Im dritten Jahre nach der Flutkatastrophe sieht es im Ahrtal stellenweise noch immer so aus, als liege diese erst wenige Tage zurück. Während die Ampel-Regierung Abermilliarden Steuergeld für groteske Entwicklungshilfeprojekte verschwendet, ist man im eigenen Land weder willens noch fähig, der deutschen Bevölkerung aus größter Not zu helfen. Im Interview mit „Focus“ schilderte nun Dominik Gieler, seit Juni 2022 hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr, mit welch unsäglichen Zuständen er sich permanent konfrontiert sieht. Dabei geht es vor allem um die monströse, schwerfällige und sinnlos komplizierte Bürokratie. In fast jeder Ortschaft gebe es, so Gieler, „gewisse Bauruinen“ und die Sorge, dass diese für immer in diesem Zustand zurückblieben. So sei etwa ein Hotel in Altenahr vor der Flut von einem Nicht-Ahrtaler ersteigert worden, der sich erst den Schlüssel vom Voreigentümer einklagen musste. Inzwischen war das Gebäude durch die Flut zerstört worden. Seit fast drei Jahren gebe es hier keinerlei Fortschritt. Die Kommune habe erfolglos versucht, das Gebäude zu erwerben, um es abreißen oder einen anderen Investor suchen zu können.

Allerdings gebe es in diesem Fall, wie auch in vielen weiteren, erhebliche Probleme mit Gutachtern, die einfach ihre Arbeit nicht machen würden. Der Rüclszau sei erheblich, somit könne es auch keine Förderung durch die Investitions- und Strukturbank (ISB) geben. Hinzu kämen Probleme mit Versicherungen und schier endlos lange Bearbeitungszeiten bei den Behörden: Manche Menschen würde zehn bis zwölf Monate auf die Genehmigung eines Bauantrags warten. Und schließlich seien die Regeln des Wiederaufbaubaufonds allzu starr und unflexibel. Man stehe im ständigen Austausch mit der Landesregierung, die sich ihrerseits mühsam mit der Bundesregierung einigen müsse. Es gebe „immer mal wieder Erfolge durch lange Gespräche“. Hier kommt der Föderalismus dann an seine Grenzen.

Bürokratische Abgründe

Es gebe laut Gieler auch eine “extreme Angst vor dem Rechnungshof, vor dem Landes- wie auch vor dem Bundesrechnungshof, weshalb die Entscheidungen auch nicht unbedingt großzügig getroffen werden“ – und dies vor allem dann, wenn es um Steuergelder gehe. So dürften etwa drei Kommunen, die sich zusammentun, nur dann einen Sportplatz bauen, wenn er genau dem entspreche, der vorher da gewesen sei. Habe es vor der Flut zum Beispiel keine Tartanbahn in den drei Orten gegeben, so dürfe beim neuen Sportplatz auch keine errichtet werden – obwohl dieser mit Bahn ebenso viel kosten würde wie die drei Einzelanlagen. Der Besitzer eines Hotels, der es an anderer Stelle wieder aufbauen wolle, sei nur für den Abriss antragsberechtigt, der zu 80 Prozent gefördert werde – den Rest müsse er jedoch selbst bezahlen. Dies sind die Detailprobleme, die im Absurdistan Deutschland an der Tagesordnung seien.

Dieselben gleichgültigen Bürokraten und dieselbe Landesregierung, die durch ihre skandalöse Fahrlässigkeit vor und während der Flutnacht erhebliche Mitverantwortung für diese Tragödie trägt, ducken sich nun in Feigheit vor dem Rechnungshof weg und ziehen sich beckmesserisch angeblichen Verwaltungshürden und bürokratischen Fallstricken zurück, obwohl sie ansonsten – wie auch andere deutsche Landesregierungen und die Ampel sowieso – das Geld der Steuerzahler beliebig verschwenden. Mit diesen Schikanen, Hürden und Nöten sind die Menschen im Ahrtal auch mehr als zweieinhalb Jahre nach der Katastrophe konfrontiert. Sie sind weiterhin die Leidtragenden in dieser schwer gebeutelten Region, wo noch weniger voran geht als in Deutschland generell. Gieler gibt sich, wie auch viele seiner Bürgermeisterkollegen, inzwischen ernüchtert: Er geht davon aus, dass die unbefriedigende Situation noch auf Jahre hinaus anhalten wird. Sein Fazit über die Menschen der Gegend lautet: „Die Leute können nicht mehr. Die sind fertig. Die sind mit den Nerven am Ende.“ Vielleicht wünscht sich manch einer insgeheim, er wäre Ukrainer – dann würde sich die Bundesregierung wenigstens aufopferungsvoll um ihn kümmern. Whatever it takes.