NATO-Lügen zur Europawahl: Eine durchschaubare Kampagne

Kurz vor der Europawahl hagelt es Propaganda: Konservative Politiker sollen Schmiergeldzahlungen aus Moskau erhalten, russische Desinformation verbreitet, chinesische Spione eingeschleust haben. Diverse Geheimdienste koordinieren die Attacken. Jüngstes Angriffsziel: Die FPÖ in Österreich. Bei den Anschuldigungen gegen die AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah und Petr Bystron war es schon schwierig, an Zufälle zu glauben. Mit der neuesten Eskalation, also den Spionagevorwürfen gegen einen Mitarbeiter von Krah und die Attacken auf die österreichische FPÖ und Herbert Kickl, dürfte die Sache nun eindeutig sein: Wir haben es mit einer systematischen Kampagne zu tun.

Der unvermeidliche Sieg konservativer Kräfte bei der Europawahl soll auf den letzten Metern verhindert werden, so scheint es. Bei der Verbreitung der Anschuldigungen gegen die stärkste Oppositionspartei Österreichs ist, wie immer, der “Spiegel” ganz vorne mit dabei. Von einer „filmreifen Affäre“ liest man dort. Die österreichischen Grünen bezeichnen die FPÖler – man halte sich fest – als “Heimatverräter”. Was man Kickl vorwirft: Er soll mit dem Wirecard-Betrüger Jan Marsalek und einem Ex-Staatsschützer namens Egisto Ott gemeinsame Sache gemacht haben. Laut “Spiegel” sei Marsalek Teil eines “russischen Spionagenetzwerks” gewesen, welches Kickl wiederum benutzt haben soll, um “gegen politische Gegner vorzugehen”. Schon wieder bleibt es arg nebulös. Schon wieder gibt es keine konkreten Belege. Und immer wieder (siehe auch hier, hier oder hier): Die Russen!

AfD und FPÖ auf der Abschussliste

Der FPÖ-Spitzenpolitiker Kickl, dessen Partei derzeit bei über 30 Prozent steht, muss sich nun in einem Untersuchungsausschus zur Sache erklären. Im Herbst stehen in Österreich auch noch Nationalratswahlen an. Zufall? Das Timing der Kampagne ist optimal gewählt. Selbst wenn sich die Vorwürfe in einigen Wochen oder Monaten als haltlos erweisen sollten: Der Schaden ist längst angerichtet. Genau so war “Correctiv” mit der Geheimplan-Lüge von Potsdam vorgegangen. Wie bei Bystron und Krah beruhen die Anschuldigungen vor allem auf Unterstellungen ohne Belege. Der “Spiegel” schreibt: “Es gibt immer mehr Hinweise, dass es eine Art von Connection zwischen Kickl, Ott und Marsalek gegeben haben könnte.” Könnte! Dass man vor wenigen Jahren eine FPÖ-Koalitionsregierung mit geheimdienstlichen Mitteln gesprengt, Vizekanzler Strache mit manipulativ geschnittenen Videos aus dem Amt gejagt hatte, ist dagegen Tatsache – wer erinnert sich noch?

Bei der ÖVP behauptet man nun, die FPÖ wolle “Österreich an Russland verkaufen”. Noch besser: Der Grünen-Politiker Werner Kogler bezeichnete Kickl und seine Parteifreunde sogar als “Heimatverräter und keine Heimatschützer”. Kickl selbst spricht dagegen von einem “Kasperltheater” und bewahrt sich seinen Humor: Weder habe er irgendwelche “russischen Spione” ins Bundesinnenministerium gelassen, noch habe Marsalek ein Schild um den Hals getragen, wo “Russischer Spion” draufstand.

Propaganda gegen den Frieden

Wer gerät als nächstes ins Fadenkreuz? Man kann nur spekulieren. Mittlerweile deutet alles darauf hin, dass der US-Investigativjournalist Michael Shellenberger Recht hatte: “Von der Regierung finanzierte und mit der NATO verbundene NGOs mischen sich in die Europawahlen ein”, so der Titel seines Enthüllungsberichts Anfang April. Diesen Tweet setzte der preisgekrönte Journalist Shellenberger, der durch die Enthüllung der “Twitter-Files” bekannt wurde, am 5. April 2024 ab. In seiner Recherche zeigt er auf, dass “europäische Politiker eine Desinformationskampagne gestartet haben, die ihren politischen Widersachern Verbindungen zu Russland unterstellen soll”. Das Ziel: “Deutschland im Einklang mit den amerikanischen außenpolitischen Zielen zu halten und die europäische Friedensbewegung zu untergraben”. Und genau das erleben wir gerade am laufenden Band. Involviert in die Kampagne seien unter anderem die Partei der Grünen, das Medium “Correctiv” und NGOs wie das “Institut for Strategic Dialogue”.

In der angeblichen Schmiergeldaffäre um Bystron und Krah kamen die ursprünglichen Informationen vom tschechischen Geheimdienst und dem Medium “Denik N”, das als tschechisches Pendant zu “Correctiv” betrachtet werden kann. Erst der “Spiegel” dichtete die Namen der AfD-Politiker hinzu, um der Kampagne den nötigen “Punch” zu verleihen. Weiterverbreitet wurde die Story dann von der NGO “European Values Center for Security Policy”, die ebenfalls zum Club der NATO-Verbündeten zählt. Das Kampagnennetzwerk der Globalisten läuft offenbar wie geschmiert. Und dass die tschechische Regierung unter Petr Fiala der wohl aggressivste NATO-Verbündete und der größte Profiteur des Ukraine-Kriegs ist und deshalb ein Interesse daran hat, Stimmen für den Frieden auszuschalten, ist im Kontext der Attacken auf Petr Bystron nicht ganz unwichtig. Übrigens: Sogar Elon Musk wurde bereits auf Shellenbergers Enthüllungen aufmerksam und spielte mit dem Gedanken, die genannten Personen und NGOs näher zu “untersuchen”…