie das als US-Büttel nur dann kann, wenn es ihnen die US-Regierung erlaubt, ist ebenfalls eine andere Debatte. Und ob sie es unabhängig von den USA angesichts des versammelten, fachlich ungeeigneten Dilettantentums auf der Regierungsbank könnten, ist ebenfalls eine völlig andere Frage. Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und seinen Nutzen zu mehren hatten die Unsäglichen auf jeden Fall auch so geschworen. Und jetzt tun sie das nicht, sondern das exakte Gegenteil davon. Sie fügen dem deutschen Volk schwersten Schaden zu und vernichten seinen Nutzen regelrecht. Das geht nicht. Nicht und nicht und nicht geht das. Auf gar keinen Fall.

Weiter in der „taz“: „Die ‚oberste Kremllobbyistin‘ in dieser Debatte reden zu lassen, sei eine ‚dumme Idee‘ gewesen, attestierte der unmittelbar nach Wagenknecht ans Pult getretene Grüne Felix Banaszak der Linksfraktion. Seine Fraktionskollegin Claudia Müller sprach Linksfraktionschef Dietmar Bartsch direkt an: ‚Dass du die einzige Redezeit eurer Fraktion hergegeben hast für eine Täter-Opfer-Umkehr, für populistische und falsche Argumente‘, das sei auch der Linksfraktion ’nicht würdig‘. Wagenknecht habe einem Kriegsverbrecher das Wort geredet.“ – Und da haben wir das ganze deutsche Drama konzentriert: In diesem – man muß es leider so sagen – total verkommenen Shithole namens Deutsche Demokratische Bundesrepublik – zählt längst nicht mehr, was jemand sagt, sondern wer es sagt. Und als „Lordsiegelbewahrer der tadellosen Redeberechtigung“ begreift sich ausgerechnet die totalitärste politische Heimsuchung seit dem ollen Adolf: Die Grünen.

„Hau wech den Scheiß“

Wenn es aus den Geschehnissen des vergangenen Dreivierteljahres endlich einen heilsamen Rückschluß zu ziehen gibt, dann den: Das doktrinäre, antidemokratische und stocktotalitäre Pack muß weg. Dringender als alles andere: Es muß weg. Ganz weg. Ein für alle mal weg. So weit weg, daß sogar Voyager 1 noch Jahrzehnte braucht, um es wiederzufinden. Und wer es von diesem Pack nicht schafft, hierzulande rechtzeitig die Kurve zu kratzen, der muß unter sämtlichen Gesichtspunkten derartig zur Rechenschaft gezogen werden, daß er um Gnade winselt. Diese Grünen sind das entzündete und eitrige Furunkel am Arsch der deutschen Nachkriegs-Parteiengeschichte. Eine Ansammlung von wortbrüchigen Opportunisten, rückgratlos, verlogen, degoutant, hinterhältig und verschlagen, totalitär bis ins Mark, ungebildet und eingebildet, unterqualifiziert und arrogant, eine Ansammlung von gräßlichen Meinerleins & Finderleins, die mit der Realität permanent auf Kriegsfuß stehen, dabei ein ganzes Volk vor die Hunde gehen lassen würden, und nur, um hochnäsig zu behaupten, es ginge ihnen um „Werte“ und „Moral”.

Dabei ist es so: Bevor ein Grüner das Wort „Moral“ in den Mund nimmt, müsste er sich denselben erst einmal mit Seife auswaschen. Die Grünen sind zur Geißel des deutschen Volks geworden. Absolut unpackbar. Obwohl meinereiner aus sehr grundsätzlichen Erwägungen heraus beileibe kein Linker ist: Bravo, Sahra Wagenknecht! Bravo, Oskar Lafontaine! Laßt uns mit dieser einen Forderung zusammen auf die Straße gehen: Sofortiges Ende der Sanktionen gegen Russland!