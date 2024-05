Antideutscher Rassismus

Seit der politisch gewollten muslimischen Massenmigration gehören Meldungen über sexuelle Belästigungen, Vergewaltigungen und Schlägereien in vorher nicht gekannter Form und Zahl zu den alljährlichen Vorkommnissen in Freibädern. Da die Realität auch hier wieder einmal “rechts” ist und die Darstellung der Fakten als “Hetze” oder “Rassismus” in den Köpfen jener gilt, für die nicht sein kann, was nicht sein darf, sind auch hier wieder die Großmeister des Nudgings und Framings gefragt. Bei den Kölner Bäder-Betrieben verfiel man zur Überwindung dieses Dilemmas auf eine besonders originelle PR-Idee – und startete pünktlich zum Beginn der Freibad-Saison am 11. Mai eine Kampagne gegen sexuelle Belästigung. Um dabei die Erwartungshorizonte des linksgrünen Wolkenkuckucksheim sowie die Regeln der bunt-weltoffener Gesellschaft mit ihren klar verteilten Rollen (biodeutsch-weiß: Tätervolk / dunkelhäutig-divers: Opfervolk) nicht zu verletzen, verfiel man auf eine grafische Darstellung, die an Verlogenheit und Realitätsverweigerung – und damit zwingend auch an Lächerlichkeit und Peinlichkeit – nicht mehr zu überbieten ist:

Die gemeinsam mit dem Kinderschutzbund, “Lobby für Mädchen”, dem Stadtsportbund Köln, dem Verein “Zartbitter” und der Polizei gestalteten Plakate zeigen Übergriffe in Schwimmbädern – und zwar so, wie sie sich in Gutmenschenschädeln als einzig vorstellbare Konstellation ständig ereignen: Auf einem ist ein eher dunkelhäutiges Mädchen zu sehen, das von zwei Jungen gegen ihren Willen ins Wasser gestoßen wird; das andere zeigt einen Jungen, der ein ebenfalls eher dunkelhäutiges Mädchen unter Wasser begrapscht. Die abgebildeten Jungen sind jedoch alle eindeutig weiß.

Diese kontrafaktische Ikonographie ist so dermaßen grotesk und durchschaubar, dass sie begreiflicherweise nur Hohn und Spott auslösen konnte. “Hans-Jürgen und Peter attackieren Fatima mal wieder sexuell”, lautete nur einer der sarkastischen Kommentare auf Twitter. Jeder, wirklich jeder in Deutschland weiß – auch die Verantwortlichen dieser Kampagne müssen es wissen –, dass die Wirklichkeit das genaue Gegenteil darstellt: Mit der vornehmlich von arabisch-afrikanischen Mobs und Einzeltätern geprägten Gewalt, die inzwischen auch die deutschen Freibäder erreicht haben, haben diese Bilder nicht das Geringste zu tun. Sie sind reinste Propaganda. Wenn es die gezeigten Vorfälle gibt, dann werden all die Mädchen, Frauen und anderen Freibadbesucher, die diesen Angriffen jeden Sommer ausgesetzt sind, inzwischen ausnahmslos Opfer der Frauenverachtung und Gewaltbereitschaft importierter Problemzuwanderer aus zumeist islamischen Ländern.

Ethnisches Profiling: So herum plötzlich kein Problem

Die Macher der Kampagne erklären, dass sie damit klarmachen möchten, dass sie “die Täter im Blick haben” und für Fehlverhalten kein Platz in Schwimmbädern sei. Die Aussage ist genauso lächerlich wie das Gefasel, in Deutschland sei “kein Platz für Antisemitismus und Gewalt”: Obwohl beides ganz offensichtlich und zunehmend der Fall ist, weil man es tatenlos zulässt, wird es weggebetet. Während ständig von “antimuslimischen Rassismus” oder “strukturellem Rassismus” gefaselt wird, tritt dieser Rassismus in Wahrheit inzwischen fast ausschließlich gegen die eigene Bevölkerung zutage, die nicht nur alltägliches Opfer der ungefragten und ungebetenen Zwangsbeglückung durch Menschen aus fremden Kulturkreisen wird, sondern sich dafür unverschämterweise auch noch von den eigenen Behörden, Politikern, öffentlichen Einrichtungen, Aktivisten und Kreativen im Alltag rassistisch beleidigen und zum Täter stempel lassen muss.

Und weil linke Multikulti-Apostel wie üblich zu feige sind, die Wahrheit zu zeigen und den allgegenwärtigen Rassismusvorwurf fürchten, zeigen sie einfach ausschließlich weiße Täter, was nach links-woker Logik kein Rassismus ist, weil Weiße an buchstäblich allem Bösen in der Welt schuldig sind und per se nicht zum Opfer von Rassismus werden können. So herum ist dann “ethnisches Profiling” natürlich auf einmal völlig okay. Auf einer weiteren Ebene fragt man sich, ob die Urheber dieses Unsinns allen Ernstes glauben, dass sich auch nur ein einziger Täter von solchen albernen Plakaten abschrecken lässt. Das Gegenteil dürfte der Fall sein: Denn die Bilder ja suggerieren, die Freibäder würden von aggressiven weißen Biodeutschen heimgesucht, die Jagd auf dunkelhäutige Frauen machen; bei den grinsenden “Mihigru”-Tätern dürfte diese Schuldumkehr daher erst recht als Aufforderung zum Grabschen und Schlimmerem verstanden werden – denn im Zweifel ist ja “der Deutsche” schuld.