AfD-Strafanzeige gegen Diakonie-Chef: Das Maß an Hetze und Wählereinschüchterung ist wahrlich voll

In den ersten fünf Jahrzehnten der damals noch jungen, “unschuldigen” Bundesrepublik galten noch echte demokratische Prinzipien und Grundlagen, an die niemand wagte Hand anzulegen, und faire Bedingungen für alle zugelassenen Mitbewerber bei Wahlen – selbst für hässliche Folgeerscheinungen einer freien Gesellschaft und unbehinderten politischen Willensbildung, wie sie sich in Parteien wie NPD oder MLPD niederschlug. Parteien, die auf dem Boden Grundordnung stehen, Nicht verboten sind und von Bundeswahlleiter zugelassen sind, wurden von Politik und Medien bei aller inhaltlichen Kontroverse respektiert, und es wurde mit bedacht, darauf geachtet, dass Ihnen ihre demokratischen Rechte keinesfalls vorenthalten werden dürften. Gerade unter dem Eindruck der jüngeren deutschen Geschichte – und damals auch in demonstrativer Abgrenzung zur sich “demokratisch” schimpfenden DDR – bemühte sich die Bundesrepublik, den Verfassungsanspruch freier und geheimer Wahlen, strikter Neutralität und unbeeinflusster Entscheidungsfreiheit aller Wähler zu erfüllen, was für mindestens 14 Legislaturperioden auch gelang.

Doch davon ist nichts mehr übrig geblieben, seit einmal mehr Ideologen und faschistoide Pseudodemokraten, die sich für moralisch höherwertig, als ihre politischen Herausforderer erhalten, hierzulande das Zepter schwingen und das Meinungsklima diktieren. Was sich niemand je hätte wieder vorstellen können, ist inzwischen bittere Wirklichkeit geworden: Menschen müssen um ihre berufliche Existenz und Ihrem Leumund Angst haben, wenn sie sich zu ihren politischen Überzeugungen bekennen. Wähler (und erst recht Mitglieder) eines bestimmten Lagers werden eingeschüchtert und stigmatisiert, staatliche Stellen und sogar öffentliche Institutionen verhetzen die politische Opposition und machen mobil gegen eine Partei, die inzwischen fast ein Drittel der deutschen repräsentiert. Dabei wird auch vor strafrechtlich relevanter Wählernötigung nicht mehr zurückgeschreckt.

Beispiellose moralische Erpressung

Ein besonders unappetitliches und abstoßendes Beispiel hierfür hatte gerade erst die Diakonie Deutschland, der Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche, an den Tag gelegt, als deren Präsident Rüdiger Schuch in einem Interview mit der “Funke”-Mediengruppe auf die Frage “Für die Kirche arbeiten und AfD wählen – passt das zusammen?” geantwortet hatte: “Nein, das passt nicht zusammen. Wer die AfD aus Überzeugung wählt, kann nicht in der Diakonie arbeiten. Diese Leute können sich im Grunde auch nicht mehr zur Kirche zählen, denn das menschenfeindliche Weltbild der AfD widerspricht dem christlichen Menschenbild.” Schuch erneuerte damit eine ähnliche Spaltungserklärung etlicher evangelischer Theologen, wobei der Ostrazismus für beide christlichen Kirchen kennzeichnend ist, wie im Februar erst das “Manifest” der katholischen Bischöfe gezeigt hatte, das ebenfalls eine Unvereinbarkeit von christlichem Glauben mit Stimmen für die AfD postulierte. Es handelt sich bei diesen Erklärungen nicht nur um ganz und gar monströse Nazi-Gleichsetzungen ungeheuerliche Einmischungen in die freie und geheime Wahl der Bürger, sondern um eine beispiellose moralische Erpressung von Gläubigen, die in Gewissensnöte getrieben werden, wie es sie auf deutschem Boden seit 90 Jahren nicht mehr gab.

