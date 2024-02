Wenn gar nichts sonst mehr hilft: Schauermärchenstunde

Da fällt mir doch vor Schreck die Dose Sauerkraut aus der Hand! Heute Morgen habe ich im Spiegel eine graue Haarsträhne entdeckt – aber das Haarefärben kann ich mir natürlich abschminken. Denn: Als rechte Frau darf ich so etwas nicht, weil die AfD nach ihrer “Machtergreifung” – so nennt man das in ihrem Fall, sollten die Wähler entsprechend viele Stimmen geben – natürlich sofort alle Färbemittel aus den Drogeriemärkten verbannen wird! Und zwar nicht nur feministisches Lila und Antifa-Grün, sondern alles, womit die deutsche Bürgerin ihre natürliche Haarfarbe verändern kann. Das jedenfalls schließt “Focus” aus einem Meme, in dem sich ein AfD-Kreisverband über den Look linker Frauen lustig gemacht hat.

Diese Journalisten glauben offenbar, das Spotten über andere politische Richtungen sei dem ZDF vorbehalten; wenn “Rechte” so etwas tun, muss es ein künftiger Gesetzentwurf sein.

Man könnte inzwischen meinen, die mediale Kampagne “gegen rechts” richte sich an pubertierende Teenager, deren momentanes Lebensziel darin besteht, auf andere möglichst “cool” zu wirken. Allerdings gehören diese Teenager wohl kaum zur Zielgruppe von Focus & Co.

Erschrocken stellt man fest: Der Appell an die “Coolness” wirkt offensichtlich heute auch bei Erwachsenen, denen man gewöhnlich mehr gesunden Menschenverstand und Selbstwertgefühl zutraut. Denn gehört es nicht zu den Grundsätzen moderner Erziehung, Menschen heranzuziehen, welche sich von Vorurteilen und Stereotypen nicht beeindrucken lassen? Sei’s drum. Jetzt, da sich der “Nazi-Vorwurf” langsam totgelaufen hat, hilft nur noch eins: Die AfD-Wähler irgendwie als eine Gruppe finsterer Freaks zu beschreiben, der man als Bürger keinesfalls angehören möchte. Die transportierte Botschaft soll sein: AfD ist nicht nur “rechts“, sondern einfach auch nicht “chic“. Und auch bei komplexen Themen wie Abtreibung muss sich der Bürger “aufgeschlossen” und “modern” zeigen. Heißt: Wer sich nicht für deren bedingungslose Legalisierung einsetzt, gilt als “frauenfeindlich” – ganz egal, wie die betroffenen Frauen selbst dazu stehen.

Meinungen als Dogmen

In ihrer politischen Theorie bezeichnet Hannah Arendt das “Wahrlügen” als ein Propagandamittel totalitärer Systeme. Dabei geht es vor allem darum, Fakten zu bloßen Meinungen zu degradieren. So etwa fachliche Argumente gegen die Energiewende, die grundsätzlich als “Schwurbelei” oder “Schwarzmalerei” abgetan werden. Dazu muss man einfach nur die Datenquellen diskreditieren. Umgekehrt kann man auch Meinungen und ideologische Überzeugungen zu Fakten umdeuten – etwa die Existenz mehrerer biologischer Geschlechter. Was sich eigentlich als Meinung der Diskussion stellen müsste, entwickelt sich so zum Dogma. Jeder Widerspruch wird geahndet – wie jetzt einige Fußballfans erfahren mussten, die auf einem Transparent erklärten, es gäbe zwar viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter.

Doch auch der real existierende AfD-Wähler ist nicht immer so beschaffen, wie es dem Klischee entspricht. Zum Beispiel wird gerade massiv in den Medien das Narrativ verbreitet, jeder Mensch mit Migrationshintergrund müsse sich vor ihm fürchten. Dazu präsentiert man – wie üblich – gut integrierte Migranten und weckt in ihnen und ihren Freunden die Panik vor Ausweisung und Vertreibung – auch wenn es tatsächlich nur um diejenigen geht, die sich illegal in Deutschland aufhalten und darüber hinaus auch mehrfach Straftaten begangen haben. Diese will mittlerweile auch die Bundesregierung abschieben, die ihren schlechten Umfragewerten auf diese Weise begegnen will. Davon wird durch die Scheindebatte um den “gefährdeten netten Kollegen” herrlich abgelenkt.

Angstmache und Hass

Aber auch dem AfDler gegenüber, der nicht ins Bild des tumben, ausländerfeindlichen Trolls passen will, wird mit Angstmache und Hass operiert. Da zählt es noch zu den harmloseren Vorwürfen, intellektuell unterbelichtet zu sein, wenngleich einen das zunächst maßlos ärgert, wenn man als Handwerker oder Akademiker längst das Gegenteil bewiesen hat. Aber jetzt in den Opfermodus zu verfallen, löst unweigerlich einen Sturm der Verachtung aus – deshalb ist es besser, sich ein dickes Fell zuzulegen und einen Vorrat an passenden Antworten parat zu haben (“Sonderschule? So schlecht sind die Unis in NRW nun auch wieder nicht!“). Aber auch die “freundlichen Wünsche” an AfD-Politiker mit Migrationshintergrund zeigen die Mentalität ihrer Absender. Da freut man sich auf die Abschiebung von Anna Nguyen durch die eigenen Leute oder prophezeit Juden ein Ende im Gas. Das Niveau der Bösartigkeit erreicht gigantische Dimensionen – man pathologisiert und zeigt Verachtung den angeblichen Außenseitern gegenüber.

Die Demonstranten “gegen rechts” zeigen auf ihren Pappschildern nur zu deutlich, wie sehr sie dieses simple Weltbild bereits übernommen haben. Das hilft ihnen natürlich enorm, sich als schlauer und toleranter wahrzunehmen als den Gegner. Nachdem ihr Gratismut nun häufig satirisch kommentiert wurde, beeilen sich die Medien, eine Bedrohung zu konzentrieren. Man wundert sich geradezu, dass im AfD-regierten Sonneberg eine solche Veranstaltung überhaupt stattfinden konnte. Hätte nicht der Landrat eine Horde Orks auf die Menge loslassen müssen? Das ist seltsamerweise ausgeblieben. In anderen Städten durften die Demoteilnehmer Busse und Bahnen kostenfrei benutzen, um möglichst bequem zum Toleranz-Happening zu gelangen. So viel zum “Widerstand“. Ob man damit zu den “Coolen” gehört, darf jedenfalls sehr bezweifelt werden – obwohl man sich das doch so sehr wünscht…