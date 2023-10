Wie uns eine ultrawoke Impfkampagne wieder an die Nadel bringen möchte

Eigentlich ist der Corona-Wahn längst Schnee von gestern, und die einstigen dazugehörigen Maßnahmen samt schädlicher Spritzen sind für die meisten von uns gefühlt so weit weg wie Joe Biden von einem klaren Verstand. Doch das ficht weder die Pharmaindustrie noch staatliche Institutionen auch nur im Geringsten an: Sie möchten um jeden Preis ein “Zurück zur Unnormalität”. Anders kann man sich die brandneue Impf-Werbung, die in Form von ultrawoken Plakaten, welche dieser Tage an allerhand Bushaltestellen, Litfaßsäulen oder auch an öffentlichen Gebäuden prangen und deren Kernaussagen selbstverständlich auch von der Bundesregierung mitpropagiert werden, nicht erklären. Da diese Plakate nur so vor woken Statements triefen, muten sie schon fast satirisch an, doch leider muss man hier bitteren Ernst vermuten.

Da behauptet etwa eine 19-jährige “Julia”, welche ihrem Schädel nicht nur einen radikalen Kurzhaarschnitt hat verpassen lassen, sondern die auch ihren Mund und ihre Nase hinter einem blau-weißen Maulkorb verbirgt (dessen Farben vermutlich Solidarität mit Israel signalisieren sollen), und die obendrein ein Shirt mit Ukraine-Flagge trägt, im Herbst 2023 allen Ernstes: „Natürlich wird auch 2023 meine Impfung aufgeFRESHT“. Offenbar versteht man hier nicht ganz so viel von Zeichensetzung, denn ein Punkt am Ende des Satzes fehlt (das ist noch das geringste Problem, dies nur am Rande). Geimpft wird sie nicht, wie in der Realität in Deutschland wohl zu 90 Prozent üblich, von einem Arzt (oder Ärztin) mittleren oder sogar hören Alters biodeutscher Herkunft in einem weißen Arztkittel, sondern – mehr Wokeness geht kaum noch – von einem muskulösen, kahlrasierten Schwarzen mit Tätowierung am Oberarm, der sein Gesicht ebenfalls in einen blau-weißen Maulkorb gehüllt hat. Unter dem Bild wird der Betrachter in relativ klein gedruckten Buchstaben gefragt: „Julia hält ihren Impfschutz fresh. Du auch? #aufgefresht”.

Abgesehen davon, dass mehr Systemkonformismus durch klischeehafte Vollstopfer in einem Foto kaum möglich sind (für die Pride-Flag und Klima-Bekenntnisse war vermutlich schlicht kein Platz mehr), haben wir es hier also wieder einmal mit Kampagne zu tun, welche zu 100 Prozent die Realität verdreht. Die Botschaft der “Kreativen” hinter dieser Kampagne könnte kaum propagandistisch-plumper sein: Afrikaner sind hier wieder einmal hochgebildete Fachkräfte (obwohl sie in Deutschland dem Staat in der Mehrzahl der Fälle eher als Bürgergeldempfänger auf der Tasche liegen, als “traumatisierte Schutzsuchende” mit Gewaltneigung in Erscheinung treten oder sonstigen illegalen Machenschaften nachgehen) – in diesem Fall Mediziner. Mit “Schwarzen mit Spritze” jedenfalls assoziieren die meisten unweigerlich eher das Drogen-Habitat Görlitzer Park als Impfärzte.

Und die jungen Deutschen werden, wie eben diese 19-jährige Julia, hauptsächlich als links-woke Menschen, metrosexuell und möglichst “genderfluid” gezeichnet, welche sich, wie es in solchen Kreisen als hip gilt, die Haare bis auf wenige Millimeter kurz rasieren. Der kränklich-untergewichtige Chic soll vermutlich von “Long Covid” herrühren? Natürlich dürfen politische Statements, wie das „Standing” zu Israel und der Ukraine, sowie weitere Anglizismen („fresh“) nicht fehlen.

Kompletter Realitätsverlust

Am Perfidesten jedoch: Hier wird noch immer so getan, als gehörten junge Menschen auch nur im Geringsten zur sogenannten Corona-Risikogruppe, und als hätten diese sogenannten Impfungen auch nur irgendetwas Gutes bewirkt – obwohl längst das genaue Gegenteil bewiesen ist. Das einzig Tröstliche dabei ist, dass diese Kampagne sehr wahrscheinlich ein absoluter Rohrkrepierer bleiben wird und bei den Betrachtern auf taube Ohren beziehungsweise der Impfspritze unzugänglich bleibende Arme stoßen wird – denn wie eingangs gesagt ist Corona und alles, was damit zusammenhängt, seit mindestens einem Jahr einfach für 99 Prozent der Bevölkerung kein Thema mehr, gerade bei den Jüngeren, und komplett “out”.

Das kann auch gar nicht anders sein, denn verwirrt und medial dauerpenetriert durch Klimaängste, Zukunftssorgen und allmählich in die linken Blasen hineindiffundierte Probleme wie die überbordende Zuwanderung, natürlich aber auch Reizthemen wie der Krieg zwischen Israel und der Hamas (nachdem der Krieg in der Ukraine wiederum weitestgehend aus den Nachrichten verschwunden ist), haben die Kids ganz andere Probleme. So wie der weltgrößte medizinische Fehlalarm Corona, ist auch diese nichtsnutzige Werbekampagne – wie so viele andere Kampagnen dieser Regierung auch – nichts als herausgeschmissenes Geld.