Vor Bundesrat-Abstimmung zum IfSG: Experten fordern finales Ende der Corona-Ära

Da die Politik, anders als fast überall sonst, keine Anstalten macht, das permanente Wachsamkeitsprinzip und den Notstand auf Abruf auch im dritten Winter in Folge endlich aufzugeben und die „Pandemie“ endlich final für überwunden zu erklären, wagen sich nun immer mehr Fachleute und involvierte Berufsgruppen aus der Deckung – und wollen die noch ausstehende Abnickung des vom Bundestag bereits beschlossenen neuen Infektionsschutzgesetz (IfSG) durch den Bundesrat verhindern, um doch noch der Vernunft über dem Lauterbach-Buschmann’schen Wahnsinn zum Sieg zu verhelfen: Vor der Abstimmung des Bundesrats über das IfSG fordern Immunologen, Krankenhaushygieniker, Ärzte und Epidemiologen einen „Strategiewechsel im Pandemiemanagement”. In einem offenen Brief, über den die „Welt“ berichtet, verweisen sie darauf, es herrsche bereits eine „breite Immunität in der Bevölkerung”, weshalb es künftig nur noch wichtig sei, sich auf den Schutz der wirklich Vulnerablen zu konzentrieren.

Die Experten fordern, so „dts“, die Abschaffung von anlasslosen Routinetestungen und Maskenpflicht in Schulen, und wollen außerdem die Impfpflicht für Bedienstete im Gesundheitswesen aufgehoben sehen. Vor allem aber sollten endlich die einseitige Berichterstattung und anhaltende Angst- und Dauerpropaganda wegen faktisch nicht mehr vorhandenen „Omikron-Toten” oder Sterberisiken gekippt werden; bei den Experten klingt das freilich etwas diplomatischer: Sie schreiben davon, die „Kommunikation des Strategiewechsels” müsse der „sich ändernden Pandemiesituation angepasst” werden. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem der Charité-Immunologe Andreas Radbruch, der Epidemiologe Klaus Stöhr und Peter Walger aus dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH).

Vernichtende Kritik an Lauterbach

Die Experten verweisen auf andere Länder, die bereits erfolgreich umgeschwenkt seien: Vor allem Großbritannien, Dänemark, die Niederlande und die Schweiz hätten angesichts der Immunitätslage und der“stattgehabten massenhaften natürlichen Infektionen durch die hochinfektiösen aber nur wenig schwere Erkrankungen verursachenden Omikron-Varianten” das Ende der Pandemie erklärt, heißt es in dem offenen Brief. Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach bekommt abermals ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt: Die aktuelle ministerielle Kommunikation zum Pandemiemanagement sei nicht nur „erratisch, sprunghaft und Angst erzeugend„, sondern sie führe auch dazu, dass „irrationale Infektionsängste, Depressionen und inadäquate soziale Rückzugstendenzen fortbestehen„. Damit würde eine „oppositionelle Grundstimmung” in Teilen der Bevölkerung mit „zum Teil aggressiver Ablehnung jeglichen staatlichen Infektionsschutzes und eine Zunahme von Impfgegnerschaft” geschürt.

Vor allem Krankenhaushygieniker Walger bringt es auf den Punkt: Das „Festhängen in der Anfangsphase der Pandemie” seit längst nicht mehr zeitgemäß. Denn ein großer Teil der Bevölkerung brauch keine Angst mehr vor der Infektion zu haben – und dies müsse kommuniziert werden. Es ist die vornehme Umschreibung dessen, was kritische Beobachter seit mindestens zwei Jahren in den Wind sprachen, seit nämlich klar war, dass die horrenden Eröffnungsprognosen bei Ausbruch der „Pandemie“ allesamt nicht eintreten würden: Corona war der größte Fehlalarm aller Zeiten.