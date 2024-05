Witzfigur Lindner: Ampel-Ministerkolleginnen ignorieren dreist Appell für Einsparungen

Finanzminister Christian Lindner muss derzeit das bitterer erfahren, was der Rest des Landes schon lange weiß – nämlich, dass er und seine FDP von niemandem mehr ernstgenommen werden, und zwar vor allem nicht innerhalb der eigenen Ampel-Koalition: Bis Donnerstag sollten alle Bundesministerien konkrete Einsparungsvorschläge vorlegen, um das mindestens 25 Milliarden Euro große Haushaltsloch für 2025 zumindest etwas zu verringern. Innenministerin Nancy Faeser ließ Lindner jedoch auflaufen und teilte ihm schriftlich brüsk mit, es sei „nicht ansatzweise verantwortbar“, die Mittel ihres Ministeriums um rund 1,1 Milliarden Euro zu reduzieren, wie dies vom Finanzministerium angemacht worden war. Gegenüber 2023 seien dies sogar zwei Milliarden Euro weniger. „Mein Ziel ist es mit Ihnen, dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler in einen konstruktiven Dialog über die inhaltlichen Themen und Herausforderungen meines Hauses zu kommen“, schrieb sie ihrem Kollegen in vergifteter Höflichkeit und schloss mit der Floskel: „Einem Gespräch sehe ich entgegen“. Nicht nur der Tonfall gegenüber dem Finanzminister, der ein Vetorecht gegenüber allen Haushaltsplanungen aller sonstigen Ressorts besitzt, ist hier mehr als unangemessen und zeigt, wie wenig Respekt Lindner noch in der eigenen Chaos-Regierung erhält; Faeser gibt sich auch völlig intransigent und maßlos: Sie ist nicht nur nicht zu Kürzungen bereit, sie verlangt sogar zusätzliches Geld.

Zur Begründung führt sie unter anderem an, dass sich wegen jüngster Tariferhöhungen im Bereich Personal ein Finanzloch von einer Milliarde Euro aufgetan habe. Für die – fast völlig wirkungslosen – “Integrationskurse” würden rund 500 Millionen Euro fehlen, zudem weitere 300 Millionen Euro für die geplante „Beschleunigung und Digitalisierung“ der Asylverfahren. „Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Lage können wir unser Engagement in diesem Feld nicht einstellen“, behauptet die linksextremistische Innenministern, die sich in diesem Kontext nicht einmal schämte, die Grenzkontrollen der Bundespolizei, die der Grund für die angeblich zurückgehenden Asylzahlen seien, anzuführen, die ohne zusätzliche Mittel nicht aufrechterhalten werden könnten. Ausgerechnet Faeser, die sich jahrelang gegen Grenzkontrollen stemmte und keinen Rückgang, sondern sogar noch mehr Migration will, zieht die von ihr nur unter stärkstem Druck zugelassenen und völlig unzureichenden Kontrollen nun als Vorwand für noch mehr Steuergeld für ihren Apparat heran. Das meiste davon dürfte ohnehin bei ihrem endlosen “Kampf gegen rechts“ landen. Dabei hofft sie -wohl zurecht- auf Schützenhilfe von Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck – also von Rot-Grün gegen die FDP.

Sparforderungen schlicht ignoriert

Auch Faesers Kollegin und SPD-Parteifreundin, Entwicklungsministerin Svenja Schulze, ist nicht bereit, auch nur einen Euro zu sparen, sondern verlangt für 2025 sogar nicht weniger als zwei Milliarden (!) Euro mehr, um sie für Irrsinnsprojekte in aller Welt zu verschwenden. Unter anderem führt sie den Wiederaufbau in der Ukraine an, obwohl ein Ende des Krieges derzeit nicht ansatzweise absehbar ist – nicht zuletzt, weil auch die Ampel-Regierung nicht die geringsten Friedensbemühungen unternimmt. Weiter verweist Schulze auf angebliche Notwendigkeit, die ärmsten Bevölkerungsgruppen weltweit zu unterstützen, die Versorgung von Flüchtlingen außerhalb Europas sowie die Stärkung von Organisationen der Zivilgesellschaft und multilaterale Strukturen. Dafür will sie eine Erhöhung ihres ohnehin schon lächerlich hohen Etats auf 12,2 Milliarden Euro. Auch ihr ist die Unterstützung Habecks sicher. Dieser hatte die inzwischen schon fast sprichwörtliche deutsche Förderung von Radwegen in Peru mit seinem üblichen sinnfreien Gefasel verteidigt. Die Fahrradinfrastruktur in Peru sei ein Aspekt der Energiepartnerschaft, die als Teil der Entwicklungshilfe für das Land betrachtet wird, schwadronierte er: „Muss man nicht mögen und muss man nicht für richtig halten – so wie alles, was entschieden wird – aber es ist weder was Neues, noch ist es in dem Sinne skandalös, meine ich“. Überhaupt sei es „Teil von Interessenpolitik“, sich auf internationaler Ebene zu engagieren, meinte er. Dass man im Rest der Welt nur noch als Idiot und Melkkuh angesehen wird, der jeden nur denkbaren Unsinn mit dem Geld der eigenen Bürger bezahlt, während man das eigene Land systematisch zugrunde richtet, dürfte jedoch kaum deutsche Interessenpolitik sein.

Aber auch Außenministerin Annalena Baerbock hat Lindners Sparforderungen schlicht ignoriert und einfach einen um über zwei Milliarden Euro höheren Etat für 2025 eingereicht. „Jetzt muss Deutschland diskutieren, ob wir zu Hause auf Vorhaben verzichten wollen, damit die Ministerinnen Baerbock und Schulze die Steuermilliarden im Ausland einsetzen können“, hieß es aus dem Finanzministerium. Es deutet also alles darauf hin, dass Lindner wieder einmal voll gegen die Wand läuft, weil er sich gegen die Verschwendungssucht seiner linken Kabinettskollegen nicht zur Wehr setzen kann – außer durch den längst überfälligen Austritt aus dieser Koalition. Aber das wird nicht passieren, weil dafür der Geltungsdrang und die Gier nach sicheren Posten bei der FDP viel zu groß sind. Also wird Linder auch diese abermalige Demütigung schlucken und behaupten, Schlimmeres verhindert zu haben.