Von Afrikanern, Dienstwaffen und Polizisten und Hunden

Ostern ist vorbei und es ist immer noch Krieg in der Ukraine. Im Gazastreifen herrscht immer noch das Chaos. Die Welt wird langsam verrückt. Gilt auch für den deutschen Fußball. Ich dachte erst, es sei ein Aprilscherz, aber jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher: Der DFB verbietet die Rücken-Nummer 4 – weil sie einem Symbol der Nazi-Diktatur ähnelt. Langsam drehen hier wohl alle durch. Wenn das so ist, sollte ich vielleicht die 88 von meinem Autokennzeichen entfernen lassen? Nicht wegen 8. Buchstabe des Alphabets, “H“, und der Vermutung “HH“, sondern weil 88 nämlich 2 mal 44 ist! Sozusagen ein halber Hitler. HaHa!

Was war sonst noch? In Nienburg gab es ein Messerereignis mit “einem Mann”. Der ist jetzt tot. Leider wurde auch eine Polizistin angeschossen und ein Polizeihund verletzt. Der zuständige Online-Redakteur des “Spiegel” berichtete präzise – mit zwei Stunden Verzögerung. Er sprach, na was wohl, von “einem Mann”. Hätte er sauber recherchiert, wäre ihm die Zusatzinformation nicht entgangen, dass der Täter nicht nur ein Mann, sondern ein polizeibekannter afrikanischer Mann war (wohl aus Namibia und nicht, wie zunächst vermutet, aus Gambia – obwohl auch diese Information vom “Spiegel” vorenthalten wurde).

Training an der Waffe suboptimal

Den Journalisten von “Focus” und “Bild” war dieses kleine Detail übrigens nicht entgangen; dem “Nachrichtenmagazin” (früherer Eigenanspruch: “Schreiben, was ist“) erstaunlicherweise schon. Seltsam! Die Beamtin wurde übrigens einer Dienstwaffe getroffen, der Hund vermutlich auch. Ob es ihre eigene oder die eines Kollegen war, ist nicht bekannt. So oder so: Das Training an der Waffe scheint mir bei unseren Polizisten suboptimal und wäre wohl verbesserungswürdig. Denn: Wenn jedesmal ein Beamter ins Krankenhaus muss, weil wieder mal ein Psychopath eine Krise hat, gibts bald keine Polizisten mehr. Geschweige denn ausgebildete Hunde.

Wie sagte einst so so eine rote Rübennase sinngemäß: “Die Bedingungen des Zusammenleben bei uns müssen täglich neu verhandelt werden!” Ich sage: Bullshit.