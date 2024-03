Von langer Hand: Was plant der politisch-mediale Komplex?

Sowas kommt von sowas. Und von Nichts kommt Nichts. Totalitäre Bewegungen und Gruppen ticken gänzlich anders als unabhängige Parteien in Demokratien oder gar Freigeister. Ihnen allen gemeinsam ist das Planen von langer Hand, eine radikale Zielstrebigkeit, ein Streben nach maximaler Macht und der Beseitigung oder Einhegung aller nicht dazugehörigen Anderen. Bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur kann man beispielsweise etwas über Terrortaktiken der Bolschewiki erfahren, welche eine „Hungersnot von langer Hand geplant (hatten), um die Ukrainer per se als Volk oder Ethnos zu vernichten“. Zum historischen Hintergrund: Siehe hier.

„Von langer Hand geplant“ darf durchaus generell als entlarvende Chiffre für weniger menschenfreundliche und eher autokratische Bestrebungen gelten. Hitler plante die Verfolgung der jüdischen Mitbürger von langer – und in kontinuierlicher – Hand. Die stalinistische SED-Clique plante den DDR-Mauerbau von langer Hand, und es ist hierzulande ausgerechnet die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung, welche die Planungen der „langen Hände“ definitorisch auf den inhaltlichen Höhepunkt bringt: „Gut geplant ist halb gewonnen: Kampagnen.“ Demnach widerlegen die Linken in ihren machtorientierten Schulungszentren durch derartiges Vokabular bis heute meist ungewollt, dass sie auch kriegerische Elemente in ihren politischen Kampf ohne jeden Skrupel einzubeziehen bereit sind, die aus vordemokratischen Strukturen stammen oder von der Nähe zu totalitären Systemen (sprich Sozialismus, Kommunismus, Stalinismus) geprägt sind.

Der Krieg gegen die Anderen

Denn Krieg bedeutet den Höhepunkt politischer und gesellschaftlicher Territorial-Machtkämpfe, welche sich sowohl innen- wie außenpolitisch in maximalen Ausgrenzungs- und Venichtungsstrategien bewegen. Der Krieg gegen Andersdenkende befasst sich logischerweise mit deren Bewusstsein, dem Denken des Anderen, seiner Gesinnung und Logik, weshalb wir uns hier im Handumdrehen in der Sphäre der organisierten Überwachung, der – wiederum von langer Hand geplanten – Steuerung und Lenkung des gesamten Staatsapparats befinden. Dort stoßen wir auf die Geheimdienste, auf Spionage und deren Abwehr . alles Institutionen, die sich historisch betrachtet eigentlich nahezu ausschließlich gegen Feindkräfte des Systems richten: Gegen fremde Heere, Partisanen, Aufständische, militante Gruppen, Defätisten, Staatsfeinde, “Delegitimierer” und “Staatsverhöhner“, Oppositionelle.

Insofern verrät uns ein gewisses Vokabular, was derzeit von langer Hand geplant in Deutschland geschieht. Denn die zunehmend staatlich organisierte „Feindabwehr“, der Kampf gegen angebliche „Fakenews“ und vielfach simpel konstruierte „Hassbotschaften“ – all das ist nichts anderes als die in die Innen- und Gesellschaftspolitik transponierte Sprache der Militärs, die Sprache der Krieger, der kriegführenden Parteien und auch supranationaler Organisationen, welche wiederum die tiefen Staaten infiltriert und unter ihre Kontrolle gebracht haben . Die Mechanismen zunehmender Internet-Überwachung sowie der zielgerichteten Verbotsattacken entsprechen der Praxis von „Counter-Intelligence“, also der „Spionageabwehr“, der Abwehr von Kommunikation und von ausgegebenen Informationen des Kriegsgegners, die „Counterparts“ im Kriegsgeschehen sind.

