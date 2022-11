Was, wenn die Jugendproteste plötzlich ganz andere Ziele hätten als das Klima?

Aktuell machen die verniedlichend als „Klimakleber“ etikettierten Öko-Terroristen der letzten Generation und ähnlich gelagerten Umweltverbänden überall Furore. Immer öfter finden ihre als Protest getarnten Anschläge nun in Innenstädten, Autobahnauffahrten, ja sogar in Museen statt – stets mit der Intention, größtmöglichen Schaden sowie massiven Ärger unter den von ihnen zutiefst verachteten Autofahrern, Werktätigen und Kunstliebhabern auszulösen. Zwischenzeitlich stellt dies sogar ein gesamteuropäisches Phänomen dar.

Dass sie für ihre angeblich gute Sache auch schonmal Rettungsfahrzeuge blockieren, führt mittlerweile nicht mehr nur zur latenten Gefährdung von Menschenleben, sondern zu ersten Todesfällen. Eine weitere Eskalation des Geschehens ist in naher Zukunft nicht auszuschließen. Jetzt haben sie Blut geleckt, die von den Medien gehypten Vorläufer der neuen „Öko-RAF“, genießen ihre mit jedern Aktion aufs neue winkenden 15 Minuten Ruhm und dürsten nach mehr.

Wo geltende Regeln nicht mehr durchgesetzt werden, bilden sich neue heraus

Der enge Schulterschluss der „Klimabewegung“ zu politischen Würden- und Mandatsträgern, insbesondere zu den Grünen, ist dabei natürlich nicht von der Hand zu weisen. Letztere goutieren hinter vorgehaltener Hand ganz ausdrücklich die Eskapaden ihres Nachwuchses – auch wenn sie sich mit ihrer Genugtuung und insgeheimem Stolz darüber öffentlich noch weitgehend zurückhalten. Doch sie haben allen Grund zur Zufriedenheit: Ihre Saat geht nun endlich auf. Jahrelange Indoktrination an Schulen und Unis bleibt nicht folgenlos und zahlt sich endlich aus. Antifa, angstgetriebene Öko-Fanatiker und Klima-Hysteriker bilden nun eine unheilvolle Allianz, weitgehend unter wohlwollender Duldung des politmedialen Establishments. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, dass sich diese sektenähnliche Szene noch weiter radikalisiert.

Wie viele der Verfechter dieser illegalen Aktionen, die sich zumeist gegen alles richten, was irgendwie für Fortschritt und Wohlstand, tatsächlich an das von ihnen dauerbeschworene Weltuntergangs-Szeanario glauben, wird sich wohl nicht so schnell ermitteln lassen. Tatsächlich sind wohl nicht wenige dabei, denen es schlicht und einfach darum geht Krawall zu machen, oder das Land, in dem sie selbst sozialisiert wurden, mit höchster Geschwindigkeit in die Armut zu treiben, es zu deindustrialisieren und ihm pausenlos weiteren Substanzschaden zuzuführen. Pseudowissenschaftliche Thesen und „Expertisen” wohlmeinender un gleichgesinnter Forschern und Faktenchecker begleiten sie in ihren scheinbar hehren Ansinnen un bestärken sie in der Überzeugung, auf dem richtigen Weg zu sein.

Alles eine Frage des Standpunktes

So weit, so problematisch. Eine wesentliche Frage jedoch drängt sich hier auf: Würde unser grünbuntes Juste Milieu, würden all die die Wächter des moralisch Richtigen, „Guten” und Erhabenen, eigentlich ähnlich verzückt und begeistert – oder auch nur ähnlich gelassen – auf das Engagement einer politisierten Jugend reagieren, wenn es bei den Protesten dieser „Letzten Generation“ nicht um Klima oder dergleichen ginge, sondern um andere gesellschaftspolitische Ziele und Inhalte? Wenn sich die kompromisslose Haltung und Gesinnung der juvenilen Rebellen in einer ganz anderen Richtung manifestierte? Stellen wir uns nur einmal vor, dieselbe Protest-Inzenierung unserer jungen Generation richtete sich nicht gegen die Zukunftsbedrohung durch einen angeblich CO2-getriggerten und menschgemachten „Klimawandel“, sondern, sagen wir, etwa gegen die millionenfache Massenimmigration von „jungen Männern,“ deren verheerende Gewaltbilanz gerne unter Verschluss gehalten wird, gegen kulturelle Überfremdung und den großflächigen Sicherheitsverlust durch Armuts- und Problemzuwanderung.