Nachdem die SPD-Vorsitzende Saskia Esken mit ihrer bislang wohl schamlosen NS-Verharmlosung und nur mehr als hochgradig pathologisch zu bezeichnenden AfD-NSDAP-Gleichsetzung im österreichischen Fernsehen endgültig das Maß alles Erträglichen überschritten hatte und gegen sie mittlerweile Tausende Strafanzeigen aus Deutschland und Österreich wegen ihrer Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus (durch Gleichsetzung der Nazi-Greueltaten mit einer völlig grundgesetzkonformen, demokratischen bürgerlichen Partei) eingefangen hatte, wollen sich die derartig perfide Verhetzten und Geschmähten der AfD diese Perversion des laufenden Wahlkampfs durch vermeintlich “demokratische” oder “christliche” Agitatoren nicht länger bieten lassen. Die Geduld der Alternative mit denen, die inzwischen fast stündlich strafrechtlich relevante Diffamierungen und Repressionsversuche gegen ihre Wähler und Anhänger lostreten, ist am Ende – und das ist gut so.

Klare Nötigungsabsichten

Vor diesem Hintergrund ist auch die Strafanzeige zu sehen, die nun die kirchenpolitische Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion, Nicole Höchst, gegen Diakonie-Chef Schuch erstattet hat. Höchst, Mutter vor vier Kindern und engagierte Katholikin, begründet diese mit dem dringenden Verdacht der versuchten Wählernötigung gemäß Paragraph 108 Strafgesetzbuch mit Verweis auf Artikel 48, Absatz 2 Grundgesetz sowie die Verfassung von Berlin, Artikel 19, Absatz 1 in Verbindung mit Paragraph 10 Bezirksverwaltungsgesetz. Vor allem die weiteren Äußerungen Schuchs im besagten “Funke”-Interview verstoßen eindeutig gegen das Entlassungsverbot und belegen klare Nötigungsabsichten: Auf die Frage „Was passiert, wenn bekannt wird, dass jemand AfD-Mitglied ist? Oder wenn einer sogar ein Parteiamt hat?” hatte Schuch geantwortet: “Wenn jemand in die AfD eintritt oder sogar für die AfD kandidiert, identifiziert er sich mit der Partei. Wir sollten zunächst das Gespräch mit dem Mitarbeitenden suchen, genau hinhören, warum und mit welcher Überzeugung rechtsradikale Äußerungen getätigt werden. Dem Mitarbeitenden muss in solchen Gesprächen klarwerden, dass für menschenfeindliche Äußerungen in unseren Einrichtungen kein Platz ist. Aber wenn das nichts ändert, muss es arbeitsrechtliche Konsequenzen geben. Wer sich für die AfD einsetzt, muss gehen.” Aus den Äußerungen ergebe sich, so Höchst in ihrer Anzeige, klar, dass der Präsident der Diakonie Deutschland hier durch wirtschaftlichen Druck versuche, seine Mitarbeiter davon abzuhalten, die AfD zu wählen oder sich in anderer Weise für sie zu engagieren. “In einem Rechtsstaat gibt es Gesetze, an die man sich halten muss. Auch wenn man meint, mit der ‘richtigen’ Haltung dürfe man alles”, empört sich Höchst.

Es bleibt nun abzuwarten, wie – und ob überhaupt – die (weisungsgebundene) Staatsanwaltschaft im linksgrünen Berlin auf diese Anzeige reagieren wird. In einem Land, wo es allen Ernstes als “Mut” und “Zivilcourage” gilt, wenn sich konformistische Unternehmer wie der “Schraubenkönig” Reinhold Würth an der Regierungskampagne gegen die Opposition beteiligen und in schamloser Grenzübertretung in die private politische Überzeugung ihrer Mitarbeiter einmischen, indem sie die AfD-Anhänger unter ihnen mit “Brandbriefen” subtil unter Druck setzen, ist leider mit allem zu rechnen.