15 000 Säcke Reis und der Vorsitzende Eppelmann, der für Merkel Geschichten erfindet

Als die Mauer fällt, versucht die Stasi durch eine umfangreiche Aktenvernichtung die Spuren ihres Wirkens zu verwischen. Mutige Bürger retten die Aktenschnipsel – umsonst! Am Ende waren die Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit dazu übergegangen, die Akten mit bloßen Händen zu zerreißen. Die Apparate, die so etwas automatisch erledigen, waren überlastet und in ihrer Anzahl zu gering, um mit den in Jahrzehnten angehäuften Aktenbergen fertig zu werden. Im Herbst und Winter 1989 galt es, die Überwachungs- und Spionageaufzeichnungen eines der weltweit größten Geheimdienste mit zuletzt rund 90.000 hauptamtlichen Mitarbeitern zu vernichten. Aber nicht nur in Osten wollte man Spuren verwischen: Auch die Bonner Regierung befahl 1990 die Vernichtung von Stasi-Akten “ohne Einsicht, ohne Auswertung“. Für die Nachwelt darf festgehalten werden: Die westdeutsche politische Führung hatte zu Wendezeiten offenbar ein ähnlich ausgeprägtes Interesse an der Beseitigung belastender Akten wie die ostdeutsche. Sowohl in Sachen Amnestie für die vormaligen hauptberuflichen Stasi-Mitarbeiter als auch bei der beabsichtigten schnellen Vernichtung der Akten tat sich ein gewisser Wolfgang Schäuble, damals Bundesinnenminister, ganz besonders hervor.

Als sich die Vernichtungsaktion in der DDR herumspricht, versuchen mutige Bürger der angeordneten Amnesie durch Besetzungen vieler Stasi-Dienststellen Einhalt zu gebieten. Am 15. Januar 1990 wird gar die Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg besetzt. Zerrissene und geschredderte Akten werden in den besetzten Stasi-Einrichtungen akribisch eingesammelt, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Auf diese Weise kommen über fünfzehntausend Säcke Stasi-Altpapier zusammen. Drei Jahrzehnte später sind gerade einmal die Inhalte von fünfhundert dieser Säcke rekonstruiert – also ungefähr drei Prozent.

17 Millionen Euro für 23 Säcke Reis

Noch kläglicher endet der Versuch einer rechnergestützten, digitalisierten Rekonstruktion: Nach einer Machbarkeitsstudie wird im Jahr 2007 das Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) in Berlin damit beauftragt, den sogenannten “ePuzzler” zu entwickeln. Bis heute herrscht zwischen dem IPK, dem vormaligen Bundesarchiv für Stasi-Unterlagen (BStU) und dem Bundesrechnungshof keine Einigkeit darüber, ob dieses mit 17 Millionen Euro Steuergeld finanzierte Unterfangen als Erfolg oder Misserfolg zu bewerten ist. Fakt ist, das mit dem ePuzzler bis heute nicht mehr als 23 Säcke verarbeitet wurden.

Ob nach der Auflösung der Stasi-Unterlagenbehörde im Jahr 2021 und dem Übergang der Verantwortung an das Bundesarchiv mit einer Weiterbearbeitung der Schnipsel zu rechnen ist, bleibt offen. Zu vermuten ist, dass es in den vergangenen drei Jahrzehnten kein sonderlich großes Interesse an Rekonstruktion und Aufarbeitung der Akten gab – weder in der Stasi-Unterlagenbehörde noch in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Stiftungsvorsitzender Eppelmann erfindet Merkel-Story

Auch im Hinblick auf den seit über einem Vierteljahrhundert amtierenden Vorsitzenden der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Rainer Eppelmann, darf man Zweifel haben. Eppelmann ist einer der längsten Weggefährten Merkels und darf sie sogar “streicheln, vor allen”. Nachfolgend ein Auszug aus der Merkel-Biographie “Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam“, der kein gutes Licht auf den Herrn Vorsitzenden wirft.

Trotz der generellen Mitteilungsfreude von Rainer Eppelmann ist von ihm weder in Wort noch in Schrift sonderlich viel über Angela Merkel zu erfahren, die sich spätestens ab Dezember 1989 in seiner Partei Demokratischer Aufbruch ebenso motiviert betätigte wie noch wenige Jahre zuvor in der FDJ-Clique am Institut in Adlershof. Liest man sich seine autobiographischen Werke durch, dann sind dort Begegnungen mit allerlei Prominenten penibel beschrieben – bis eben just auf die zwischenzeitlich mit Abstand prominenteste von allen, Angela Merkel. Selbst über Merkels Vater, Horst Kasner, bei dem Eppelmann während der Ausbildung einige Wochen im Predigerseminar verbrachte, ist deutlich mehr zu erfahren als über dessen Tochter Angela, mit der er eineinhalb Jahrzehnte später monatelang intensiv zusammenarbeitete. Eppelmann war Vorsitzender, Merkel Sprecherin des Demokratischen Aufbruchs. Danach saßen beide gemeinsam in der letzten DDR-Regierung und im ersten gesamtdeutschen Bundestag. Eppelmann war zusätzlich von 1994 bis 2001 Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) und schied erst 2005 aus dem Bundestag aus. Möglicherweise nimmt es Eppelmann mit der gebotenen Schweigsamkeit, die in Merkels Freundeskreis Bedingung ist, besonders ernst.

