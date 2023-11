Vom Staatenbund zum Bundesstaat: Ein Hindernislauf mit vielen Tücken

Als am 25. März 1957 mit dem Vertrag von Rom die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) aus der Taufe gehoben wurde, stellte dies den Gründungsakt einen klassischen Staatenbundes dar, fokussiert auf den Bereich der Wirtschaft. Primäres Ziel war die Schaffung eines gemeinsamen Marktes durch Abbau von Handelshemmnissen und wirtschaftlicher Integration. Zudem sollte diese Integration einen Beitrag zur Friedenssicherung in Europa leisten. Dieser damals gegründete Staatenbund war für sich gesehen ein absoluter Erfolg; das von den Beneluxstaaten, Deutschland, Frankreich und Italien gegründete Projekt weckte bei weiteren europäischen Staaten früh Begehrlichkeiten, ihm beizutreten. Insbesondere das Königreich Großbritannien drängte auf Mitgliedschaft, stieß jedoch bei Frankreich unter General de Gaulle auf vehemente Ablehnung. So dauerte es bis zum 1. Januar 1973, bis Großbritannien zusammen mit Irland und Dänemark der EWG beitreten konnten.

Bald machte die EWG erste Schritte in Richtung einer erweiterten europäischen Integration; es war der Start eines langen, beschwerlichen Weges vom Staatenbund hin zum Fernziel eines – wie auch immer gearteten – Bundesstaates. Die erste große Etappe war das Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht am 1. November 1993 Dieser Vertrag führte weitreichende Änderungen in der zur Europäischen Gemeinschaft (EG) gewordenen Organisation ein. Neben der Umbenennung stellte der Vertrag auch die Grundlage für die Einführung des Euros als gemeinsame Währung und die Entwicklung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik dar. Der Begriff “Europäische Gemeinschaft” wurde wieder 16 Jahre später durch den Vertrag von Lissabon 2009 ersetzt, der den Vertrag über die faktisch seit 1993 als solche existierende Europäische Union und damit den Vertrag über deren Arbeitsweise einführte.

Konsolidierung statt Expansion wäre spätestens 1993 Gebot der Stunde gewesen

Genau an dieser Stelle wäre es vermutlich sinnvoll gewesen, das Erreichte zu konsolidieren und eine gemeinsame Integration und Identität der EU-Bürger zu finden, statt wilde Erweiterungsrunden durchzusetzen. Man hätte besser einen Zwischenstopp einzulegen und etwas über den Tellerrand schauen sollen: Denn es gab und gibt weltweit eine ganze Reihe gescheiterter Nationen, die den Weg eines Zusammenschlusses mit anderen eingeschlagen haben. Daneben gibt es auch einige, die mitten in der Transformation stehen und sie nicht abschließen können. Mit Beendigung des ersten Weltkrieges wurde der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn zerschlagen. Die Balkanländer schlossen sich zur Republik Jugoslawien zusammen, aus Tschechien und der Slowakei entstand die Republik Tschechoslowakei. Beide „Projekte“ lebten nur so lange, wie Autokraten in Form des Kommunismus in der Tschechoslowakei und von Josip Broz Tito in Jugoslawien an der Macht waren.

Als Beispiel für eine durch Zusammenschluss notwendige, Generationen an Zeit erfordernde Transformation, die absehbar, wenn überhaupt, nur schwer abzuschließen sein wird, mag das Königreich Belgien. Die permanente Konfrontation von Wallonen, Flamen und der Hauptstadt Brüssel hatte zur Folge, dass im Jahre 2020/2021 Belgien während 652 Tagen ohne funktionierende Regierung existierte. Aber auch die wenigen, größtenteils gelungenen, Transformationen hatten es in sich. Als Beispiel sind hier die USA und die Schweiz anzuführen. Auch diese beiden Transformationen sind jedoch unterschiedlich zu beurteilen.