Finales durchsetzen und “unabwählbar” machen

Zum besseren Verständnis: Wer sich als “Parteien-Part” im demokratischen Geschehen samt Wahlerfolg und Abwahl bewegt, der kann von „langer Hand“ allenfalls im Rahmen einer Legislaturperiode planen und lenken – weil echte Demokratie eben lediglich Macht auf Zeit bedeutet und auch nicht von irreversibler Politik im Sinne von für die Ewigkeit geschaffenen Fakten ausgeht. Diejenigen aber, die von langer Hand, mit Deep State und nicht wählbaren dauermächtigen Netzwerken operieren, sind eher Kombattanten als Demokraten. Sie wollen etwas final durchsetzen und es unabwählbar machen – und das durchaus auch in nominell demokratischen Staaten. Es muss nicht immer Putsch sein!

Adolf Hitler erklärte dieses Vorhaben bei einer Rede am 4. Januar 1933, gewissermassen am Vorabend seiner NS-Machtergreifung, recht eindeutig, als er seinen von langer Hand geplanten Griff nach der Macht umschrieb und die Absicht, sich diese sukzessive komplett zu holen, um sie dann nicht wieder loszulassen: „Sie sagen dann weiter: Ja, wenn nun aber der Reichstag immer wieder aufgelöst wird, dann wird die Wahlmüdigkeit immer größer. Das ist einmal nicht richtig und zum zweiten nicht wichtig. Ausschlaggebend sind die letzten Prozente, die Geschichte machen. Und diese letzten Prozente sind wir!“ (siehe hier). Der Rest der Geschichte ist bekannt: Diese letzten Prozente verwüsteten Deutschland und Europa und führten so zur Teilung des Landes neben einem Leichenberg von 55 Millionen Toten dank Holocaust und Weltkrieg Zwo.

Die Grüne an den Schalthebeln der Macht

„Wo wir an die Schalthebel der Macht kommen, werden wir nicht mehr verhandeln“. Wer hat das gesagt? Das Zitat klingt martialisch, ein wenig nach Erdogan, mit Kurdenblut an den Händen auf den Leichenbergen von Armeniern stehend. Es könnte aber auch Hitler gewesen sein oder sein Propaganda-Pitbull Goebbels. Oder Stalin. Oder Pol Pot. Vielleicht ja auch Napoleon? Nein. Dieses Zitat ist relativ frisch und kommt aus einer ex-maoistischen Parteiengruppierung, welche dank finanzstarker Elitenfreunde in den USA eine von langer Hand geplante Overkill-Politik in Deutschland und an den Deutschen brutalstmöglichst exekutiert; Achtung: Es spricht Sandra Detzer, Landeschefin der Grünen in Baden-Württemberg und Mitglied des Deutschen Bundestages: „Wo wir Grünen an die Schalthebel der Macht kommen, werden wir nicht mehr verhandeln.“Demokratie? Ach gehen Sie doch fort! Wir müssen die Welt retten – mit „Transformationsministerien“! So spricht eine Gegenwartsgrüne in erschreckender Offenheit, nicht einmal mehr ihre Nähe zum geistigen Totalitarismus bemerkend, der hierzulande gleich in zwei Diktaturen bereits Spuren von Zerstörung, Blut, Gewalt und Toten hinterließ.

So spricht jemand, der von langer Hand geplant einen Umbauplan durchsetzen will und dabei finale Tatsachen, irreversible Fakten und Bedingungen schaffen will. Insofern befindet sich die sterbende Restfreiheit in Deutschland in einem Wettlauf mit der toxischen Agenda von Giftgrünen, ihren roten Kumpanen und sonstigen Irr- und Mitläufern des verdorbenen Parteiensystems, welche den Verlockungen drastisch-diabolischer Machtausübung und spießerlicher Weltenerklärung verfallen sind. Detzer weiter in der “Welt“: „Wenn die Koalition erst steht, wird uns nichts mehr aufhalten können. Wir werden mit aller uns dann zur Verfügung stehenden Macht gestalten und vorangehen. Sollen SPD und FDP ruhig ihren Wahlsieg genießen, ohne uns Grüne ist er bedeutungslos. Ohne unsere Ideen, unsere Konzepte, unseren Elan wird es in Berlin keine Fortschrittsregierung geben, auf die die ganze Welt um uns herum mit Spannung wartet.“ Diese Worte einer machtbesessenen Grünen, die die hinter ihr gelagerte ideologische Agenda erfrischend schamlos und offen auf den Tisch knallte, fielen am Abend der grün-toxischen Machtergreifung im Rahmen der eher tolpatschig werkelnden Ampel. Der tatsächlich an Adolf Hitler erinnernde Duktus lässt einen dabei frösteln.

