Während die “Nie-wieder”-Heuchler gegen rechts demonstrieren: Jüdischer Student von Muslim krankenhausreif geprügelt

Im Fieberwahn, “gegen Nazis” so gratismutigen “Widerstand” zu leisten, geht das offizielle Deutschland der “Vielen” – vulgo: eine Minderheit linker bis linksextremer Unverbesserlicher, aufgewiegelt von der Ampel-Regierung und ihren Medien gegen die Opposition – auf die Straßen und berauscht sich an der vermessenen, absurden Vorstellung, in einer Zeitschleife quasi ein “1933 reloaded” zu durchleben, wobei diesmal die vermeintlich “richtige” Haltung gezeigt wird. Kleiner Schönheitsfehler: Nichts davon hat eine reale Grundlage. Es sind auch nirgendwo im Land all die “Nazis” identifizierbar, gegen die hier mobilgemacht wird. Weder marschieren in deutschen Städten Braunhemden auf, fahren SA-Rollkommandos durch die Straßen und verwüsten Geschäfte, nirgendwo werden Schwule, Queere und Ausländer “gejagt” oder Linke von Rechten verprügelt (sehr wohl aber umgekehrt!), noch müssen sich dunkelhäutige Mitbürger vor Glatzen mit Springerstiefeln fürchten. Wie singt Andreas Bourani so treffend? “Das ist alles nur in meinem Kopf.” Der rechtsextreme Feind wohnt ausschließlich mietfrei in den verrammelten Schädeln der Gutmenschenkamarilla, die mit ihren Aufmärschen selbst für die einzige echte Parallele zu 1933 sorgt: Einen aufbrausenden geifernden Volkszorn nämlich auch heute wieder gegen den jeweils von Staatspropaganda definierten Feind. Und der heißt heute nicht mehr Kommunismus oder jüdische Weltverschwörung – sondern AfD und “rechte Machtergreifung“.

Das ist aber nicht alles; die Verlogenheit der “zivilgesellschaftlichen” Meute macht ihre Mitläufer vorsätzlich blind für alles, was in diesem Land tatsächlich entsetzlich schief läuft, was in ihrer Wahrnehmung aber entweder schlicht nicht existiert oder nicht sein kann, weil es nicht sein darf. So etwa die Tatsache, dass jüdisches Leben in Deutschland fürwahr wieder erstmals seit 1945 in ernster Gefahr ist – aber eben nicht durch einen herbeiphantasierten “Rechtsextremismus” (der in einem Musterbeispiel psychologischer Übertragung in der einzigen bürgerlich-konservativen Opposition ausgemacht wird) – sondern von just der Multikulti-Bereicherungsszene der linken Hauptschutzklientel: den Muslimen in Deutschland. Es handelt sich dabei übrigens um ein direktes Resultat des Migrationswahnsinns, der seit über acht Jahren alle Maßstäbe sprengt und Millionen fanatischer islamischer Antisemiten ins Land gespült hat. Die durch diese erzeugte Bedrohungslage für jüdischen Leben ergänzt sich gut mit dem ausgeprägten Antisemitismus und traditionellen Israelhass derselben Linken, die jetzt so leidenschaftlich „gegen Rechts“ auf die Straße gehen.

Enkel von 1972er Münchner Olympia-Terroropfer zusammengeschlagen

So entsteht die schizophrene Situation, dass Juden um ihr Leben fürchten müssen, während sich Juste Milieu und Medien ganz dem “Kampf gegen rechts” widmen. Jüngstes Opfer dieser Zustände wurde am Freitag der jüdische Student Lahav Shapira, der von einem pro-palästinensischen arabischen Kommilitonen in einer Berliner Bar krankenhausreif geschlagen wurde. Sein Bruder, der Comedian Shahak Shapira, erklärte zu dem Vorfall: „Es gab keinerlei politische Debatte. Er wurde vom Angreifer in der Bar erkannt, dieser ist ihm und seiner Begleitung gefolgt, hat sie aggressiv angesprochen und ihm dann unangekündigt ins Gesicht geschlagen.“ Seinem Bruder, der nach der Attacke operiert werden musste, gehe es inzwischen zum Glück wieder besser. Gab es irgendeinen öffentlichen Aufschrei der Empörung zu diesem Vorfall? Natürlich nicht. Von der Freien Universität Berlin, wo Shapira studiert, kam die übliche Phrasendrescherei: Man sei „tief betroffen“, stehe für „Offenheit und Toleranz“ und distanziere sich „von jeglicher Form von Hetze und Gewalt”.

Zu ergänzen wäre (und gemeint ist natürlich): Außer der Gewalt, die man selbst zulässt und fördert. Denn gerade die völlig linkswoken Universitäten sind Brutstätten des Judenhasses geworden. Zum antisemitischen Hintergrund der Tat verlor die Universität kein Wort. Dabei waren sowohl Lahav Shapira als auch sein Bruder Shahak bereits zuvor Opfer antisemitischer Angriffe geworden. Und um die Tragik perfekt zu machen, sind sie auch noch Enkel des Leichtathletik-Trainers Amitzur Shapira, der als Mitglied der israelischen Delegation bei den Olympischen Spielen 1972 dem Terror der palästinensischen Terrorgruppe „Schwarzer September“ zum Opfer fiel. Auch hier zeigt sich eine unheilvolle Kontinuität deutscher Geschichte: Nicht nur, dass sich der deutsche Staat schon damals als völlig unfähig erwies, die israelischen Sportler zu schützen, ließ er sich anschließend auch noch durch eine Flugzeugentführung zur Freilassung der überlebenden Terroristen erpressen. Sogar die Stasi bescheinigte der Bundesrepublik anschließend, ein „Eldorado“ für militante palästinensische Netzwerke zu sein. An der Wahrheit dieses Befundes hat sich leider bis heute nichts geändert (wobei dies mittlerweile für nahezu jedes Terrornetzwerk zutrifft) – und wie damals haben linke akademische Eliten und ihre antifaschistischen Fußtruppen insgeheim bis offen keine Probleme mit Terror und Brutalität, wenn sie ins eigene Weltbild passen.