Der Blick auf Amerika

Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden offiziell am 4. Juli 1776 gegründet, als die 13 britischen Kolonien in Nordamerika ihre Unabhängigkeit von Großbritannien erklärten. Die Unabhängigkeitserklärung war das Ergebnis eines langen Konfliktes zwischen den Kolonisten und der britischen Krone, den man gemeinhin als die „Amerikanische Revolution“ kennt. Die neue Nation verabschiedete 1787 eine Verfassung, die einen föderalen Staat mit einer repräsentativen Demokratie schuf. Nach dem Mexikanisch-Amerikanischen Krieg 1848 waren die USA in ihrer heutigen Ausdehnung, ohne Hawaii und Alaska – territorial vollständig. Trotz damals modernster Verfassung hatte die Transformation vom lockeren Staatenbund zum Bundesstaat noch nicht stattgefunden. Im Rahmen dieser „Geburtswehen“ ist der äußerst blutige amerikanische Sezessionskrieg (Bürgerkrieg) von 1861 bis 1865 zu sehen. Erst mit der Kapitulation der Konföderierten (Südstaaten) am 9. April 1865 in Appomatox wurde der Weg frei gemacht, um diese Transformation in Angriff zu nehmen.

Und heute? Wo befinden sich die USA rund 240 Jahre nach Verabschiedung der Verfassung? Sicherlich wurde einiges erreicht. Jedoch muss man bei rationaler Betrachtung feststellen, dass die Transformation immer noch nicht abgeschlossen ist. Die gesellschaftlichen und sozialen Verwerfungen sind unübersehbar und belasten dieses Land schwer. Dabei waren die Voraussetzungen für diese Transformation denkbar günstig. Die Bevölkerung dieses Landes wurde ja praktisch ausgetauscht. Die neue Bevölkerung kam aus aller Herren Länder. Rücksichten auf jahrhundertalte Traditionen und Gefühle brachte nicht genommen zu werden.

Auch in der Schweiz anspruchsvollen Prozess

Die Transformation vom Staatenbund zum Bundesstaat war auch in der Schweiz kein Honigschlecken. Seit 1291 war die Schweiz ein lockerer Bund föderaler Staaten, in der Schweiz Stände genannt, die sich wiederum heutige Stände als Vogteien analog den Kolonien der Kolonialmächte hielt. Mit der napoleonischen Besetzung erfolgte die zwangsweise Konstruktion der helvetischen Republik, die sich bis zum Wiener Kongress hielt. Die darauffolgende Restauration des früheren Regimes war jedoch auf Dauer nicht mehr durchsetzbar. Das Land spaltete sich in einen katholisch-konservativen Teil und einen progressiv-reformierten Teil. Schließlich erfolgte auch hier ein Waffengang, welcher mit der Niederlage der katholisch-konservativen Partei im Sonderbundskrieg 1845 endete.

Diese progressiven Kräfte erarbeiteten sich bis 1848 eine Verfassung, die schwergewichtig auf der Verfassung der Vereinigten Staaten basierte – jedoch mit etlichen Unterschieden, die in den darauffolgenden Jahren noch ausgebaut wurden. Von Beginn weg wurde das Volksrecht des fakultativen und obligatorischen Referendums eingeführt. Das bedeutet, dass bestimmte Gesetze zwingend dem Volk vorgelegt werden müssen. Weniger wichtige Gesetze unterliegen dem fakultativen Referendum. Dies wiederum bedeutet, dass die Bürger verlangen können, dass auch diese Gesetze dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden müssen.

Die Bevölkerung mitnehmen

Zudem sah die neue Verfassung eine fein kalibrierte Verteilung der Macht vor. So wird ein Gesetz nur rechtsgültig, wenn sowohl Volk und Stände ihm zustimmen. Dadurch wird verhindert, dass die urbanen Zentren die Land- und Bergbevölkerung zu dominieren vermag. Ähnliche Mechanismen gibt es auch bezüglich der vier Landessprachen und der Religionen. Als absoluter Meilenstein gilt das Jahr 1891. In diesem Jahr wurde dem Volk das Initiativrecht zugestanden, Gesetze direkt an Regierung und Parlament vorbei, in der Bundesverfassung zu verankern.