Eine Geschichte zuviel

Mehrfach machte er davon jedoch eine unglückliche Ausnahme – in Bezug auf eine angebliche Begebenheit des Jahres 1973: In den Wahlkampfjahren 2009 und 2013 sowie während der Migrationskrise im Jahr 2016 ging Eppelmann mit einer Geschichte an die Öffentlichkeit, mit der er Merkel offenbar zu unterstützen glaubte. Diese Geschichte wurde erstmals im April 2009 in der “Mainpost” (und auch der “Lausitzer Rundschau”) veröffentlicht, im Juli 2009 dann im christlichen Magazin „Pro“, im Mai 2013 beim “Deutschlandfunk” und dann nochmal im Februar 2016 in der christlichen Zeitschrift „Chrismon“. Es war die eine Geschichte zuviel. Eppelmann berichtet darin jeweils von einem Gespräch bei Bischof Schönherr, das angeblich 1973 stattgefunden haben soll. Dabei sei die Sprache auf eine Pfarrerstochter gekommen, die besten Noten das Abitur bestanden habe, aber womöglich wegen mangelnder Linientreue nicht würde studieren können. Letztendlich hätte es dank des Eingreifens des Bischofs mit dem Studium dann doch noch geklappt, und erst Jahre später will Eppelmann erfahren haben, dass es sich dabei um Angela Merkel gehandelt habe.

Er zitiert Bischof Schönherr mit folgenden Worten: „Ich weiß jetzt schon, der Staatssekretär wird zu mir sagen, über das Thema können wir reden, wenn Sie mir vorher versprechen, dass der Eppelmann nicht mehr in der Westpresse in Erscheinung tritt.“ An anderer Stelle ist folgendes zu lesen: „Wenn auch nur indirekt hatte Eppelmann zu DDR-Zeiten auch Kontakt zu der heutigen Bundeskanzlerin Angela Merkel. So erinnert er sich an ein Gespräch mit dem damaligen Berliner Bischof Schönherr nach einer Bluesmesse.“ Leider aber kann die Geschichte des Herrn Pfarrer so nicht stimmen. Im Jahr 1973, als das Gespräch stattgefunden haben soll, war Eppelmann noch in der Ausbildung zum Prediger am Theologischen Seminar Paulinum in Berlin, welches in einer Art von “zweitem Bildungsweg” Pfarrer ausbildete. In dieser Zeit hatte Eppelmann mit Sicherheit weder Auftritte in der Westpresse, noch organisierte er Bluesmessen; und auch ein Termin beim Bischof ist höchst unwahrscheinlich: Bischof Schönherr war zu dieser Zeit Vorsitzender des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR (BEK) und damit ranghöchster evangelischer Kirchenfunktionär. Die Bluesmessen begannen erst Ende der siebziger Jahre. Gespräche zwischen Bischof Schönherr gab es durchaus – aber erst viel später. Bischof Schönherr berichtet in seinen Memoiren beispielsweise von einem Gespräch im Oktober 1978.

Im Lebenslauf zurückdatiert

Für jemanden, der seit bald einem Vierteljahrhundert Vorsitzender des Vorstands der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ist, einer Einrichtung also, welche die „Förderung der politisch-historischen Aufklärung“ zum Zweck hat, mutet es äußerst verstörend an, dass er offenbar Geschichten zur Verklärung Angela Merkels erfindet. Aber das passt wiederum gut zu den 15 000 Säcken Stasi-Akten, für die sich die gut bezahlten Aufarbeiter im Stiftungsvorstand anscheinend so brennend interessieren, als ständen sie in China und wären mit Reis gefüllt. Im Vorstand der Stiftung Aufarbeitung sitzt übrigens auch Christine Lieberknecht, die Merkel seit den Zeiten, in denen die beiden Grazien Helmut Kohl umschwärmten, gut kennt.

Richtig ist, dass Merkel 1973 ein sehr gutes Abitur abgelegt hat, und dass es bei der Abiturfeier auch einen vielfach wiedergegebenen Eklat gab, der sich negativ für sie hätte auswirken können. Vermutlich Dank des Geschicks, aber vor allem der Beziehungen, die Horst Kasner zum DDR-Staatssekretär Hans Seigewasser unterhielt, konnte Merkel aber ohne Verzögerung noch im Herbst des Jahres 1973 ihr Studium in Leipzig beginnen. Dieser Eklat ist übrigens im offiziellen Lebenslauf Merkels – der in der Biographie von Wolfgang Stock des Jahres 2000 abgedruckt ist – auf das Jahr 1972 zurückdatiert.