Die Politik der langen Hände

Kommen wir zurück zur Politik der “langen Hand“: Kampagnen pflastern ihren Weg. Als letztes Jahr gegen den Chef der bayerischen Freien Wähler eine so genannte „Flugblatt-Affäre“ quasi aus dem Schulranzen seines Bruders weit herbeigeholt wurde, da sprach Hubert Aiwanger – nach einem anschließenden Rekordwahlergebnis bei der bayerischen Landtagswahl – zu Recht über diese „von langer Hand vorbereiteten Kampagne“ gegen ihn. Ein Volltreffer: Denn noch zu Zeiten der BRD-DDR-Revisionistin Angela Merkel begannen zunehmend Attacken obskurer Kampagneros gegen so ziemlich alles, was nicht links, nicht grün, nicht woke, nicht politisch korrekt, nicht islamfreundlich genug ist. Ein Kartell der Meinungsmacher steuert von langer Hand das, was dann jeweils kurzerhand über uns hereinbricht. Greta Thunberg, eine kleine Teenie-Göre, rief beim UN-Klimagipfel vermeintlich spontan, doch in Wahrheit professionell eingeübt und PR-emotional den Mächtigsten der Welt ihr „How dare you?“ entgegen – was dann unter anderem dazu führt, dass mit eben dieser von langer Hand gesteuerten Symbol-Empörung die einstmals führende deutsche Automobilindustrie in die Öko-Tonne getreten wird.

Wie kam ein kleines Schulmädchen aus der skandinavischen Provinz vor die Herrscher der Welt, um dort derartigen Klimaunsinn von sich zu geben?! Wer hatte denn da von langer Hand die Zügel in der Hand?! Wieso können bis heute nie gewählte deutsche Klima-Wohlstandsgören wieder und wieder in den Talkshows gebührenfinanzierter Sender vor Millionenpublikum ihre Agenda herunterleiern? Besagte Kampagneros haben hierzulande inzwischen einen fein getakteten, eng vernetzten und zentralstaatlich gesteuerten “Wenn-wir-an-der-Macht-sind”-Kontrollapparat aufgebaut, der Früchte trägt. Längst nicht alle haben dabei soviel Glück und das Volk hinter sich wie Hubert Aiwanger, der die Intrige gegen sich abwehren konnte und den Schuss nach hinten losgehen ließ; die Teilnehmer der angeblichen „Wannsee-Konferenz 2.0“ von Potsdam oder des Ibiza-Setups vom Treffen HC Straches mit einer russischen Oligarchin können davon ein böses Lied singen, denn hier führten die professionell durchgeführteten Psy-Ops zum erwünschten Ergebnis.

Exaktes Timing der Kampagneros

Im Falle der “Correctiv”-Gesinnungsattacke stand exaktes Timing im Raum – die “Affäre” wurde wohlgesetzt nach zwei Monaten aus dem Giftschrank geholt, um Mitte Januar dann die durch die gerade ihrem Höhepunkt zustrebenden Bauernproteste unter Druck geratenen Grünen zu entlasten – denn diese angeblichen „Journalisten“ arbeiten insbesondere als propagandistischer Schutzschild der Grünen; nicht umsonst entschärfen diese “Faktenchecker” zum Beispiel auf ihren Info-Seiten alte Grünen-Zitate, frei nach dem Motto: Haben die Grünen nie so gesagt – war ganz anders gemeint – wird von den Rechten verdreht – “Correctiv” informiert, “wir helfen Sie zu Wahrheit!” Ja, man wird zuweilen zum Komiker in diesem Linksstaat.