Oder oder gegen derb überzogene Corona-Maßnahmen und die zunehmende latente Einschränkung von Grundrechten und Freiheiten. Oder gegen Islamisierung und Muezzin-Rufe. Oder gegen die stillschweigend geduldete Clan-Kriminalität in deutschen Großstädten. Oder – was unter dem Aspekt der „Zukunftsangst“ ungleich konkreter und nachvollziehbarer wäre als das Abstraktum „Klima“ – gegen den von einer ebenso konzeptlos wie unfähig agierenden Ampel-Politik ausgelösten wirtschaftlichen Kollaps, der unzählige Arbeitsplätze und damit auch die Existenz der nachkommenden Generationen gefährdet. Bei all diesen Problemfeldern wäre ein Jugendprotest mindestens ebenso (wenn nicht noch deutlich mehr) angebracht und schlüssig wie bei den mit massiven Unsicherheiten behafteten Prognosen zur „Klimakatastrophe“, CO2-Emissionen und „Global Warming“.

Ein aufschlussreiches Theorem

Lassen wir bei diesem Gedankenexperiment einmal außer acht, dass es zu solchen noch so begründeten Protesten schon deswegen gar nicht kommen würde, weil Medien, Politik, Bildungsbetrieb und das herrschende Paradigma dies vereiteln würden (da diese Probleme entweder kleingeredet werden oder jegliche Befassung mit ihnen als „rechtspopulistisch” gebrandmarkt wird, während umgekehrt alles getan wird, die Gehirnwäsche der jüngeren Generation nur für politisch opportune Scheinprobleme zu sensibilisieren). Doch nehmen wir an, eine kritische Masse an Jugendlichen würde plötzlich wach und es entstünde eine Eigendynamik, die zehntausende radikale „Aktivisten“ mit ähnlicher Schärfe wie bei der Klimabewegung für ganz andere Ziele auf die Straßen triebe.

Wir ahnen es bereits: Der Aufschrei in Politik, Gesellschaft und Medien wäre gigantisch. Von früh bis spät würden entsetzte und dauerempörte Journalisten auf allen Kanälen von den kriminellen Machenschaften, vom drohenden Umsturz, von der Bagatellisieren von Gewalt und Terrorismus reden, haarklein und detailliert über die schlimmen Umtriebe der Teilnehmer berichten. Viele Abgeordnete des gleichgeschalteten Einheitsparteienblocks liefen ernsthaft Gefahr zu hyperventilieren. Die Protestaktionen würden bei „Maybritt Illner”, „Maischberger” oder „Anne Will” nicht relativiert und gesundgebetet, sondern es würden Höchststrafen und Standgerichte gefordert werden. Expertenkommissionen würden gebildet, und die linksgrünen Politmatronen Faeser, Baerbock, Esken & litten an permanenter Schnappatmung. Sämtliche „Rechtsextremismus-Experten” des Landes sähen sich in ihren Einschätzungen bestätigt. Es würde ein den Untergang des Abendlandes, eine Machtübernahme der AfD befürchtet und ein Verbot dieser Partei gefordert, die diesem subversiven „Widerstand“ geistig erst den Weg bereitet hätte . Alle Alarmglocken würden läuten. Kurzum: uns stünde ein gesellschaftlicher Notstand bevor. Wir würden Zeuge eines Horror-Szenarios sondergleichen, welches man sich mit etwas Phantasie sinnbildlich gut vorstellen kann.

Der eine darf, der andere nicht…

Und das, wohlgemerkt bei exakt den gleichen Ausgangsbedingungen, lediglich unter Annahme identischer Protestformen wie der, die wir derzeit erleben – beschädigte Kulturschätze, verschandelte Fassaden, besetzte Ministerien, blockiere Straßen, sabotierte Infrastruktur. Dieselben Methoden – nur im Namen ganz anderer Ziele. Hieraus ergäben sich allerdings völlig neue Perspektiven, die juristische und soziologische Einordnung wäre freilich eine ganz andere. Denn was der einen, der „systemaffinen” Gruppe erlaubt wird, bleibt der anderen garantiert verwehrt. Ziviler Ungehorsam, Courage, Bürgermut und „Selbstbestimmung” setzen heutzutage nämlich zwangsläufig die richtige Haltung voraus – hat man ja auch schon während der Pandemie deutlich gesehen hat. Ob Kritik als rechtmäßig gilt der nicht – und sei sie noch so berechtigt und seriös vorgetragen – setzt die passende Zuordnung und den erlaubten politischen „Kontext” voraus. Decken sich ihre Ziele jedoch mit denen von „delegitimierenden”, falschen Personengruppen, gelten sie als „demokratiegefährdend”.

Doch umgekehrt gibt es keine roten Linien: Stimmt die Gesinnung, dann sind selbst die verbrecherischsten und gemeingefährlichsten Aktionen bei Systemunterstützern wohlgelitten, berechtigt, angemessen und verhältnismäßig. Welch ein infamer Doppelstandard! Dieses Gedankenspiel zeigt, dass es mit Pluralismus und Demokratie in diesem „besten Deutschland, das es jemals gegeben hat”, nicht mehr weit her ist.