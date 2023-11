Werbeverbot für Toyota in Großbritannien: Triumph der totalitären Klimasozialisten

Großbritannien wird zwar seit 2010 von nominell konservativen Regierungen geführt, doch der woke Wahn erreichte – genau wie unter der Merkel-CDU in Deutschland – erst in dieser Zeit seinen Durchbruch, ohne dass die herrschenden politischen Kräfte irgendetwas dagegen getan hätte. Im Gegenteil, sie haben es wissens- und willentlich mitgetragen. So rollt der Verbots- und Bevormundungswahn, der fast die gesamte westliche Welt heimsucht, auch und gerade über das einst so freiheitsliebende Vereinigte Königreich hinweg. Mit bizarren Auswüchsen: Die dortige Werbeaufsichtsbehörde hat nun die weitere Ausstrahlung des bereits seit drei Jahren laufenden und populären Werbespots von Toyota für sein Pick-up-Modell Hilux verboten. Als Begründung dafür wird dem japanischen Konzern „fehlendes Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft“ vorgeworfen. Der Clip würde einen Lebensstil “verherrlichen“, der Natur und Umwelt großen Schaden zufüge, hieß es weiter. Toyota erhielt zudem die Auflage, bei künftigen Werbespots gefälligst darauf zu achten, sich ähnlicher Vergehen nicht mehr schuldig zu machen.

Zuvor hatte der Konzern noch vergeblich versucht, mit Verweisen auf sein Engagement für den Umweltschutz durch Hybrid- und Elektroautomodelle Gnade zu erwirken. Der Hintergrund für die Plakatwerbung, beschwor der Toyota, sei am Computer entstanden; als Drehort für den Film habe man eine „ökologisch unempfindliche Gegend“ außerhalb Großbritanniens ausgewählt, beteuerte man weiter. Mit dem Spot habe man zeigen wollen, dass der Hilux auch für „anspruchsvollste Umgebungen“ konzipiert worden und etwa auch in der Land- oder Forstwirtschaft verwendbar sei. Doch alles umsonst; die Zensoren waren durch nichts zu erweichen.

Erfolgreiche Denunziation durch NGO

Auch dieses Verbot geht natürlich wieder auf eine der zahllosen Denunzianten-NGO’s zurück, die auch auf der Insel ihr Unwesen treiben und längst im gesamten Westen zu einer einzigen Pest geworden sind. Diesmal war es die für “werbefreie Städte” kämpfende Vereinigung „Adfree Cities“. Der groteske Vorwurf dieser totalitären Gesinnungswächter an den Autobauer: Toyota ködere seine Kunden mit einem „falschen Versprechen auf Abenteuer“. Dafür sei “die Natur ausgenutzt“ worden. In dem Spot fahren mehrere Autos durch eine Staubwolke im Gelände und dann wieder zurück auf eine befestigte Straße. „SUV schaden der Natur, verschmutzen unsere Luft, verstopfen unsere Städte und verursachen tragische tödliche Unfälle“, empörte sich darüber Veronica Wignall von „Adfree Cities“. Am liebsten wäre ihr natürlich ein “völliges Verbot von SUV-Werbung”. Dass es sich bei dem Toyota-Modell gar nicht um einen SUV handelt, stört da nicht weiter.

Hier zeigt sich abermals das zutiefst totalitäre Gebaren der selbsternannten Klimaretter und marktwirtschaftsfeindlichen Ökosozialisten: Sie beschränken sich nicht darauf, den Konsum von ihnen missliebigen Produkten zu meiden – sondern wollen ihn gleich allen verbieten, wobei sie sich anmaßen, für „die Gesellschaft“ zu sprechen. Die Zerstörung von Wirtschaft und Wirtschaftsordnung, Wohlstand und Liberalismus sind für diese brandgefährlichen “Aktivisten” nur der erste Schritt hin zum neuen Elendskommunismus, in dem alle Freiheiten verboten sind. Wenn solch absurde Pseudoargumentationen Erfolg haben, gibt es kaum noch ein Produkt, dem man keine “schädliche Wirkung” unterschieben kann. Die Zensur schreitet also weiter unerbittlich voran und knebelt Wirtschaft und Kunden immer weiter im Namen ideologischer Hirngespinste, bis endgültig die offene Diktatur erreicht ist.