Was aber bedeutet das Outing eines in Wahrheit gar nicht geheimen Privattreffens am Rande von Berlin, wo es auch, aber nicht nur um Einwanderungspolitik und staatliche Steuerung derselben ging, wobei dort nichts besprochen wurde, was nicht auch in der Friedrich-Ebert- oder der Konrad-Adenauer-Stiftung ein gänzlich legales Thema ist?! Das geheimdienstmäßig (!) orchestrierte punktgenaue Counter-Outing, als die Bauernproteste anschwellten und zunehmend positive Resonanz in der Bevölkerung erkennbar wurde, während die Umfragewerte der AfD durch die Decke gehen?! Und was bedeutet der anschließende Aufmarsch „gegen Rechts“ sämtlicher linker Organisationen und ihrer Mitglieder aus NGOs, Gewerkschaften, Regierungsparteien und ihren Untergliederungen und Jugendorganisationen inklusive Antifa-Gruppierungen, Umweltverbänden und Angestellten der Migrationsindustrie – on point und wie an einem Strang gezogen, durchorganisiert, zeitnah mobilisiert, medial PR-gestreut und in einer beispiellosen Totalkampagne krachend in diversen Städten (im geistigen Gleichschritt) durchgezogen?! Es bedeutet eine Form von Krieg. Wer offen zugibt, dass er an die Macht will, um dann nicht mehr mit dem lumpigen Rest der störenden Anderen zu verhandeln, der ist ein Faschist. Ein zu allem bereiter Faschist. Und genauso läuft es inzwischen hierzulande.

Die nächste Schmutzkampagne kommt bestimmt

Nun kommen stehen Wahlen an in drei weniger braven Bundesländern und davor noch eine Europawahl. Die Linksmedien vom Stamme der Kampagneros und der Machteliten verkünden bereits verärgert, dass in Europa ein “Rechtsruck” drohe, in den östlichen Bundesländern ein Durchmarsch der AfD und dann im Herbst auch noch der Wahlsieg von Donald Trump. Unsere Machtausüber haben sich inzwischen von Freiheitlichkeit und Demokratie weit entfernt, sehr weit: Wahlen sollen, egal wo, nicht mehr von den Falschen gewonnen werden dürfen. Wir (Grünen) sind gekommen um zu bleiben, um noch jedem sein Eigenheim, sein Auto und seine Existenz in Freiheit zu rauben! Und wir wollen dabei nicht gestört werden!

Also: Der nächste Plot, die nächste riesengroße Propagandaaktion (oder gleich mehrere davon?) dürfte derzeit von langer Hand in Arbeit und bestens organisierter Vorbereitung sein. Was bekommt Böhmermann für seine Überstunden gegen Rechts?! Was werden die Herren und Damen der „Counter-Intelligence“ mitsamt “Correctiv”, maximal missbrauchten und auf Linie gezogenen Staatsorganen aller Gewalten und all ihren Desinformations-Centern wohl als nächstes in petto haben?! Werden neue Hitler-Tagebücher mit einem mutmaßlichen Vorwort von Björn Höcke gefunden? Hat Alice Weidel Steuern hinterzogen und sich von dem Geld Krim-Sekt gekauft? Werden nun auch die deutschen Bauern bei ihren Protesten direkt von Putin gesteuert? Haben die Reichsbürger durch geheime militärische Übungen den Klimawandel verursacht? Wie auch immer, was auch immer: Auf die Kampagneros ist Verlass. Die nächste dreckige Schmutzkampagne kommt bestimmt. Halten Sie sich gut fest!