Wunschziel Dänemark: Verzweiflung über den Niedergang ihrer Heimat treibt immer mehr Deutsche ins Ausland

Die Ampel treibt nicht nur massenhaft Unternehmen aus dem Land, die sich die explodierenden Energiekosten und die Bürokratie nicht mehr leisten können, sondern auch zunehmend ganz “normale” Bürger, die die Realität im „besten Deutschland aller Zeiten“ einfach nicht mehr ertragen können. Allein 2022 verließen 268.167 Deutsche ihr Heimatland. Dänemark entwickelt sich dabei zu einem der beliebtesten Auswanderungsländer. In den süddänischen Kommunen Sonderburg, Apenrade, Tondern und Hadersleben lebten Anfang 2020 4.670 Menschen mit deutschem Pass. Vier Jahre später waren es bereits rund 8.200. In den Städten begrüßt man diesen Bevölkerungszuwachs. Weil man zu weit weg von den großen Städten liege, sei es schwer, junge Leute oder Familien nach Sonderburg zu bekommen, erklärte Bürgermeister Erik Lauritzen. Deshalb sei die Einwohnerzahl jahrelang gesunken, steige seit 2023 aber wieder an.

Es sei inzwischen einfacher, Menschen aus Deutschland für die Region zu gewinnen als aus Kopenhagen, sagte Tatjana Rode, die Zuzugskoordinatorin von Sonderburg. Für die Gemeinde sei es wichtig, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden, aber auch Familien mit Kindern, weil die Bevölkerung immer älter werde. Ähnlich äußerte man sich in Apenrade. Das Teknologisk Institut untersuchte die Gründe des starken Zuzugs aus Deutschland im Auftrag der Gemeinden Apenrade und Sonderburg. 69 Prozent gaben den Wunsch nach einem besseren Lebensumfeld als Grund an.

Masseneinwanderung als Hauptgrund für Massenauswanderung

65 Prozent hatten den Wunsch, in einem anderen Land zu leben. 46 Prozent gaben Unzufriedenheit mit der politischen Führung an – dies gilt vor allem für Zuwanderer aus den letzten beiden Jahren. 61 Prozent nannten den Umgang mit der Corona-Pandemie und Migrationsfragen. Unzufriedenheit mit dem Schulsystem spielt ebenfalls eine Rolle. Viele Deutsche nutzen die in Dänemark erlaubte Möglichkeit, ihre Kinder selbst zu Hause zu unterrichten. In Sonderburg ist die Hälfte der deutschen Zuwanderer im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren, 65 Prozent haben eine Berufsausbildung oder einen Universitätsabschluss.

Diese Zahlen zeigen, dass die Verzweiflung über den Corona-Terror, die Massenmigration und ihre katastrophalen Folgen, die politische Polarisierung, das dysfunktionale Bildungssystem und die inkompetente Regierung unter der Ampel ein Ausmaß erreicht haben, das immer mehr Deutsche den Schritt zur Auswanderung wagen lässt. Eine Umfrage des MDR in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit 22.000 Antworten ergab, dass zwei Drittel, „sehr unzufrieden“ mit der Arbeit der Bundesregierung und weitere 20 Prozent „eher“ unzufrieden sind. Dabei steht die Massenzuwanderung als Begründung ganz oben. Immer mehr Menschen kommen zu dem Schluss, dass das Land durch die Regierung ruiniert wird, keine Hoffnung mehr auf Besserung haben und lieber flüchten, als dem weiterhin zuzusehen.