Diese progressiven Maßnahmen waren notwendig, um die traditionsbewusste Bevölkerung, die sich sehr stark heimatverbunden fühlt, dazu zu bewegen, sich für das neue System zu engagieren. Insbesondere die Volksrechte zwingen heute die gewählten Abgeordneten oder Funktionsträger dazu, sich mit dem Wähler zu befassen. Sätze wie „Egal was meine Wähler denken“, kämen somit in der Schweiz einem politischen Suizid gleich. Jedoch sind es genau diese Volksrechte, die heute verhindern, dass sich die Schweiz mit der EU assoziiert respektive den Abschluss von Verträgen verhindert, sofern Rechte abgegeben werden müssen.

Der Bürger spürt: Nach Brüssel geht die Negativauslese

Bezogen auf die EU kann festgehalten werden, dass der anfängliche EWG noch als eine absolute Glanztat bezeichnet werden konnte. Dieser Staatenbund war sinnvoll, vernünftig und für das Prosperieren notwendig. Die Weiterentwicklung hingegen muss zurzeit – zumindest von außen betrachtet – als weitestgehend selbstblockiert bis gescheitert bezeichnet werden. Um ein derartiges Projekt stemmen zu können, müssen die Bürger mitgenommen werden. Ob dies irgendwann gelingen wird oder überhaupt noch geschehen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt mehr als fraglich. Die Identifikation mit Europa ist auf einem Tiefpunkt. Eine aufgeblähte Bürokratie in Brüssel, ein weitestgehend impotentes Parlament und das Gefühl, eine Geldvernichtungsmaschine implementiert zu haben, sind schwergewichtige Gründe für den grassierenden Unmut. Der Euro führte leider ebenfalls nicht zu mehr Vertrauen in die Gemeinschaft – weil er künstlich, gegen die ursprünglichen Sicherheitsarchitektur, vor allem zu Lasten Deutschlands am Leben gehalten wird.

Zudem nimmt der Bürger sehr genau wahr, wer da nach Brüssel und Straßburg geschickt wird. Er stellt fest, dass vor allem gescheitere Minister und Ministerpräsidenten, überzählige Politiker, für die in den nationalen Regierungen kein Posten mehr gefunden werden konnte, Lobbyisten und “Versorgungsfälle” nach Europa abgeschoben werden. Wenn es der EU jedoch Ernst wäre mit der Transformation vom Staatenbund zu Bundesstaat, müssten doch die intelligentesten und produktivsten Köpfe dorthin geschickt werden – und nicht die dritte oder vierte Reihe der Hinterbänkler, die in ihren Herkunftsstaaten gefloppt sind.

Fliehkräfte vergrößern

Gleichzeitig ist jedoch mit zunehmender Dauer ihres Bestehens festzustellen, dass die EU für die nationalen Regierungen als perfektes Feigenblatt dient. Tauchen in Ländern Probleme auf, die der Lösung bedürfen, lautet der Standardsatz, dass sie “auf europäischer Ebene” zusammen mit den “Partnern” angepackt werden müssten; selbstverständlich wohlwissend, dass dies wenn, dann irgendwann am St. Nimmerleinstag und möglicherweise geschehen wird.

Was jedenfalls die Zukunft betrifft, so ist weit und breit nichts zu sehen, was als positiv zu betrachten wäre. Im Gegenteil: Werden nun noch die zusätzlichen Staaten des Westbalkans, die Ukraine und so weiter in die EU aufgenommen, werden ihre inneren Antagonismen und Fliehkräfte nochmals vergrößert, wächst das Trennende noch mehr über das Einende. Da wäre die Rückkehr zur guten alten EWG in jedem Fall die bessere Wahl.